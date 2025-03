Volvo ES90 - premiera

Oto sukcesor dużych, prestiżowych sedanów ze Szwecji. Volvo ES90 to pierwsza elektryczna limuzyna marki. Imponujące parametry, solidny zasięg, i nowe technologie zostały opakowane w 5-metrowe nadwozie, pełne nowych stylistycznych akcentów. Najbardziej wyraźnym są dzielone tylne lampy - część świetlnej sygnatury powędrowała na słupek C. ES90 ma być "naj" w wielu kwestiach. Największa moc ładowania, najlepiej wyciszone wnętrze, najwyższy poziom bezpieczeństwa to tylko niektóre z zapewnień marki.

Oparte o platformę SPA2 Volvo ES90 wykorzystuje 800-woltową architekturę. Rozstaw osi wynosi aż 3,1 m, co pozwoliło wygospodarować miejsce na akumulator o pojemności 106 kWh brutto. Dzięki wymiarom (5000 mm długości, 1942 mm szerokości i 1546 mm wysokości) podróżowanie ma być wyjątkowo wygodne.

Warto zwrócić uwagę na wysokość nadwozia ES90. W porównaniu do S90, elektryczny model jest aż o 10 cm wyższy. To typowe dla elektrycznych sedanów - są nieco wyższe od spalinowych odpowiedników, a pozycja za kierownicą przypomina tę z SUV-a. Wynika to z konieczności umieszczenia akumulatorów pod podłogą i, zdaniem producenta, ma przełożyć się na wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie. Większy niż w tradycyjnym sedanie jest też prześwit. Wynosi on minimum 177 mm.

Tak wygląda Volvo ES90 - wnętrze

Ogromne nadwozie kryje wnętrze pełne technologicznych nowinek. Do kabiny możemy dostać się za pomocą cyfrowego kluczyka w smartfonie lub Apple Watch'u. Na środku deski rozdzielczej króluje 14,5-calowy ekran systemu multimedialnego. Sprawne działanie interfejsu i pokładowych systemów oraz możliwość późniejszych, zdalnych aktualizacji, dbają rozwiązania Nvidii i Qualcomm. Jednostka NVIDIA DRIVE AGX Orin ma zapewnić niezbędną moc obliczeniową m.in. dla adaptacyjnego tempomatu, systemów asystujących oraz układów pomagających unikać kolizji, a czip Qualcomm Snapdragon napędza oparty o rozwiązania Google system multimedialny z aplikacjami takimi jak Waze, Google Maps czy Asystent Google. Jak na Volvo przystało, istotne jest tu również nagłośnienie. W przypadku nowego flagowego sedana, Szwedzi sięgnęli po wsparcie sprawdzonego partnera. System audio Bowers & Wilkins składa się z 25 głośników i wzmacniacza o mocy 1610 watów.

Volvo nie zrezygnowało z tradycyjnego ekranu umieszczonego przed kierowcą, choć ten, podobnie jak w EX90, jest raczej niewielki, bo 9-calowy. Część informacji wyświetlana jest na ekranie head-up. Nad głowami kierowcy i pasażerów - przyciemniana na życzenie tafla szklanego dachu. W tylnej części kabiny, podróżujący mają z kolei do dyspozycji podgrzewane i wentylowane fotele z elektrycznym ustawianiem oparcia oraz obszerny podłokietnik. ES90 ma oferować niezrównany komfort i najlepsze wyciszenie w historii marki. W osiągnięciu spokoju w czasie podróży ma pomóc również nowe, pneumatyczne zawieszenie.

Pojemność bagażnika to 446 l oraz 1256 l po złożeniu tylnych siedzeń. Wynik nie jest może rekordowy (a przy tym bardzo zbliżony do tego z Volvo S90), ale dobra wiadomość jest taka, że pod maską również znalazł się symboliczny frunk. Przedni bagażnik ma zaledwie 22 lub 49 l pojemności (w zależności od wersji silnikowej), ale powinno to wystarczyć np. by ukryć przewody do ładowania.

Volvo ES90 - dane techniczne i osiągi

Elektryczna limuzyna Volvo będzie oferowana w trzech wariantach. Single Motor, Twin Motor i Twin Motor Performance to wersje, które wjadą do salonów. Bazowa odmiana ma 333-konny silnik na tylnej osi i akumulator o pojemności 88 kWh netto. Moment obrotowy 480 Nm zapewnia przyzwoite osiągi - 100 km/h pojawi się na liczniku po 6,9 s. Zasięg? Według WLTP wynosi 650 km w cyklu mieszanym. Podstawowy wariant modelu ładuje się z mocą 300 kW, co przekłada się na możliwość doładowania baterii od 10 do 80 procent w czasie 20 minut. Zużycie energii to 16,1 kWh/100 km.

Poziom wyżej pozycjonowany jest wariant Twin Motor z napędem na obie osie. Dwa silniki generują łącznie 449 KM, a przyspieszenie do setki trwa 5,5 s. Moment obrotowy to solidne 670 Nm. Bateria jest tu nieco większa, bo proponuje 102 kWh użytecznej pojemności. Takie Volvo ładuje się z mocą maksymalną 350 kW. Czas ładowania od 10 do 80 proc. jest więc taki sam, a w 10 minut ładowania przybędzie tu nawet 300 km zasięgu. Ten wynosi 700 km według WLTP.

Topowa wersja Twin Motor Performance oznacza aż 680 KM i 870 Nm. Od 0 do 100 km/h ES90 rozpędzi się w równe 4 sekundy. Prędkość maksymalna? Bez wyjątku - 180 km/h. Najwyższy wariant sedana Volvo ma zasięg 700 km i tę samą baterię co Twin Motor. Takie samo ma być również zużycie energii według WLTP - 17,1 kWh/100 km. Niskie zużycie energii ma być m.in. zasługą dopracowanej aerodynamiki. Volvo chwali się, że współczynnik Cd wynosi 0,25 i jest rekordowy dla szwedzkiej marki.

Premiera Volvo ES90. Cena?

Volvo podkreśla, że ES90 to model, który ma przybliżyć markę do realizacji celów środowiskowych, ale i tych dotyczących bezpieczeństwa. M.in. za sprawą wspomnianego wyżej układu Nvidii, ES90 będzie zbierać dane drogowe w celu zaimplementowania nowych systemów wspierających kierowcę i czuwających nad bezpieczeństwem jazdy. Teraz mowa jest już nie o zredukowaniu liczby ofiar do zera, a o wyeliminowaniu jakichkolwiek kolizji z udziałem modeli marki.

Równie ambitna wizja zerowych emisji także wydaje się być coraz bliżej. Volvo chwali się, że ES90 jest wykonane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z odzysku. Dotyczy to zarówno nadwozia, jak i elementów wnętrza, w tym tapicerki wykonanej z przetworzonych butelek PET.

Na razie nie ma jeszcze mowy o cenach modelu. Jakich kwot w cenniku możemy się spodziewać? Warto wziąć pod uwagę cenę modelu EX90, która startuje obecnie z poziomu 399 900 zł. Jest spora szansa, że ES90 w podstawowym wariancie będzie odrobinę tańsze. Więcej szczegółów poznamy bliżej terminu polskiej, rynkowej premiery.