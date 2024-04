Cupra Formentor po liftingu. Bestseller w nowej odsłonie

Wygląda na to, że Cupra odkryła przepis na sprzedażowy hit. Pierwszy samodzielny model marki, Cupra Formentor, święci triumfy niemal od samego debiutu. Jeden z najpopularniejszych crossoverów w Europie notował wzrosty sprzedażowe, których konkurenci mogli mu tylko pozazdrościć. Świetne wyniki procentowe brały się oczywiście z faktu, że mamy do czynienia z nową, młodą i tworzoną od podstaw marką, ale i pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy Cupra ma powody do dumy. 120 tysięcy sztuk sprzedanych w 2023 roku pozwala z czystym sumieniem nazwać Formentora hitem.

Hiszpańska marka ma apetyt na kolejne sukcesy. Premiera Cupry Formentor po liftingu to kolejny krok do realizacji najnowszych celów. Jaki jest model, który właśnie ujrzał światło dzienne?

Cupra Formentor 2025 - crossover po głębokich zmianach

Niektóre z nowości zauważymy od razu. Przednia część nadwozia zachowała charakterystyczne, podzielone na dwie części reflektory. Zupełnie nowy jest jednak wzór świateł do jazdy dziennej, które mają teraz sygnaturę trójkątów. Wyrazisty design przedniej części uzupełniają nowy grill oraz otwory umieszczone na masce. Całokształt ma kojarzyć się z nosem rekina.

Tylna część nadwozia wyróżnia się nową listwą świetlną. Powędrowało na nią również logo - teraz dodatkowo podświetlane i zgrabnie wpisane w LED-owy pas. Dolną część zderzaka zdobi z kolei nowy, wyrazisty dyfuzor. Oprócz tego, klienci zamawiający nową Cuprę Formentor będą mieli nieco szersze możliwości personalizacji. Wśród ośmiu lakierów nadwozia pojawiły się nowe matowe odcienie - Century Bronze Matt i Enceladus Grey Matt. Wśród felg - osiem wzorów w rozmiarach 18 i 19 cali.

Nowy Formentor - wnętrze po liftingu

W kokpicie Formentora zmieniło się nieco mniej, ale wprawne oko błyskawicznie dostrzeże nowości, na które czekali klienci. Jedną z nich jest nowy, większy (12,9") ekran systemu multimedialnego. Oprócz nowej generacji oprogramowania, sterowanie głośnością radia i temperaturą nawiewu jest możliwe za pomocą podświetlanego paska dotykowego. Koniec z szukaniem dotykowych przycisków po omacku!

Podobnie jak w Cuprze Leon, nowy Formentor wykorzystuje znacznie więcej materiałów z recyklingu. Kokpit został przestylizowany w umiarkowanym stopniu - niezmieniona pozostała m.in. kierownica z przyciskami rozruchu i zmiany trybów jazdy czy cyfrowe zegary. Fotele sportowe obite zostały tekstylną tapicerką, natomiast siedzenia kubełkowe można zamówić z obszyciem z mikrofibry, która w 73% pochodzi z odzysku. Innym wariantem jest eko-skóra - niezależnie do wyboru Formentor ma być bardziej przyjazny dla środowiska i wykończony w duchu zrównoważonego rozwoju. Na liście wyposażenia Formentora VZ znalazły się też fotele Cupra Performance.

Cupra chwali się, że we wnętrzu nowego Formentora wszystko gra. Koniec współpracy z firmą Beats - teraz za nagłośnienie odpowiedzialny jest znany producent sprzętu audio - Sennheiser. Marka sygnuje 12-głośnikowy system z 390-watowym wzmacniaczem. Technologia audio zawiera oprogramowanie Sennheiser AMBEO Concerto, zdolne do wydobywania podstawowych składników dowolnego utworu muzycznego, w tym różnych instrumentów i informacji o pomieszczeniu i rozprowadza je po całym samochodzie. Kierowców, którzy korzystają z bezprzewodowej ładowarki do smartfona ucieszy fakt, że nowa stacja indukcyjna ma moc 15 W i system aktywnego chłodzenia.

Cupra Formentor - nowe, mocniejsze silniki

Pod maskę modelu po modernizacji trafią warianty benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe. Pełen przekrój wariantów napędowych prezentuje się imponująco.

Podstawowym silnikiem będzie 1.5 TSI o mocy 150 KM. Benzynowy motor współpracuje z 6-biegowym "manualnem", a automat DSG jest dostępny dla silnika 1.5 eTSI czyli miękkiej hybrydy z 48-woltową instalacją. Taki układ pozwala poruszać się z wyłączonym silnikiem, odzyskiwać energię podczas hamowania oraz częściowo wspiera pracę jednostki spalinowej. Efektem ma być wzrost wydajności i płynności jazdy.

Mocniejszy wariant 2.0 TSI z napędem 4Drive ma teraz 204 KM - o 14 KM więcej niż przed modernizacją. Z tą jednostką zestawiona jest wyłącznie 7-biegowa skrzynia DSG.

Topowe warianty benzynowe w Formentorze VZ (z hiszpańskiego veloz czyli "szybki") to 2.0 TSI o mocy 265 KM i 2.0 TSI o mocy 333 KM. Ten pierwszy występuje ze skrzynią automatyczną i napędem na przednią oś, a drugi - z automatem i napędem 4Drive. Oprócz tego, w topowej Cuprze Formentor VZ pojawił się system rozdzielania momentu obrotowego oraz opcjonalne hamulce Akebono.

Diesel i hybryda nadal w ofercie - Cupra Formentor 2025

Odświeżony model Cupry nadal będzie oferowany z silnikiem Diesla. W gamie pozostanie wariant 2.0 TDI 150 KM z 7-stopniową skrzynią DSG.

Spore zmiany pojawiły się w gamie wersji hybrydowych. Klienci, którzy zainteresowani są wariantem e-Hybrid mogą teraz wybierać spośród wersji o mocy 204 KM i 272 KM. Nowe hybrydy plug-in wykorzystują technologię opracowaną niemal zupełnie od nowa. Oba warianty są wyposażone w nowy silnik 1.5 TSI, silnik elektryczny i większy zestaw akumulatorów o mocy 19,7 kWh (netto). Dzięki temu elektryczny zasięg przekracza 100 km, a baterię można szybko naładować z mocą do 50 kW (ładowanie DC) lub w domu za pomocą stacji Wallbox o mocy 11 kW (poprzednio 3,6 kW).

Napęd na 4 koła. Takiego w Cuprze jeszcze nie było

Nowy, bardziej zaawansowany napęd na 4 koła w Formentorze VZ potrafi kierować 100% momentu obrotowego na wybrane koło na tylnej osi. System umieszczony na tylnej osi jest sterowany elektrohydraulicznie za pomocą dwóch niezależnych sprzęgieł, co umożliwia indywidualną kontrolę momentu obrotowego na każdym z tylnych kół. To pozwala na przenoszenie mocy pomiędzy lewym a prawym tylnym kołem w trakcie pokonywania zakrętów. Oprócz tego, nowością jest tryb Drift, który ma ułatwiać kontrolowane poślizgi nadsterowne.

Oprócz napędu, ewolucyjne zmiany dotknęły również układ jezdny. Inżynierowie dostroili właściwości amortyzatorów i sprężyn z myślą o lepszych wrażeniach z jazdy. Po liftingu nadal mamy do dyspozycji opcjonalny układ DCC (Dynamic Chassis Control), który pozwala dostosowanie sposobu pracy zawieszenia do potrzeb.

Nowa Cupra Formentor - kiedy w salonach?

Wygląda na to, że model po gruntownej modernizacji ma wszystko, by powtórzyć sukces poprzednika. Nowa stylistyka to dopiero początek zmian, a oprócz opisanych powyżej nowości, modernizacja objęła również oprogramowanie wszystkich systemów bezpieczeństwa i asystentów takich jak adaptacyjny tempomat czy systemy Travel Assist, Side Assist, Exit Assist czy Emergency Assist.

Nowa odsłona crossovera z Martorell pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Pierwsze samochody mają pojawić się w salonach w czwartym kwartale 2024 roku.