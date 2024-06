Benzyna 95 taniej o 45 groszy, ale nie dla wszystkich

Nawet 45 groszy taniej na każdym litrze. Promocje na stacjach paliw wkroczyły w kluczową, wakacyjną fazę, a największe sieci będą rywalizować o względy kierowców, którzy ruszają w dalekie trasy. Największe korzyści odczują uczestnicy programów lojalnościowych oraz posiadacze karty dużej rodziny. Jakie promocje na paliwo przygotowały największe koncerny - Orlen, Circle K, Shell oraz BP?

Od 28 czerwca rusza akcja Orlenu. Kto zatankuje taniej? Jakiej obniżki można się spodziewać? Do kiedy potrwa akcja? Koncern ogłosił szczegóły programu.

Tańsza benzyna 95 i diesel na Orlenie

Już od jutra paliwa EFECTA na stacjach Orlen będzie można kupić taniej o 35 gr za litr, a z Kartą Dużej Rodziny nawet o 45 gr za litr - ogłosił w czwartek koncern. Jak informuje największa sieć w Polsce, promocja ta będzie obowiązywała od 28 czerwca, w każdy weekend do 1 września. W tym czasie klienci wszystkich stacji Orlen w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie nawet 400 litrów benzyny lub oleju napędowego.

Promocja na stacjach Orlen jest limitowana czasowo i będzie obowiązywać w weekendy. Promocyjne tankowanie będzie więc możliwe w każdy wakacyjny piątek, sobotę i niedzielę do 1 września, do godz. 23:59. Przewidziano także limit tankowań - czterech do końca lipca i czterech do 1 września. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie - zaznacza Orlen.

Warto przypomnieć, że promocja nie dotyczy paliw Verva i skorzystać z niej mogą klienci, którzy są użytkownikami programu VITAY, zarejestrowani w aplikacji ORLEN VITAY. Nowi klienci również mogą przystąpić do promocji - wystarczy zarejestrować się w aplikacji. Każdy jej uczestnik otrzyma 35 gr rabatu na litrze dowolnego paliwa EFECTA, a posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkowe 10 gr rabatu.

Circle K obniża ceny na wakacje. Tańsze paliwo i gaz od 1 lipca

Swoją wakacyjną promocję wprowadziła również sieć stacji Circle K. Od 1 lipca do 31 sierpnia, Circle K proponuje vouchery z rabatem 30 gr/litr na paliwa miles, milesPlus lub 10 gr/litr na LPG SupraGas. Kupony będą się pojawiać co dwa tygodnie w aplikacji Circle K Extra - oznacza to, że także w przypadku tego koncernu konieczna będzie rejestracja w programie lojalnościowym. Jest to jednak jedyny warunek, a rejestracja, podobnie jak w przypadku Orlenu, jest możliwa od ręki.

Jakie limity tankowania przewiduje Circle K? Promocyjna akcja objęta jest ograniczeniem do 50 litrów podczas jednorazowego tankowania. Po wykorzystaniu voucherów w aplikacji, lub po przekroczeniu limitu, tankowanie będzie odbywało się w regularnej cenie. Promocyjne paliwo będzie dostępne, gdy klient zobaczy kupon w aplikacji - będą one dodawane automatycznie i widoczne po zalogowaniu. Warto założyć konto już wcześniej - pierwsze promocyjne vouchery staną się dostępne 1 lipca.

Tańsze tankowanie - Shell wprowadza promocję

Wakacyjna akcja promocyjna zawitała także na stacje Shell. O ile taniej zatankujemy i jakie są warunki? Sieć stacji uruchomiła akcję nieco wcześniej, bo tańsze tankowanie jest możliwe od 21 czerwca. Program „Podróże z rabatami” jest oczywiście skierowany do uczestników programu lojalnościowego i daje dostęp do solidnych rabatów na wybrane paliwa. O ile taniej zatankujemy na Shellu?

Zniżki obowiązują przy każdym tankowaniu. Uczestnicy zarejestrowani w programie Shell ClubSmart mogą uzyskać rabat 40 gr na litr paliw Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel, 20 gr na litr podstawowych paliw Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel, a także 10 gr na litr paliwa Shell AutoGas. Żeby otrzymać rabat wystarczy zatankować minimum 10 litrów wskazanego paliwa. Limit promocyjnego tankowania jest nieco większy niż u konkurentów - wynosi bowiem 60 litrów.

Doceniamy naszych lojalnych klientów i dążymy do zapewnienia im najlepszej oferty. Członkowie naszego programu lojalnościowego Shell ClubSmart oprócz rabatów na paliwo mogą zbierać punkty i płacić nimi za paliwo oraz zakupy na stacjach Shell, wymieniać je na vouchery online czy cieszyć się specjalnymi ofertami – mówi Justyna Goraj, dyrektorka marketingu Mobility w Shell Polska.

Promocja obowiązuje na wybranych stacjach, oznaczonych materiałami promocyjnymi. Akcja potrwa aż do 15 września 2024, czyli będzie obowiązywała jeszcze dwa tygodnie po zakończeniu wakacji.

Promocja na BP. O ile tańsza jest benzyna 95?

Od 28 czerwca tańsze tankowanie będzie możliwe również na stacjach BP. Jak poinformował koncern, wakacyjna akcja "Weekendowe rabaty od bp" potrwa do 1 września 2024 roku i umożliwi tańsze tankowanie w piątki, soboty i niedziele. Ile można zaoszczędzić i jakie paliwa będą tańsze?

Promocja dotyczy paliw podstawowych. Oznacza to, że rabat w wysokości 30 groszy na litrze obejmuje jedynie benzynę 95 i olej napędowy. Paliwa Ultimate oraz LPG nie są objęte promocją. Promocja realizowana będzie na wszystkich stacjach BP w Polsce i skorzystać z niej mogą wszyscy klienci, którzy należą do programu lojalnościowego Payback.

BP informuje o limitach tankowania - promocja obejmuje 5 tankowań miesięcznie, każde do 50 litrów. Sieć dodaje, że szczegóły i regulamin akcji będą dostępne od 28 czerwca na stronie internetowej. Oprócz wakacyjnej promocji, na stacjach BP kontynuowana jest czwartkowa i niedzielna akcja, które pozwala zatankować olej napędowy premium w cenie paliwa regularnego. W każdy czwartek i niedzielę można kupić paliwo Ultimate Diesel z technologią Active w cenie diesla podstawowego.