Kontrola drogowa ITD - ograniczenia w ruchu

Jak co roku, w wakacje na polskich drogach obowiązują weekendowe ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakazy, które pojawiają się wraz z końcem roku szkolnego mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, wobec wzmożonego ruchu na głównych szlakach komunikacyjnych. Nie każdy przestrzega jednak zasad - inspektorzy ITD prowadzą kontrole i wystawiają już pierwsze kary.

Zespoły pojazdów, które inspektorzy mazowieckiej i wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali w miniony weekend, powinny stać na parkingach. Pojazdy nie należały bowiem do "wyjątków", o których wspomina odpowiednie rozporządzenie. Kogo nie dotyczy opisywany zakaz i jakie kary grożą za jego złamanie?

Wakacyjny zakaz dla ciężarówek. ITD wystawia mandaty

W sobotę 22 czerwca, na trasie S8 w okolicy Radzymina, inspektorzy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali dwie ciężarówki, których kierowcy złamali zakaz jazdy. Tego samego dnia, skuteczne działania prowadzili inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Patrol zatrzymał na autostradzie A2 (w Żdżarach) dwie ciężarówki, którymi przewożono towary mimo zakazu jazdy. W obu przypadkach kierowcy, obywatele Litwy, przewozili towary z Holandii na Litwę. Jednym z zestawów były wiezione samochody osobowe, a drugim obuwie.

Dla kierowców wykonujących przewozy, kontrole skończyły się mandatami karnymi i zakazami dalszej jazdy do czasu ustania zakazu ruchu. Konsekwencje dotkną również przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach - wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne, zagrożone karą finansową. Na poczet przewidywanych kar została pobrana kaucja.

Weekendowe ograniczenia w ruchu. Prawo już obowiązuje

Pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych, oprócz wyłączonych spod zakazu, nie mogą poruszać się po drogach:

w piątki od godz. 18:00 do 22:00,w soboty od godz. 8:00 do 14:00,w niedziele od godz. 8:00 do 22:00.

Godziny i wyłączenia spod zakazów reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. - stanowi ono, że z zakazów zwolnione są autobusy oraz ciężarówki przewożące m.in. lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa i żywe zwierzęta. Ograniczenia w ruchu nie dotyczą również pojazdów, które biorą udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych albo pomagają w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych. Akt prawny zawiera również listę produktów, które zaliczają się do artykułów, których przewożenie jest wyjęte spod zakazu.

Złamanie zakazu jazdy - jaki mandat dla kierowców ciężarówek?

Jaką karę przewidują przepisy? Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów o DMC powyżej 12 t, kierowcom grozi mandat karny w wysokości 200-500 zł, a przewoźnikowi kara finansowa 2000 zł. Również na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona kara finansowa w wysokości 1000 zł.

Weekendowy, wakacyjny zakaz opiera się na przepisach wykorzystywanych również w niektóre dni wolne. Zakazy ruchu dla wybranych pojazdów ciężarowych obowiązują w wybrane dni ustawowo wolne od pracy i w dzień je poprzedzający ze względu na spodziewany wzmożony ruch na drogach.