Cupra Formentor 2024 - oto hit hiszpańskiej marki

Pierwszy samodzielny model marki Cupra doczekał się nowej odsłony. Nim następca zadomowi się w salonach, klienci muszą uzbroić się w cierpliwość, lub wybrać model sprzed modernizacji. Tak wygląda Formentor, którego dziś możemy kupić u dealerów - zadziorna przednia część, 18 lub 19-calowe felgi, nadwozie z opadającą linią dachu i wysoko zadarty tył z LED-ową listwą świetlną przechodzącą przez całą szerokość klapy bagażnika. Kilkuletni design nie chce się zestarzeć, a będący częstym widokiem na drogach Formentor nadal prezentuje się bardzo zgrabnie.

Między innymi za sprawą takiego stylu auto szybko stało się bestsellerem. Rewelacyjne wyniki sprzedażowe dowiodły, że nowa marka koncernu ma przed sobą ciekawą przyszłość. Szybkie procentowe wzrosty sprzedaży to nie wszystko - również pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy Cupra ma powody do dumy. 120 tysięcy Formentorów w 2023 roku pozwala z czystym sumieniem nazwać ten model hitem.

Reklama

Cupra Formentor - cena i silniki

Reklama

Cupra od początku miała być marką proponującą samochody i mocnym, sportowym charakterze, stąd w ofercie Formentora nie brakuje mocnych wersji silnikowych i wariantów, które zapewniają rewelacyjne osiągi. Ich obecność to miły akcent ale prawdziwą różnicę zrobił silnik 1.5 TSI, który z czasem pojawił się w gamie. To on odpowiada za sprzedażowy sukces, bowiem świetny styl udało się połączyć z rozsądną ceną. 150-konna jednostka pozostała obecna w palecie także przy okazji liftingu - to ona otwiera gamę zarówno nowego jak i dotychczasowego Formentora.

Jaki samochód możemy kupić w tej chwili u dealerów? Najtańsza Cupra Formentor 2024 ma pod maską silnik 1.5 TSI 150 KM, a napęd przenoszony jest na przednią oś za pomocą manualnej, 6-biegowej skrzyni. Taki Formentor kosztuje 135 400 zł. Wariant z automatyczną, 7-stopniową skrzynią DSG wyceniono na 10 200 zł więcej.

Wariantów napędowych w ofercie jest znacznie więcej - Cupra Formentor jest dostępna z silnikiem 2.0 TSI w różnych wariantach mocy i napędu. Mamy m.in. odmianę z napędem na 4 koła 4Drive i mocą 190 KM. Formentor VZ (z hiszpańskiego veloz, czyli "szybki") występuje z kolei w wersjach 245 KM i 310 KM. Oprócz jednostki 2.0 TSI, w palecie silników znalazły się hybrydy plug-in (204 KM lub 245 KM) i diesle - silnik wysokoprężny o mocy 150 KM może być sparowany z ręczną skrzynią biegów lub 7-stopniowym automatem. Ten drugi ma również napęd na obie osie.

Tak prezentuje się pełny cennik Cupry Formentor:

Wersja Silnik Cena Formentor 1.5 TSI 150 KM man 135 400 zł Formentor 1.5 TSI 150 KM DSG 145 600 zł Formentor 2.0 TSI 190 KM DSG 4Drive 164 700 zł Formentor VZ 2.0 TSI 245 KM DSG 201 100 zł Formentor VZ 2.0 TSI 310 KM DSG 4Drive 229 900 zł Tribe Edition 2.0 TSI 310 KM DSG 4Drive 251 900 zł Formentor 1.4 e-Hybrid 204 KM DSG 190 000 zł Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 KM DSG 232 600 zł Formentor 2.0 TDI 150 KM man 147 200 zł Formentor 2.0 TDI 150 KM DSG 4Drive 167 400 zł

Cupra Formentor - osiągi i zużycie paliwa

Choć w ofercie znalazł się 150-konny silnik 1.5 TSI, osiągi każdej odmiany powinny być zadowalające dla większości klientów. Najważniejszy jest jednak wybór - Formentor w bazowej wersji przyspiesza do setki w czasie 8,7 s z ręczną skrzynią biegów i w 8,9 s z przekładnią DSG. Topowa odmiana 310 KM robi to w czasie 4,9 s, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Oto dane techniczne Cupry Formentor 2024:

Silnik Prędkość maks. (km/h) Przyspieszenie (s) Zużycie paliwa (l/100km) 1.5 TSI 150 KM 6b 204 8,7 6,3-6,6 1.5 TSI 150 KM DSG 203 8,9 6,6-7,1 2.0 TSI 190 KM DSG 4Drive 220 7,0 7,5-7,9 2.0 TSI 245 KM DSG 238 6,8 7,6-7,8 2.0 TSI 310 KM DSG 4Drive 250 4,9 8,4-8,7 1.4 e-Hybrid 204 KM DSG 205 7,8 1,2-1,3 1.4 e-Hybrid 245 KM DSG 210 7,0 1,5 2.0 TDI 150 KM 205 9,3 4,8-5,1 2.0 TDI 150 KM DSG 4Drive 203 8,6 5,8-6,1

Cupra Formentor - wyposażenie

Cupra Formentor wyróżnia się bogatym wyposażeniem w standardzie - oferta skonstruowana jest w interesujący sposób. Nie ma tu osobnych poziomów wyposażenia, a mocniejsze silniki w odmianie VZ oznaczają nieco bogatsze wyposażenie. Wiele pakietów i opcji możemy dobierać osobno, czyli podobnie jak w markach klasy premium. Choć Cupra nie pozycjonuje swojej marki oficjalnie w tej klasie, standardowe wyposażenie Formentora jest bardzo przyzwoite.

Bez dopłaty mamy tu bowiem przednie i tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, aktywny tempomat ACC, system CUPRA Drive Profile z sześcioma trybami jazdy, automatyczną klimatyzację trzystrefową, podgrzewane przednie fotele, system bezkluczykowy KESSY oraz system multimedialny z 10-calowym ekranem dotykowym i interfejsem Apple CarPlay oraz Android Auto.

Mocniejsze wersje VZ dodają do tego bezprzewodową ładowarkę do smartfona, większy, 12-calowy ekran oraz fabryczną nawigację, lepsze nagłośnienie (7 zamiast 6 głośników), adaptacyjne zawieszenie DCC, a także szerszy zestaw systemów bezpieczeństwa (m.in. system monitorowania martwego pola, układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu i sygnalizację Exit Warning). Formentor VZ oznacza też garść dodatków stylistycznych. To m.in. inne zderzaki, ambientowe oświetlenie kokpitu LED czy 19-calowe felgi aluminiowe.

W aktualnym cenniku dostępna jest również wersja specjalna Tribe Edition. W praktyce jest ona wyposażona we wszystkie udogodnienia z zakresu komfortu i została wykończona czarnymi matowymi akcentami. W takim kolorze są m.in. 19-calowe felgi czy obudowy lusterek wstecznych. Znajdziemy tu również nakładki na pedały w kolorze ciemnego aluminium i kubełkowe fotele Tribe Edition obszyte perforowaną skórą Nappa i tapicerkę Dinamica.