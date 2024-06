Hulajnogi elektryczne to powszechny widok na ulicach miast. Konsekwencje jazdy dwukołowym środkiem transportu mogą być jednak kosztowne, a sprawa może nawet trafić do sądu. Wystarczy wsiąść na taki pojazd pod wpływem alkoholu. Co grozi pijanemu kierującemu za jazdę hulajnogą?