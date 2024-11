Lexus ustanowił nowy rekord. Hybrydy i SUV-y przebojem 2024 roku

Lexus świętuje świetną sprzedaż. Od początku 2024 roku zarejestrowano w Polsce niemal 11,9 tys. samochodów tej japońskiej marki – to 1,5 tys. więcej niż w całym 2023 roku. Rok do roku producent zanotował niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży, co jest dwukrotnie wyższym wynikiem od notowań całej klasy premium. Tylko w październiku na drogi wyjechało 1195 aut, stąd Lexus a w klasyfikacji generalnej marek premium kolejny miesiąc z rzędu zajmuje czwartą lokatę i wyprzedził Volvo. Wyżej jest już tylko niemiecka trójka, czyli Mercedesa, BMW i Audi.

Kierowcy najchętniej wybierają SUV-y i crossovery. Najpopularniejszym modelem jest Lexus NX – w tym roku sprzedano 4566 sztuk tego modelu. Do rekordu mocno przyczynił najmłodszy w gamie hybrydowy Lexus LBX, który w pół roku od premiery zdominował segment B-SUV premium. Do tej pory zarejestrowano 1948 sztuk i czwarty raz z rzędu z salonów wyjechało więcej LBX-ów (241 egz.) niż dwóch kolejnych konkurentów razem. Skąd takie wzięcie?

Nowy Lexus LBX jak Toyota Yaris Cross? Nie tylko wymiary robią różnicę

Technicznym bliźniakiem LBX-a jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby Lexusa inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, dlatego nowy model urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na sportowe proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze.

Lexus LBX to nowa ergonomia obsługi auta

Wejścia do wnętrza LBX-a strzeże nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w RX, NX czy elektrycznym RZ. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi delikatnie odskoczą. Wnętrze sportowo nastawionej wersji Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę po obcowaniu z mniej wymuskaną, tańszą odmianą Relax. Nic nie skrzypi i nie trzeszczy nawet podczas jazdy na nierównościach. Ciężko doszukać się pójścia na skróty kosztem lexusowej solidności wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach, co jest miłym gestem ze strony producenta takich bestii jak RC F czy LC 500 (oba z benzynowym pięciolitrowym V8/464 KM).

LBX potrafi zrobić wrażenie na amatorach nowych technologii. Zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny wyświetlacz. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym. Sam interfejs multimediów rewelacyjnie współpracuje z bezprzewodowym Apple CarPlay.

Lexus pozostawił też osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu. Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od prowadzenia auta. O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku i nawet wtedy, gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Przy okazji kabinie nie można odmówić praktyczności - udogodnienia, jak schowki, 2 porty USB-C, uchwyty i miejsca na napoje są tam, gdzie trzeba i mają odpowiednie rozmiary.

Lexus LBX – pojemność bagażnika większa w wersji z napędem na przednie koła

Lexus LBX pod elektrycznie sterowaną klapą oferuje bagażnik o pojemności 402 litrów (317 l w modelu z napędem 4x4). To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Kufer ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon czy narzędzia. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów.

Nowy Lexus LBX i napęd hybrydowy z silnikiem 1.5. Jaka moc?

LBX dostał hybrydę złożoną z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary (w porównaniu do tego z Yarisa Cross), ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw. Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Jak nowa 1,5-litrowa hybryda radzi sobie na drodze?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi sekcja elektryczna hybrydy – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w napędzie Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też ekonomiczna – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to wynik zużycia benzyny może imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje spalanie na poziomie 4,4-4,7 l/100 km.

Lexus LBX z hybrydą 1.5 - jak jeździ i ile spala japoński SUV?

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na start od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale LBX dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę daje się lubić. Poza tym najmniejszy Lexus dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności.

Lexus LBX - wyposażenie w systemy bezpieczeństwa

Lexus LBX dostał nową generację systemów asystujących, które przy każdej zdalnej aktualizacji będą jeszcze zyskiwać na umiejętnościach. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów? Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar ukryty w kratownicy grilla to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Lexus Safety System+. Pod tą nazwą zgrupowano m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (z asystentem skrętu na skrzyżowaniu), aktywny tempomat, układ rozpoznawania znaków oraz utrzymanie pasa ruchu. Samochód jest też wyposażony w elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM), kamerę monitorującą skupienie kierowcy, inteligentne czujniki parkowania z funkcją hamowania, system monitorowania martwego pola oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu.

Opcjonalnie wyposażenie można wzbogacić o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz system kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor). Lexus LBX ma też spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC. Dzięki funkcji Advanced Park LBX sam zajmie miejsce postojowe. Z kolei układ Remote Park umożliwi zdalne zaparkowanie auta z wykorzystaniem smartfona nawet wtedy, gdy kierowca znajduje się poza autem.

Ile kosztuje najtańszy Lexus LBX?

Lexus LBX w bazowej odmianie to wydatek od 134 900 zł. Taki model oferuje m.in. elektroniczne klamki, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym wyświetlaczem i nawigacją w chmurze, przednie reflektory Full LED L-Shape oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3.

Lexus LBX Elegant+Tech tańszy o 25 000 zł

Jednak najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 34 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód jest wyposażony w 18-calowe alufelgi, 12,3-calowy wirtualny kokpit, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, podgrzewanie kierownicy, system nanoe X w klimatyzacji, inteligentny kluczyk czy ładowarkę indukcyjna telefonów. Takiego LBX można mieć w jednym z dziewięciu kolorów. Polacy najczęściej decydują się na lakier Sonic Copper (27 proc. zamówień). 16 proc. postawiło na grafitowe nadwozie, a 16 proc. na białe. Najpopularniejsza jest czarna tapicerka ze skóry ekologicznej (37 proc. zamówień), następnie piaskowa (35 proc.) i brązowa (28 proc.). Teraz Lexus LBX Elegant+Tech z 2024 roku produkcji jest tańszy o 25 000 zł i kosztuje od 157 900 zł.

Lexus LBX w wersji Cool kosztuje od 172 900 zł

Najbogatsza odmiana Cool stanowi 18 proc. sprzedaży. W tym aż 60 proc. aut ma także dodatkowe pakiety Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape) i Advanced, który obejmuje m.in. 13-głośnikowy system premium audio Mark Levinson, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, kierownicę z dotykowymi panelami i system kamer z panoramicznym widokiem dookoła samochodu, 18-calowe felgi aluminiowe z polerowanym wykończeniem, tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede oraz dwukolorowe nadwozie. Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (46 proc. zamówień). Dalej jest kolor czerwony (17 proc.) oraz żółty (7 proc.). Lexus LBX w wersji Cool kosztuje teraz od 172 900 zł.

Lexus LBX - dane techniczne, wymiary, osiągi

Lexus LBX FWD AWD SILNIK Typ silnika M15A-FXE M15A-FXE Liczba cylindrów i układ 3-cylindrowy, rzędowy 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) Średnica tłoka x skok cylindra mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 Pojemność cm3 1490 1490 Stopień sprężenia 14.0 14.0 Wtrysk paliwa EFI EFI Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący Norma emisji EURO6E z OBD EURO6E z OBD Typ paliwa benzyna benzyna Rekomendowana liczba oktanów 95 lub więcej 95 lub więcej Moc maks. kW/obr./min 67/5500 67/5500 Maks. moment obrotowy Nm/obr./min 120/3600-4800 120/3600-4800 Zużycie paliwa WLTP (cykl mieszany) Maks. l/100km 4,7 5,0 Min. l/100km 4,4 4,6 Emisje CO2 WLTP (cykl mieszany) Maks. g/km 107,45 113,42 Min. g/km 100,35 104,97 SILNIK ELEKTRYCZNY Typ Przedni Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Tylny Indukcyjny silnik asynchroniczny Moc maks. Przód kW 69,0 69.0 Tył kW 4,7 Maks. moment obrotowy Przód Nm 185,0 185,0 Tył Nm 52,0 BATERIA HYBRYDOWA Typ baterii Niklowo-wodorkowa Niklowo-wodorkowa Napięcie nominalne V 201,6 201,6 Liczba ogniw 168 168 Napięcie systemowe V 280 280 Pojemność baterii Ah 5,0 5,0 Łączna moc baterii kWh 1,0 1,0 ŁĄCZNA MOC UKŁADU Moc maksymalna*7 kW 100 100 OSIĄGI Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie Od 0 do 100 km/h s 9,2 9,6

Lexus LBX FWD AWD NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY Nadwozie Długość m 4190 4190 Szerokość m 1825 1825 Wysokość m 1560 1560 Rozstaw osi m 2580 2580 Rozstaw kół Przód m 1570 1570 Tył m 1570 1570 Przestrzeń biodrowa Przód m 1306,3 1306,3 Tył m 1075,6 1075,6 Wnętrze Długość m 1820 1820 Szerokość m 1445 1445 Wysokość m 1195 1195 Odległość między rzędami Od przodu do tyłu m 814,7 814,7 Liczba miejsc osoby 5 5 Zwis Przód m 870 870 Tył m 740 740 Współczynnik oporu powietrza 0,34 0,34 Prześwit minimalny m 220 220 Najniżej umiejscowiony element Przednie zawieszenie Przednie zawieszenie Kąt natarcia stopnie 16,1 16,1 Kąt zjazdu stopnie 14,5 14,5 Masa własna Przód Min.- Maks. kg 775 - 795 775 - 795 Tył Min. - Maks. kg 505 - 555 590 - 620 Łącznie Min. - Maks. kg 1280 - 1350 1365 - 1415 Masa całkowita Przód kg 905 905 Tył kg 850 915 Łącznie kg 1755 1820 Bagażnik Pojemność (VDA) Fotele rozłożone l 402 317 Maksymalna l 992-994 - Uciąg Z hamulcem kg 750 750 Bez hamulca kg 650 650 Zbiornik paliwa l 36 36