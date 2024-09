Hyundai STARIA w Polsce. Wygląda odlotowo

Hyundai STARIA już dostępny w Polsce i wjeżdża do segmentu, który większość innych producentów spisała na straty przestawiając biznes na SUV-y. Koreańska nowość powalczy na rynku dużych vanów. Na co mogą liczyć kierowcy?

STARIA wygląda odlotowo. Opływowa karoseria w futurystycznym stylu modelu Ioniq 6 z pewnością będzie zwracać uwagę. Nadwozie o długości 5,25 m jest dostępne w wersji 7- i 9-osobowej, czyli możliwościami transportowymi zmiata z planszy nawet duże SUV-y. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. STARIA jest o 42 cm dłuższa od flagowego Santa Fe. Nawet amerykański gigant Palisande jest krótszy od tego vana o 25 cm.

Hyundai STARIA tylko jako mocna hybryda. Silnik Diesla traci sens

Hyundai STARIA w Polsce jest dostępny wyłącznie z hybrydą o mocy 225 KM/367 Nm. Napęd na koła przednie przenoszony jest za pomocą sześciostopniowej, hydrokinetycznej skrzyni biegów. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 65 litrów, a deklarowane spalanie średnie wynosi 7,6 l/100 km. Z przodu zastosowano kolumny McPhersona, zaś z tyłu – zawieszenie wielowahaczowe. Masa własna pojazdu wynosi zależnie od wersji wyposażenia od 2200 do 2270 kg.

Mimo poważnych gabarytów STARIA nie jest zawalidrogą – od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10 sekund. To o 2 sekundy lepiej niż w przypadku tego modelu z silnikiem Diesla, którego nie będzie w polskiej ofercie. Na bardzo dobrym poziomie jest również elastyczność od 80-120 km/h która wynosi 7,3 s. Ten sam parametr dla diesla to 9,8 s.

Hyundai STARIA kosztuje od 199 900 zł i deklasuje konkurencję

Hyundai STARIA na tle innych vanów błyszczy także wyposażeniem. Już bazowa wersja Smart oferuje trzystrefową klimatyzację z nawiewami na drugi i trzeci rząd siedzeń. Konkurencja za podobne udogodnienie potrafi żądać worka gotówki. Standard obejmuje również światła LED z listwą świetlną pomiędzy reflektorami, kamerę cofania oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Indukcyjna ładowarka, systemy CarPlay i Android Auto, system telematyczny Hyundaia BluLink, nawigacja z ekranem 10,25 cala, podgrzewane przednie fotele i kierownica, ISOFIX na tylnych siedzeniach, inteligentny tempomat oraz pakiet systemów bezpieczeństwa to tylko niektóre bajery z listy seryjnego wyposażenia. Hyundai Staria w najtańszej wersji Smart kosztuje od 199 900 zł.

Konkurencja z automatyczną przekładnią jest znacznie droższa. Mercedes klasy V Tourer 220d/163 KM kosztuje od 275 tys. zł. Ford Tureno Titanium 2.0 TDCi/170 KM to wydatek od 255 tys. zł. Volkswagen Multivan z silnikiem 2.0 TDI i 7-biegowym DSG wymaga przynajmniej 265,5 tys. zł. Z kolei Renault Trafic SpaceClass dCi/170 KM startuje od 237 800 zł. Japońsko-francuski van Toyota Proace w wersji Business z 2-litrowym silnikiem Diesla o mocy 177 KM i ośmiobiegowym automatem kosztuje od 230 tys. zł. Do tego po wyrównaniu wyposażenia ceny rozjeżdżają się nawet o 100 tys. zł na korzyść Hyundaia.

STARIA Smart Bussines i Smart VIP. Jaka pojemność bagażnika i wyposażenie?

Odmiany Smart Bussines i Smart VIP są 9-miejscowe, w tym fotele środkowego oraz tylnego rzędu można złożyć w pół. Pojemność bagażnika wynosi od 831 do 1303 litrów i można ją regulować przesuwając siedzenia środkowego i tylnego rzędu. W odmianie Smart Bussines tylne boczne drzwi oraz klapa bagażnika są już sterowane elektrycznie. Auto jest bogatsze o 18 calowe alufelgi. Cennik wersji Smart Bussines startuje od 217 900 zł.

Hyundai STARIA Smart VIP kosztuje od 232 900 zł. Ten model jest wyposażony dodatkowo w system kamer 360°, asystenta jazdy autostradowej, system wyświetlający widok z martwego pola i podgląd na ekranie nawigacji na tylne siedzenia. Najważniejszą zmianą we wnętrzu jest skórzana tapicerka: ciemna lub jasna. W tym pakiecie przednie fotele są wentylowane.

Hyundai Staria Luxury to 7-osobowe wnętrze klasy biznes

Hyundai STARIA Luxury to wyłącznie siedmioosobowa wersja, która wyróżnia się detalami nadwozia w kolorze czarnym lub mosiądzu. W kabinie między przednimi fotelami znajduje się potężna konsola ze schowkami i portami USB-C. Skórzana tapicerka Nappa to standard i może być czarna, granatowa, brązowa lub jasno-szara. Do tego jest zamszowa podsufitka. Siedzenia środkowego rzędu są odchylane do pozycji relaksacyjnej i mają wentylację. Hyundai przewidział nawet interkom, który umożliwia komunikację między kierowca i pasażerami tylnych foteli. Szofer na wyświetlaczu może także podglądać całą kabinę. Standard obejmuje również system nagłośnieniowy BOSE, rolety tylnych okien, dodatkowe wyciszenie i nastrojowe oświetlenie. Siedmioosobowy Hyundai STARIA Luxury kosztuje od 252 900 zł.

Hyundai STARIA - jaka gwarancja?

Hyundai STARIA jest produkowany w fabryce Ulsan w Korei. Pierwsze egzemplarze dotrą do Polski w listopadzie 2024 roku. Samochód jest objęty 3-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.