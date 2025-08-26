UE wprowadza system opłat ETS2. Co to jest i kto zapłaci?

Pakiet Fit for 55, obejmujący nowy system ETS2, został przyjęty przez poprzedni rząd. Unia Europejska za pomocą tych przepisów zamierza przyczynić się do powstrzymania zmian klimatycznych i redukcji CO 2 . Wprowadzenie do dyrektywy UE nowego systemu handlu emisjami, czyli właśnie mechanizmu ETS2 obejmującego transport i budownictwo, może jednak znacząco podnieść koszty życia Polaków.

– Nowy system obejmie opłatami emisje pochodzące ze spalania paliwprzez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa dotychczas nie objęte systemem ETS1, m.in. małe ciepłownie, piekarnie, gastronomie, sklepy. Dodatkowe koszty będą ukryte w cenie paliw kopalnych m.in. węgla, gazu, oleju opałowego, paliw silnikowych. Koszt zakupu paliw wzrośnie nie tylko o wysokość opłaty emisyjnej, ale także wysokość podatku VAT naliczanego od tej opłaty– zauważają w swoim raporcie Wanda Buk, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Marin Izdebski, były dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Eksperci na podstawie danych, które posiada także polski rząd, obliczyli jak bardzo wzrosną ceny aż do 2055 roku. O ile drożej zapłacą kierowcy?

Eksperci zauważają, że w przypadku paliw silnikowych – benzyny, diesla i gazu LPG – koszt ETS2 będzie ukryty w cenie na stacji. Największą podwyżkę zanotuje litr oleju napędowego, co wynika z jego wyższej emisyjności.

Wzrosty cen paliw dotkną gospodarstwa domowe zarówno bezpośrednio, przy tankowaniu samochodów, jak również pośrednio. Pośredni wpływ będzie dotyczył drożejących usług transportowych.

Benzyna 95 za 10,81 zł/l

Z raportu wynika, że dodatkowy koszt benzyny 95 będzie zwiększał się skokowo. Niżej prognoza podwyżek:

wzrost ceny benzyny 95 o 0,54 zł/l do 2030 roku,

wzrost o 2,84 zł/l do 2040 roku,

wzrost o 4,80 zł/l do 2050 roku,

wzrost o 5,10 zł/l do 2055 roku – dodając tę podwyżkę do dzisiejszej ceny 5,70 zł/l wychodzi na to, że wówczas na benzynę 95 kierowca zapłaci 10,80 zł/l.

Masz samochód z LPG czy diesel? Gaz w cenie 6,13 zł/l, ON za 11,81 zł/l

Gaz LPG w wyniku ETS2 może zdrożeć nawet o 3,58 zł/l. Stąd cena na poziomie nawet 6,13 zł/l. Tak wygląda przyszłość w okiem analityków:

wzrost ceny gazu LPG o 0,38 zł/l do 2030 roku,

wzrost o 1,99 zł/l do 2040 roku,

wzrost o 3,37 zł/l do 2050 roku,

wzrost o 3,58 zł/l do 2055 roku – pod dodaniu podwyżki do dzisiejszej ceny 2,55 zł/l wychodzi na to, że wówczas kierowca zapłaci przynajmniej 6,13 zł/l gazu LPG.

Olej napędowy, czyli diesel:

wzrost ceny oleju napędowego o 0,65 zł/l do 2030 roku

wzrost o 3,41 zł/l do 2040 roku

wzrost o 5,77 zł/l do 2050 roku,

wzrost o 6,12 zł/l do 2055 roku – podwyżka po zsumowaniu z dzisiejszą ceną 5,83 zł/l daje stawkę 11,95 zł/l diesla dla kierowcy na stacji paliw.

Jak wzrośnie koszt użytkowania samochodu po wejściu ETS2?

Eksperci pokusili się również o wyliczenie wzrostu kosztów użytkowania samochodu po wejściu w życie ETS2. Przyjęli przebieg roczny nie większy niż 10 000 km oraz średnie zużycie paliwa na poziomie średniej dla danego typu silnika (benzynowy - 7,52 l/km; diesel - 7,22 l/km, auto z instalacją LPG – 10,18 l/km). Z raportu wynika, że dodatkowy koszt jazdy autem będzie zwiększał się następująco:

Samochód z silnikiem benzynowym. Kierowca dodatkowo zapłaci nawet 3844 zł

Wzrost kosztu użytkowania samochodu z silnikiem benzynowym o 405 zł do 2030 roku,

Wzrost o 2137 zł do 2040 roku,

Wzrost o 3611 zł do 2050 roku,

Wzrost o 3844 zł do 2055 roku.

Samochód z instalacją gazową LPG. Nawet 3639 zł opłaty

Wzrost kosztu użytkowania samochodu z instalacją LPG 385 zł do 2030 roku,

Wzrost 2029 zł do 2040 roku,

Wzrost 3429 zł do 2050 roku,

Wzrost o 3639 zł do 2055 roku.

4420 zł dodatkowej opłaty za samochód z silnikiem Diesla

Wzrost kosztu użytkowania samochodu z silnikiem Diesla o 467 zł do 2030 roku

Wzrost o 2465 zł do 2040 roku

Wzrost o 4165 zł do 2050 roku,

Wzrost o 4420 zł do 2055 roku.

Kiedy nowy system ETS2 opłat wejdzie w życie?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem systemu ETS2 do polskiego prawa. Rząd musi wdrożyć obowiązujące prawo UE, ponieważ wprowadzenie dyrektywy jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego, a jej brak oznacza nałożenie kar finansowych. System ETS2 ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.