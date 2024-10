Lexus NX Overtrail - premiera

Choć historia SUV-ów zaczęła się od ucywilizowanych i nieco lepiej wyposażonych aut terenowych, kierowcy popularnych dziś BMW X3, Audi Q5 czy Lexusy NX nie zjeżdżają z asfaltu praktycznie wcale. Większość modeli w tej klasie może być nawet fabrycznie obniżona, a zdolność do pokonania krawężnika z nawiązką zaspokaja potrzebę przygody u większości klientów. Japończycy wiedzą jednak, że "większość" nie oznacza "wszyscy" i dostrzegają rynkową niszę do zagospodarowania. Właśnie w nią ma trafić Lexus NX Overtrail, czyli podniesiony i przystosowany do jazdy w lekkim terenie wariant chętnie wybieranego w Europie SUV-a.

Dla większości kierowców będzie to fanaberia. W kwestii właściwości terenowych NX Overtrail może się bowiem pochwalić podniesionym zawieszeniem, nieco inaczej zestrojoną i wzmocnioną tylną osią, a także bogatym wyposażeniem i fabrycznie montowanymi oponami AT. Na pierwszy montaż wędrują tu Dunlop Grandtrek AT5 w rozmiarze 235/60 R18.

Nadwozie nie zostało poddane rewolucyjnym zmianom, a akcenty wyróżniające nową wersję w gamie są dość subtelne. Lakierowane na czarno relingi dachowe, obudowy lusterek, klamki, obudowy lamp przeciwmgielnych oraz przedni grill tylko wprawnemu obserwatorowi zdradzają, że ma on do czynienia z nowym wariantem. Zdecydowanie bardziej w oczy rzucają się wspomniane już opony AT czyli All-terrain. Agresywna rzeźba bieżnika ma za zadanie pewnie chwytać luźną nawierzchnię, śnieg i błoto.

Lexus NX Overtrail - dane techniczne

Zabieg podwyższenia zawieszenia w dobie jego masowego obniżania to ciekawy ruch. Przybyło tu sporo prześwitu, bowiem NX powędrował aż o 15 mm w górę. Samochód dobrze prezentuje się na specjalnie zaprojektowanych, 18-calowych felgach w matowym, czarnym kolorze. Wspomniane wyżej akcenty stylistyczne dobrze prezentują się w zestawieniu znowym lakierem Moon Desert, który jest zarezerwowany dla wersji Overtrail. Samochód można zamówić jeszcze w sześciu innych kolorach. Odcienie Sonic Titanium, Graphite Black, Terrane Khaki, Sonic White, Sonic Grey i Sonic Copper są raczej stonowane i eleganckie.

W tej odmianie nie ma mowy o napędzie FWD. Standardem w wersji Overtrail jest napęd na cztery koła E-FOUR zarówno z pełną hybrydą NX 350h (243 KM), jak i z hybrydą plug-in NX 450h+ (309 KM). To dwa warianty silnikowe dostępne w nowym wariancie. Podobnie jak w wersji F SPORT standardem w odmianie Overtrail jest adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS), które błyskawicznie reaguje na zmianę charakterystyki nawierzchni, by samochód prowadził się pewnie i dawał poczucie kontroli. Precyzję układu jezdnego wspomaga także dodatkowo wzmocnione tylne zawieszenie. Prześwit całkowity wynosi 200 mm.

Lexus NX Overtrail - wnętrze

O ile nadwozie raczej dyskretnie zdradza, że mamy do czynienia z nową wersją, tak we wnętrzu zmiany są widoczne już od progu. Specjalnie dla odmiany Overtrail zarezerwowano połączenie czarnej tapicerki ze skóry syntetycznej ze wstawkami w kolorze Khaki. Motyw nawiązujący do kolorystyki nadwozia widoczny jest również na obiciach boczków drzwi oraz pokrywie schowka w konsoli centralnej. Nowe listwy dekoracyjne Geo Layer inspirowane są warstwami skał osadowych. Całość łączy outdoorowy charakter z klimatem typowym dla segmentu premium.

A jeśli już mówimy o klimacie - Lexus chwali się także zaletami wspólnymi z całą resztą wersji NX-a. Mowa tu m.in. o dwustrefowej klimatyzacji z filtrem Nanoe X. To system oczyszczania powietrza, który rozprawia się w unoszącymi się w powietrzu wirusami, bakteriami, pyłkami i innymi alergenami oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się pleśni. To rozwiązanie opracowane we współpracy z firmą Panasonic stosowane jest również w domowych systemach klimatyzacji.

Nowy Lexus NX - bagażnik i uciąg

O przyjemność podróżowania Lexusem NX Overtrail ma również zadbać 64-kolorowe oświetlenie ambientowe, które podświetla przestrzeń wokół nóg, boczki drzwi oraz konsolę środkową. Staranne wyciszenie to z kolei zasługa akustycznych szyb bocznych i przedniej, zastosowanie gładkich listw drzwiowych, a nawet nawiewów, które zostały zaprojektowane w odpowiedni sposób - przepływ powietrza nie powoduje nieprzyjemnych szumów. Wisienką na torcie jest z kolei system aktywnej redukcji szumów (Active Noise Control), który redukuje hałas dobiegający ze strony jednostki napędowej.

W czasie wypraw nie bez znaczenia pozostaje wielkość kufra. Bagażnik NX-a Overtrail ma 545 l pojemności, a po złożeniu oparć dostępna przestrzeń powiększa się do 1436 l. Klapa bagażnika jest elektrycznie otwierana i zamykana oraz sterowana ruchem nogi. Fanów caravaningu ucieszy dopuszczalna masa przyczepy 1500 kg - taka wartość wystarczy, by holować większość jednoosiowych przyczep dla 2-4 osób. Na liście dodatkowych akcesoriów ułatwiających transport znalazły się m.in. belki dachowe, bagażniki rowerowe czy uchwyty na narty lub snowboard.

Wyposażenie z górnej półki

Overtrail dołącza do oferty jako bogato wyposażony wariant modelu. W standardzie znalazły się m.in. kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu, asystent bezpiecznego wysiadania (Safe Exit Assist), który współpracuje z systemem monitorowania martwego (BSM), system multimedialny Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem dotykowym, asystentem głosowym oraz nawigacją pracującą w trybach online i offline, a także najnowsza generacja systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +, które czuwają nad bezpieczeństwem jazdy i w razie konieczności pomagają kierowcy uniknąć wypadku. Obszyte skórą fotele są podgrzewane i wentylowane. Dopłaty nie wymaga również system audio Mark Levinson z 17 głośnikami.

Lexus NX Overtrail - cena

Lexus NX zadebiutował w 2014 roku, a po drugą generację modelu od 2022 roku ustawiają się długie kolejki. Najlepiej sprzedający się model Lexusa w Europie odnosi sukcesy również w Polsce - w ciągu 10 lat sprzedano 22 345 egzemplarzy tego auta z czego aż 77% z nich miało napęd hybrydowy.

Czy Overtrail dorzuci cegiełkę do tego sukcesu? Bez wątpienia mówimy tu o niszowej wersji - trudno spodziewać się hitu, od którego zaroi się na ulicach. Lexus pokazuje jednak, że idzie pod prąd i trafia tam, dokąd niemiecka konkurencja nie ma szans zajrzeć. Dosłownie i w przenośni. NX Overtrail to ciekawa odmiana bestsellera - ile muszą za nią zapłacić chętni na jazdę po bezdrożach?

Najtańszy Lexus NX Overtrail kosztuje 330 900 zł. To model z pełną hybrydą pod maską i napędem E-Four w standardzie. Wariant plug-in wyceniony jest z kolei na 374 900 zł. Cenowy rozstrzał imponuje, bowiem najtańszy dostępny obecnie Lexus NX to wydatek 232 900 zł, a najtańszy NX z napędem na obie osie kosztuje 242 900 zł.