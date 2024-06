Alfa Romeo Junior już w Polsce

Ten model otwiera gamę włoskiej marki. Alfa Romeo Junior wjeżdża na rynek i zamierza powalczyć o klienta w segmencie B-SUV. Auto już w chwili debiutu ma dość bogatą historię - zdążyło bowiem zmienić nazwę po tym, jak zostało zaprezentowane jako Alfa Romeo Milano. Z pretensjami o użycie tej nazwy do Stellantisu zwrócił się włoski rząd. Zdaniem Rady Ministrów, model produkowany w polskiej fabryce nie mógł nosić nazwy włoskiego miasta, a Alfa Romeo szybko poddała się naciskom, sięgając po sprawdzoną nazwę wykorzystywaną już w przeszłości. Junior nie wziął się znikąd - to nawiązanie do modeli coupe z lat 60.

Rys historyczny nie ma jednak większego znaczenia dla rynkowego sukcesu nowej Alfy, a warto dodać, że apetyt jest w tej kwestii spory. Alfa Romeo czekała na małego SUV-a długie lata, a od powodzenia Juniora zależy dziś naprawdę wiele. Każdy Alfisti chciałby powrotu do sportowych coupe, a może nawet obecności supersamochodu w gamie modelowej. Każdy miłośnik marki musi też pamiętać, że na takie "fanaberie" Alfa Romeo musi najpierw zarobić, a dziś dojnymi krowami, które zwiększają rentowność są właśnie SUV-y i crossovery.

Nowa Alfa Romeo debiutuje. Junior wchodzi do gry

Junior dzieli płytę podłogową i garść rozwiązań z Fiatem 600 i Jeepem Avengerem. Podobnie jak te modele, zjeżdża z linii produkcyjnej fabryki w Tychach. Podobieństw łatwo doszukać się w proporcjach, elementach wnętrza czy w rozwiązaniach technicznych. Alfa Romeo zyskała jednak również szereg modyfikacji, dzięki którym wyróżnia się spośród tej trójki. Właściwości jezdne mają zachwycać, a sportowy klimat dominuje.

O aspektach dotyczących prowadzenia (m.in. układ kierowniczy o zmienionym przełożeniu czy zawieszenie dostrojone z myślą o dynamicznej jeździe) porozmawiamy przy okazji pierwszych jazd. Podczas prezentacji statycznej pojawiła się szansa, by poszukać sportu w elementach wnętrza i ocenić, jak auto prezentuje się na żywo.

Alfa Romeo Junior - sport na pierwszym miejscu

Nowa Alfa Romeo jasno nawiązuje do modeli historycznych, w tym do Alfy 1300 Junior Zagato. Niektórzy porównują tylną część nowego modelu do tej z kultowego SZ Zagato. Pewne jest to, że sylwetka crossovera nikogo nie pozostawi obojętnym. Trudno obiektywnie ocenić ją jako piękną i ponadczasową czy wręcz przeciwnie - przestylizowaną i niezgrabną. Mówiąc krótko - to prawdziwa Alfa Romeo. Nieoczywisty design owocuje m.in. ciekawym grillem, nową interpretacją felg "telefonów" czy podzielonymi segmentami w lampach przednich i tylnych.

Nieco bardziej zachowawczy jest projekt kokpitu. Znajdziemy w nim całą masę przycisków i przełączników znanych m.in. z Peugeotów, Fiatów i Citroenów. Na potrzeby Alfy, Stellantis sięgnął jednak również po szyte na miarę rozwiązania. Jednym z najważniejszych przykładów są fotele Sabelt. W kubełkowe siedzenia wpada się głęboko i od pierwszych chwil czuć, że podparcie ciała kierowcy jest traktowane priorytetowo. Tak sportowych foteli nie ma w tej klasie żaden inny samochód. Zostały one umieszczone tak nisko, jak to było możliwe, co zapowiada łatwe usadowienie się do dynamicznej jazdy, również dla wyższych kierowców.

Z zastosowania "kubełków" wynika też jedna wada - na tylnej kanapie, wysocy pasażerowie nie będą rozpieszczani przesadną ilością miejsca. Materiały zastosowane na desce rozdzielczej są niezłej jakości - znajdziemy tu nieco alcantary i miękkich tworzyw. Przycisk rozruchu silnika nie jest już umieszczony na kierownicy, tak jak w modelach Stelvio, Giulia czy Tonale - guzik start-stop powędrował na tunel środkowy. Nieco mniej uwagi poświęcono boczkom drzwi, na których dominuje czarny plastik. Brakuje czerwonej nitki lub innego akcentu, który zapewne pojawi się przy okazji premiery jednej z wersji specjalnych. Nie ulega bowiem wątpliwościom, że Włosi i w Juniorze wprowadzą cały szereg limitowanych edycji - to prawdziwa specjalność zakładu.

Alfa Romeo Junior. Jakie silniki?

Prezentowana Alfa Romeo jest napędzana jednostką elektryczną, ale w gamie pojawią się także spalinowe warianty. Jakie silniki proponuje włoski producent?

Alfa Romeo Junior Elettrica jest pierwszą elektryczną Alfą w historii. Wzorem Fiata i Jeepa została wyposażona w silnik elektryczny o mocy 156 KM. Umieszczony w podłodze akumulator ma pojemność 54 kWh i ma zapewniać 410 km zasięgu w cyklu mieszanym i ponad 600 km w cyklu miejskim wg normy WLTP. Wysoka wydajność ma również dotyczyć ładowania - uzupełnienie energii od 20% do 80% na szybkiej ładowarce ma trwać 27 minut. Osiągi? Bazowa wersja elektryczna przyspiesza do setki w czasie równych 9 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 150 km/h.

W Tychach produkowana będzie również najbardziej sportowy wariant modelu - Junior Veloce. Elektryczny napęd zapewni w tym przypadku moc 240 KM. Stabilność i przyczepność ma być zasługą mechanicznego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu, a układ hamulcowy zostanie wyposażony w większe tarcze. Jakie osiągi będzie miała Alfa Romeo Junior Veloce? Na razie są pozostają one tajemnicą, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprint do setki będzie trwał niespełna 6 sekund.

Alfa Romeo Junior Ibrida to napęd, który korzysta z benzynowej jednostki 1.2. To właśnie ten wariant ma stać się hitem, którego Alfa Romeo potrzebuje. Najmłodszy SUV dostał 48-woltową technologię hybrydową tzw. miękką hybrydę. Zelektryfikowany napęd o mocy systemowej 136 KM ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. 48-woltowy system wykorzystuje napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM. Łączy ono w sobie funkcję rozrusznika i generatora - odpowiada za odzyskiwanie energii podczas hamowania i ładowanie akumulatora litowo-jonowego o pojemności 432 Wh. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową dodatkowym zastrzykiem 55 Nm momentu obrotowego, który ma stanowić wsparcie głównie na niskich obrotach. Hybrydowa Alfa Romeo Junior może także poruszać się w trybie EV, np. podczas manewrów przy niskich prędkościach lub w czasie jazdy z szybkością do 30 km/h. Czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynosi 8,9 s, a prędkość maksymalna to 206 km/h.

Alfa Romeo Junior - cena w Polsce

Poznaliśmy już ceny nowej Alfy Romeo. Najmniejszy i najtańszy model marki będzie rywalizował z konkurentami w segmencie B-SUV. Rozpiętość cenowa w tej klasie jest ogromna. Jak pozycjonowana jest Alfa?

Alfa Romeo Junior Ibrida z silnikiem 1.2 Turbo kosztuje 129 600 zł. Samochód w bazowej wersji jest wyposażony w 17-calowe alufelgi, światła full LED, automatyczną klimatyzację, 10-calowy zestaw zegarów i 10-calowy ekran stacji multimedialnej.

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale to wydatek przynajmniej 139 600 zł. Auto w tym wariancie jest bogatsze o 18-calowe obręcze kół, matowe wykończenia nadwozia, elektrycznie regulowane fotele, a także nieco szerszy zestaw systemów wspomagania jazdy.

Alfa Romeo Junior Elettrica, czyli model z napędem elektrycznym o mocy 156 KM, to wydatek minimum 156 000 zł. Odmiana Speciale jest z kolei o 10 tys. zł droższa.