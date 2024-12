Nowa Skoda Elroq na rynku. Czesi zebrali już 20 000 zamówień w ciemno

Skoda Elroq w nowej zieleni Timiano Green z krótką maską, opadającym dachem kabiny, jasnym wnętrzem z pomarańczowymi pasami bezpieczeństwa i na 20-calowych felgach wygląda fenomenalnie. To nie tylko jedna z najważniejszych premier 2024 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Z rozmachem narysowane 4,5-metrowe auto w poręcznym formacie podwyższonego, pięciodrzwiowego coupe wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Na tle rywali wyróżnia się praktycznością i możliwościami napędu.

Elroq to również najbardziej przystępny cenowo samochód w swojej klasie w całej Europie. Już to może tłumaczyć szał na ten model – czeska marka chwilę po rozpoczęciu oficjalnej sprzedaży zebrała przeszło 20 tys. zamówień w ciemno, bez dotykania czy jazdy próbnej. I to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Ale po kolei…

Nowa Skoda Elroq jako pierwsza w stylu Modern Solid

Elroq wygląda jak prototyp, który uciekł projektantom na ulicę. Jednak to pierwsza seryjna Skoda stworzona w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Stąd zamiast pionowo ustawionego grilla pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Wyżej tuż pod krawędzią maski biegnie animowany pas świetlny, a nad tym zamiast znanego logo ze strzałą pierwszy raz mamy napis SKODA. Elroq na świat patrzy przez lampy, które przewidziano w dwóch wersjach.

Reflektory Matrix LED mają 36 segmentów świetlnych

Standardowy wariant wykorzystuje ciągły moduł światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy na górze oraz jednostkę z modułami LED dla świateł mijania i drogowych na dole. Najbardziej zaawansowana odmiana to już matrycowe reflektory LED Matrix – tu cztery moduły tworzą pasek światła dziennego u góry. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. Dodatkowo reflektory LED Matrix oferują pięć trybów pracy: miejski, podmiejski, autostradowy, na każdą pogodę i turystyczny dla krajów, w których obowiązuje ruch lewostronny.

Skoda Elroq najbardziej opływowa. Nie ma wstydu nawet przed Mercedesem

Elroq szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. Nowa Skoda powinna mieć znacznie łatwiej – jej współczynnik oporu powietrza Cx wynosi ledwie 0,26 (dla porównania Kia EV3 to 0,268, Volvo EX30 - 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to znakomity rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera wydłużającego dach, specjalnych kurtyn w przednim zderzaku i szczelin, które rozszerzają błotniki dla lepszego przepływu powietrza. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Skoda nie oszczędzają na materiałach. Elroq zaskakuje jakością

Wewnątrz Elroq robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami już w bazowej wersji jest świetny. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż (także pasażera).

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Prostopadłościenny czyścik z atomizerem płynu do czyszczenia ekranu pomaga pozbyć się odcisków palców – sprytne i przydatne. Ukryty pod daszkiem 5,3-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).

Rzeczywistość rozszerzona pomaga kierowcy. W tej klasie aut to zaskoczenie

Zaskakującym frykasem w tej klasie aut jest wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną. Najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed maską – niebieskie animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu. W praktyce rozwiązanie spisuje się wybornie.

Masz 186 cm wzrostu? Skoda Elroq przestronna jak Skoda Octavia

Elroq dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta – tu przestrzeń od siedziska do sufitu to aż 1056 mm. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę (od siedziska do dachu jest 990 mm). W obu rzędach podróżuje się wygodnie, Elroq może być godną alternatywą dla Octavii. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Skoda Elroq ma bagażnik o 90 litrów większy niż Golf. Jaka pojemność?

Jak przystało na Skodę Elroq jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie największy w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 470 litrów do 1580 litrów (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Na pokładzie przewidziano jeszcze sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów.

Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Elroq zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach. Kolejna nowość to kod QR w bagażniku, który po zeskanowaniu zapewni szybki przegląd wyposażenia i funkcji dostępnych w aucie, pokaże też instrukcje wideo dotyczące użytkowania półki bagażnika lub systemów siatek.

Nowa Skoda Elroq to cztery opcje układu napędowego i 285 KM mocy

Nowa Skoda Elroq to cztery warianty układu napędowego: 50, 60, 85 i 85x. W ten sposób czeski producent daje demokratyczny wybór i pokazuje, że jeden samochód może jednocześnie być stworzony z myślą o miejskiej jeździe i o długich podróżach, a dzięki bazowej wersji zapewnia nowoczesne auto elektryczne w cenie spalinowego. Podstawowy Elroq 50 skrywa akumulator o pojemności 55 kWh i silnik elektryczny na tylnej, który zapewnia 170 KM (310 Nm). W tym przypadku można liczyć na ponad 375 km zasięgu (niemal 500 km w ruchu miejskim) i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9 sekund. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji.

Elroq 60 dostał akumulator 63 kWh i silnik 204 KM. Taka konfiguracja pozwoli na jednym ładowaniu pokonać ponad 400 km. W obu autach prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h.

Największy akumulator o pojemności 82 kWh (brutto) przewidziano do modeli Elroq 85 i Elroq 85x (w trzecim kwartale 2025). Pierwszy wariant jest wyposażony w silnik o mocy 285 KM (545 Nm). Topowy Elroq 85x z dodatkowym silnikiem na przedniej osi zapewni napęd 4x4 i niemal 300 KM! Obie wersje rozpędzają się maksymalnie do 180 km/h i zapewniają 580 km zasięgu (w mieście nawet 730 km). Na papierze wszystko wygląda dobrze, ale jak jest na drodze?

Skoda Elroq - warianty napędowe, dane techniczne

Skoda Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Elroq 85x Pojemność akumulatora brutto/netto (kWh) 55/52 63/59 82/77 82/77 Czas ładowania od 10 do 80 proc. (min) 25 24 28 28 Moc wyjściowa (KM/kW) 170/125 204/150 286/210 286/210 Maksymalna prędkość (km/h) 160 160 180 180 Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 9.0 8.0 6.6 6.6 Zasięg (km) 375 403 580 562

Jak jeździ nowa Skoda Elroq 85? Lepiej niż Octavia

285-konna Skoda Elroq 85 chętnie nabiera prędkości. Zryw od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 6,6 sekundy. To o 0,2 s lepiej niż Octavia RS. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na gaz mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Podczas jazd testowych komputer po 100-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,6 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 500 km wydaje się realny. Szczególnie, że niektórym udało się zejść nawet do 10 kW/100 km (!). Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika).

Na drodze Skoda Elroq, uzbrojona w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, stawia głównie na komfort. Jest porządnie wyciszona – od wiatru oraz szumów toczenia – i łagodnie pokonuje nierówności, nawet na bardziej podniszczonych drogach do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. Na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się zwinnie i stabilnie. To ogromna zasługa wielowahaczowego zawieszenia z tyłu. Auto imponuje również pod względem manewrowania – jest w stanie zawrócić na niecałych 10 m, niemal jak kiedyś malutka Skoda Citygo i lepiej niż Fabia (10,4 m).

Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowej Skody. Przy mocy do 175 kW akumulator 82 kWh można naładować prądem stałym od 10 do 80 proc. w ciągu 28 minut. Elroq 50 i Elroq 60 to moce ładowania odpowiednio do 145 kW i 165 kW, czyli postój przy ładowarce potrwa ok. 25 minut lub mniej. W każdym przypadku to naprawdę dobre wyniki. Wszystkie modele Elroq obsługują ładowanie z mocą do 11 kW na stacjach ładowania prądem zmiennym.

Ile kosztuje Skoda Elroq 50? Cena od 149 000 zł to będzie hit

Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0, który ma ruszyć na początku 2025 roku, cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 109 000 zł. Wariant Elroq 60 z większym akumulatorem jest droższy o 10 000 zł i pojawi się na początku 2025 roku. Jak cena czeskiego auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze!

Najtańszy Peugeot E-2008 to wydatek od 187 450 zł za model baterią 50 kWh i silnikiem 136 KM. Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł.

Wersja wyposażenia Pojemność akumulatora Maksymalny zasięg Moc Moc ładowania Przyspieszenie Rodzaj napędu Cena Skoda Elroq 50 55 kWh 375 km 170 KM 145 kW 9 s tylne koła 149 000 zł Skoda Elroq 60 63 kWh 403 km 204 KM 165 kW 8 s tylne koła 159 900 zł Skoda Elroq 85 82 kWh 580 km 286 KM 175 kW 6,6 s tylne koła 193 200 zł

Szansa na sukces? Skoda Elroq jest pod kilkoma względami przełomowa. Duży zasięg i tempo ładowania są już do zaakceptowania nawet przez sceptycznie nastawionych do elektomomobilności. To też samochód na bliższe i dalsze podróże - zarówno przestronna kabina jak i pojemny bagażnik zapewnią komfort jazdy na dłuższych dystansach nawet w pięć osób. Wreszcie cena poniżej 150 tys. zł jest już do zaakceptowania także przez indywidualnych użytkowników. Szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę dopłaty do EV zapowiedziane przez rząd. Krótko mówiąc: Elroq wprowadza na nowy poziom użytkowanie samochodu z napędem elektrycznym. Ten model jest na tyle uniwersalny, że może pełnić rolę jedynego samochodu w rodzinie. Wyposażenie najtańszej odmiany to m.in.:

Wystrój wnętrza Design Selection Studio

Skórzana kierownica wielofunkcyjna

Przednie fotele z manualną regulacją na wysokość i manualną regulacją odcinka lędźwiowego

Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone, bez podłokietnika

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne, automatycznie ściemniające się lusterko boczne po stronie kierowcy, podświetlenie wejścia

Czujnik zmierzchu i deszczu

Regulacja zasięgu reflektorów

Światła do jazdy dziennej, funkcja Coming Home and Leaving Home

Reflektory główne LED

Tylne światła LED

Wycieraczka tylnej szyby "Aero"

Listwy wzdłuż okien w kolorze czarnym

Relingi dachowe - czarne, matowe

Stalowe obręcze kół 8J x 19 cali

Systemy: eCall , Side Assist, Lane Assist, Turn Assist - asystent skrętu, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Crew Protect Assist - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu

Driver Alert - system wykrywający zmęczenie kierowcy

Alarm i czujniki parkowania tył

Klimatyzacja Climatronic, 1-strefowa

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane

Kamera cofania

Podłokietnik z przodu

Poduszki powietrzne z przodu z dezaktywacją poduszki pasażera z przodu

Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna poduszka powietrzna z przodu

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

ISA - Inteligentny asystent prędkości

TPM - system kontroli ciśnienia w oponach

Infotainment z ekranem 13 cali

Przygotowanie do systemu nawigacji

Bluetooth

Funkcja SmartLink

8 głośników

Obsługa głosowa

DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej

2xUSB-C z przodu

Gniazdo 12 V w bagażniku

Nowa Skoda Elroq 85 kosztuje od 193 200 zł

Skoda Elroq 85, czyli model z największym akumulatorem i silnikiem o mocy 285 KM, kosztuje od 193 200 zł. Wyposażenie tego SUV-a to: