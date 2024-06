Hyundai Inster oficjalnie. To najmniejszy elektryk marki

Ta premiera może namieszać w klasie najmniejszych aut elektrycznych. Podczas Międzynarodowych Targów Mobilności w Busan Hyundai zaprezentował nowy model Inster. Samochód nieco większy od i10, ale wciąż mniejszy od miejskiego i20 będzie napędzany wyłącznie jednostkami elektrycznymi, ma powalczyć o klienta ceną, ale atrakcyjna oferta nie wykluczy solidnego zasięgu i godnych uwagi osiągów.

Nowy Hyundai Inster to rozwinięcie spalinowegeo modelu Casper, oferowanego od 2021 roku w Korei. Mały crossover wyróżnia się unikalnym, pociesznym stylem. Detalami nawiązuje do modeli z serii IONIQ, ale jego linie trudno porównać do innych aut na rynku, czy innych modeli z gamy koreańskiej marki.

Hyundai Inster 2025 - wymiary

Długość 3825 mm i rozstaw osi aż 2580 mm plasuje nowego Hyundaia pomiędzy modelami segmentu A, a miejskimi samochodami klasy B. Koreańczycy obiecują, że takie proporcje i wymiary gwarantują przestronne wnętrze, wszechstronność i pojemny bagażnik. Jego domyślna pojemność to 280 l, a po przesunięciu tylnych siedzeń możemy uzyskać 351 litrów przestrzeni.

Klienci będą mogli spersonalizować wygląd auta dzięki dwukolorowemu nadwoziu z kontrastującym czarnym dachem. Paleta kolorów nadwozia obejmuje odcienie Atlas White, Tomboy Khaki, Bijarim Khaki Matte i Unbleached Ivory, a także kilka nowych lakierów, takich jak Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl i Abyss Black Pearl. W zależności od specyfikacji, oferowane będą 15-calowe felgi stalowe z kołpakami, 15-calowe lub 17-calowe felgi aluminiowe. Wnętrze również będzie można dopasować do swojego gustu - do wyboru będą wykończenia w kolorze czarnym oraz w dwukolorowych odcieniach: brąz Khaki Brown i beż Newtro Beige z pełnymi wykończeniem z tkaniny.

Nowy Hyundai Inster - wnętrze

W kokpicie znajdziemy zaskakująco dużą liczbę przycisków, cyfrowe zegary, ambientowe podświetlenie i spory ekran systemu multimedialnego. Na kierownicy znalazło się dobrze znane z innych elektrycznych modeli logo - motyw pikseli, który znajdziemy również w LED-owych światłach. Cyfrowy zestaw wskaźników ma ekran o przekątnej 10,25 cala. Taki sam rozmiar wyróżnia wyświetlacz dotykowego systemu info-rozrywki z nawigacją. Na pokładzie znalazła się także bezprzewodowa stacja do ładowania smartfona, która stanowi część kompaktowej konsoli środkowej.

Hyundai chwali się, że wszystkie siedzenia można złożyć na płasko - łącznie z fotelem kierowcy. Dostępna jest również opcja przedniej kanapy oraz podgrzewane przednie fotele i kierownica.

Hyundai Inster - zasięg i osiągi

Biorąc pod uwagę, że Inster będzie rywalizował w segmencie A, deklarowany zasięg i osiągi zapowiadają się całkiem nieźle. Wyposażony standardowo w akumulator o pojemności 42 kWh, Inster jest również dostępny opcjonalnie w wersji Long-Range z akumulatorem o pojemności 49 kWh. Ten pierwszy napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 97 KM. Wariant Long-Range ma nieco mocniejszy, 115-konny motor na przedniej osi. Obie wersje oferują moment obrotowy 147 Nm.

Zasięg ma wynosić 355 km w wariancie Long-Range i około 300 km w wersji Standard. Szacowane zużucie energii podane przez producenta wynosi 15,3 kWh/100 km. Korzystając ze stacji ładowania dysponującej prądem stałym (DC) o mocy 120 kW, Inster może w optymalnych warunkach uzupełnić energię od 10 do 80 procent w około 30 minut. Standardowym wyposażeniem będzie tu również ładowarka pokładową o mocy 11 kW, a na liście opcji znajdą się m.in. podgrzewania akumulatora i wysokowydajna pompa ciepła.

Osiągi? Inster rozpędzi się maksymalnie do 140 km/h (Standard) lub 150 km/h (Long-Range), a przyspieszenie do setki potrwa 11,7 s w podstawowym wariancie lub 10,6 s w wersji z większą baterią.

Wyposażenie - Hyundai Inster

Oprócz kompletu asystentów i systemów wsparcia kierowcy wymaganych przez unijne regulacje, Hyundai Inster ma oferować przyzwoity pakiet udogodnień już w standardzie. Na dokładne specyfikacje poszczególnych wersji wyposażenia musimy jeszcze poczekać. Pewne jest jednak to, że na liście opcji również nie zabraknie interesujących pozycji. Najmniejszy elektryczny Hyundai będzie mógł zostać wyposażony m.in. w inteligentny tempomat (SCC) z funkcją Stop&Go, asystenta jazdy autostradowej 1.5 (HDA 1.5), system kamer 360 stopni (SVM), asystenta parkowania tyłem (PCA-R), system wyświetlający widok z martwego pola (BVM) oraz szyberdach.

Hyundai Inster 2025 - jaka cena?

Inster zadebiutuje latem tego roku. Na początek, wjedzie do salonów w Korei, a następnie w odpowiednim czasie pojawi się w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku. Producent obiecuje, że większość wyposażenia i technologii będzie dostępna już w standardzie. Dane techniczne zostaną potwierdzone bliżej terminu premiery. Wtedy poznamy również cenę, choć w tej kwestii pewne jest, że Hyundai będzie chciał powalczyć z elektrykami z podobnej półki.

Biorąc pod uwagę cenę konkurentów (Citroen ë-C3 od 110 650 zł, Dacia Spring 76 900 zł) możemy spodziewać się, że Hyundai Inster będzie kosztował nieco ponad 100 000 zł. Póki co, są to jedynie prognozy. Na ostateczne potwierdzenie i oficjalny cennik musimy jeszcze chwilę poczekać.

Hyundai dodaje, że mały elektryk to nie jest jeszcze ostatnie słowo w kwestii przystępnych aut na prąd. W przyszłości do rodziny modelu dołączy dodatkowy wariant o nazwie Inster Cross, wyróżniający się bardziej charakterną stylizacją zachęcającą do eksplorowania natury.