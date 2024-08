Nissan Qashqai - cena i wyposażenie

Qashqai to model ważny nie tylko dla Nissana, ale i dla całego rynku SUV-ów. Europejski bestseller obecnie produkowany jest już w trzeciej generacji, a ta przeszła właśnie spory lifting. Auto po modernizacji wjeżdża do salonów, a my poznaliśmy szczegóły oferty i gamę silnikową. Co zmieniło się w Qashqaiu, jakie wyposażenie znajdziemy w standardzie i ile kosztuje crossover w nowej odsłonie?

Najnowsza odsłona japońskiego SUV-a wnosi nieco świeżości do gamy Nissana. Popularny model wyznacza kierunek, w którym będą zmierzać styliści marki. Nowości widać głównie w przedniej części nadwozia, która zyskała jeszcze większy grill o wzorze inspirowanym samurajską zbroją. Atrapa chłodnicy wykończona ciemnym kolorem kontrastuje z nadwoziem i dobrze komponuje się z nowymi LED-owymi reflektorami, które zdaniem Nissana nie tylko lepiej wyglądają, ale i lepiej oświetlają drogę. Jak na lifting modelu, mamy do czynienia z zaawansowanymi zmianami. Detale z tyłu również zdradzają, że mamy do czynienia z modelem po liftingu. Nissan Qashqai 2024 ma nowe lampy tylne - zastosowanie przezroczystych kloszy to ciekawy designerski zabieg, a efekt odświeża wygląd auta.

Reklama

Nowy Nissan Qashqai - zmiany po liftingu

Reklama

W palecie kolorów pojawił się nowy, zielony odcień. Można sparować go np. z wnętrzem wykończonym brązową skórzaną tapicerką, a efekt końcowy prezentuje się bardzo przyzwoicie. Większość istotnych dla kierowców zmian zaszła jednak we wnętrzu. Nissan skupił się na nowych technologiach i zaoferuje klientom długo wyczekiwane rozwiązania.

Nowy model zyskał bowiem usługi Google wbudowane w fabryczny system multimedialny. Kombinacja jest ciekawa - system operacyjny, na którym oparto multimedia to autorskie rozwiązanie Nissana, a nie coraz bardziej popularny Android Automotive, stosowany m.in. w Renault czy Volvo. Do dyspozycji kierowcy i pasażerów pozostają jednak m.in. mapy Google z 5-letnią, darmową transmisją danych, a także asystent głosowy Google, który został zintegrowany z pokładowymi funkcjami i potrafi sterować m.in. klimatyzacją. Największe korzyści płyną jednak z zastosowania nawigacji. Szukanie i wybieranie celu jest szybkie, a nawigacja bierze teraz pod uwagę szczegółowe i precyzyjne dane dotyczące ruchu drogowego. Sprawdziliśmy to podczas pierwszych jazd odświeżonym Qashqaiem.

Nissan Qashqai wjeżdża do Polski

Przy okazji modernizacji nie obyło się też bez aktualizacji systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Teraz, Qashqai spełnia unijne wymagania w zakresie standardowego wyposażenia, a najważniejszą z punktu widzenia kierowców jest oczywiście ta najbardziej irytująca nowość - system ISA, który ostrzega o przekraczaniu dopuszczalnej prędkości. Japończycy mają jednak na to sposób i w nowym SUV-ie wprowadzili możliwość ustawienia własnej, przypisanej do profilu kierowcy konfiguracji systemów wsparcia kierowcy. Tłumacząc to w prosty sposób - dwa kliknięcia przycisków na kierownicy pozwalają skutecznie wyciszyć powiadomienia systemu TSR i ISA.

Nissan zapewnia, że delikatnie zmienił się dobór materiałów wykończeniowych. Poza tą nowością i modernizacją multimediów, wnętrze auta nie uległo większej modernizacji. Nadal zgrabny kokpit jest pełny przycisków i pokręteł, które ułatwiają obsługę, a teraz dodatkowo rozświetlony również ambientowymi LED-ami. Poprawiona została także kamera cofania - jej jakość jest teraz nieco lepsza, również jeśli chodzi o kamery systemu 360 stopni.

Nissan Qashqai - jaki silnik?

Przy okazji liftingu, nic nie zmieniło się w gamie jednostek napędowych. Nissan konsekwentnie stawia na swoją autorską hybrydę e-Power, ale oprócz zelektryfikowanego układu, w ofercie znalazły się również konwencjonalne silniki, ręczna skrzynia biegów, a także napęd na 4 koła.

Gamę otwiera wersja DIG-T MHEV 140 KM z ręczną, 6-biegową skrzynią i napędem na przednią oś. 4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1.3 rozpędza samochód do setki w 10,2 s, a prędkość maksymalna wynosi 196 km/h.

Mocniejsza jednostka benzynowa ma 158 KM i rozpędza samochód do 100 km/h w 9,5 s ze skrzynią ręczną i 9,2 s z automatyczną, bezstopniową przekładnią Xtronic. Prędkość maksymalna to odpowiednio 206 km/h i 199 km/h.

Na szczycie gamy konwencjonalnych jednostek stoi DIG-T MHEV 158 KM Xtronic 4WD - za tą nazwą kryje się mocniejsza odmiana napędzana na obie osie. Osiągi? Setka pojawia się na cyfrowych zegarach po 9,9 s, a prędkość maksymalna to 198 km/h.

Flagowy napęd e-Power 190 KM 2WD wykorzystuję jednostkę benzynową 1.5 - mamy więc większą pojemność skokową, ale tylko 3 cylindry. Dla kierowcy nie ma to jednak większego znaczenia, bowiem motor spalinowy służy tu tylko do generowania prądu i nie ma nawet mechanicznego połączenia z kołami! Takie rozwiązanie ma obniżać zużycie paliwa, a do tego poprawiać osiągi oraz reakcję na komendy kierowcy - za napędzanie auta odpowiada tylko i wyłącznie silnik elektryczny. Od 0 do 100 km/h Qashqai e-Power rozpędza się w 7,9 s, a prędkość maksymalna to 170 km/h.

Dane producenta mówią, że hybrydowy SUV zużywa w cyklu mieszanym 5,3-5,4 l/100 km. Jak ten wynik wypada w porównaniu do innych odmian? Pozostałe silniki benzynowe z napędem na przednią oś palą średnio 6,3-6,5 l/100 km. Zyskujemy więc nieco ponad 1 l/100 km korzyści, przy lepszych osiągach i większej mocy.

Ile kosztuje nowy Nissan Qashqai?

Astara ogłosiła ceny modelu - nowy Nissan wjeżdża do polskich salonów w 5 wersjach wyposażenia. Co proponują poszczególne warianty i ile kosztują? Cennik otwiera Nissan Qashqai Acenta - w tej wersji standardem są m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania oraz światła Full LED. Za taki samochód trzeba zapłacić 132 000 zł.

Poziom wyżej pozycjonowany jest wariant N-Connecta. Nissan proponuje 18-calowe felgi aluminiowe, relingi dachowe, system kamer 360 stopni, a także cyfrowe zegary z 12,3-calowym ekranem. Cena? Od 142 000 zł.

Wersja N-Design dodaje do listy garść stylistycznych opcji - 20-calowe felgi, tapicerka skórzana z elementami Alcantary, a także panoramiczne okno dachowe windują cenę do 154 850 zł.

Dwie topowe wersje Qashqaia to Tekna i Tekna +. Ta pierwsza proponuje 19-calowe felgi, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, ekran head-up na przedniej szybie oraz elektryczne otwieranie i zamykanie klapy bagażnika. Najbogatsza odmiana w standardzie ma z kolei 20-calowe felgi, skórzaną tapicerkę premium, fotele z masażem i system nagłośnienia Bose. Te odmiany kosztują 154 850 zł i 166 650 zł.

Nissan Qashqai 2024 - cennik