Cupra Leon po faceliftingu. Zmiany na plus

Cupra Leon po nowemu. Lifting kompaktowego modelu przyniósł garść zmian wizualnych, ale najistotniejszych nowości mechanicznych nie zobaczymy gołym okiem. Nowa Cupra Leon w dwóch wariantach - 5D i Sportstourer oficjalnie zadebiutowała, a skala zmian jest naprawdę imponująca. W ofercie pojawiły się mocniejsze silniki, a we wnętrzu klienci doczekali się zmiany, o którą głośno prosili. Zacznijmy jednak od tego, co zwraca uwagę już na pierwszy rzut oka.

Cupra Leon po liftingu została zaprojektowana zgodnie z nowym kierunkiem stylistycznym. Oznacza to, że model wywodzący się z Seata zyskał nieco więcej indywidualnego charakteru. To przede wszystkim zasługa charakterystycznego przodu z LED-owymi reflektorami, w których światła do jazdy dziennej przybrały formę trójkątów. Opcjonalnie dostępne są teraz zaawansowane reflektory Matrix LED. Z tyłu zmiany również są widoczne - logo Cupry powędrowało na środek listwy świetlnej łączącej lampy, a sygnatura świetlna tylnych lamp odpowiada tej, która wyróżnia reflektory przednie. W ofercie przewidziano dziewięć różnych lakierów nadwozia, w tym dwa nowe odcienie matowe. To m.in. Century Bronze i Enceladus Grey. Samochód będzie można personalizować wybierając również jeden z dziewięciu wzorów 18 bądź 19-calowych felg ze stopów lekkich.

Cupra Leon - nowości we wnętrzu

W kokpicie na próżno szukać rewolucji, ale nazwać niektóre ze zmian "potrzebnymi" to niedopowiedzenie. O co konkretnie chodzi? Przede wszystkim o udoskonalony system multimedialny z większym, 12,9-calowym ekranem i wreszcie podświetlanym paskiem do sterowania. Tego chcieli klienci - w końcu łatwiej będzie trafić w dotykowe przyciski do zmieniania głośności i ustawiania temperatury klimatyzacji.

Trójramienna kierownica nadal jest wyposażona w przyciski do uruchamiania silnika i ustawiania trybu jazdy, a sportowe lub kubełkowe fotele mają pewnie podpierać ciało na zakrętach. Wnętrze zostało wzbogacone o nowe materiały, częściowo pochodzące z recyklingu, a wśród nich - nowe tapicerki. W fotelach sportowych zastosowano tapicerkę tekstylną, natomiast fotele kubełkowe mogą być obite mikrofibrą, z której 73% pochodzi z recyklingu lub ekologiczną skórą. W topowej wersji VZ pojawią się fotele Cupra Performance, które zostały obszyte m.in. recyklingowaną mikrofibrą. Deska rozdzielcza teraz została wykończona nowym wzorem 3D - ma być milsza w dotyku i bardziej efektowna. Na swoim miejscu pozostały akcenty w kolorze miedzi. Nowa ładowarka bezprzewodowa ma większą moc (15 W) i jest wyposażona w system chłodzenia.

W kabinie nowością jest również 12-głośnikowy system nagłośnienia. Także w tej kwestii nastąpiła zmiana warty, bowiem teraz zestaw audio jest sygnowany przez Sennheiser. Znana niemiecka marka zastąpiła firmę Beats, której logo widnieje w dotyczasowym modelu, a opracowany na nowo system dźwiękowy z 390-watowym wzmacniaczem ma dostarczać lepszych doznań dźwiękowych.

Cupra Leon 2025 - nawet 333 KM i zupełnie nowy napęd

Przejdźmy jednak do tego, co najciekawsze. Cupra Leon w nowej odsłonie zyskała nowe wersje napędowe. Więcej mocy, skuteczniejszy napęd, elektryfikacja i… nieprzerwana obecność diesla. Silnik TDI bynajmniej nie opuszcza oferty!

Nowa Cupra Leon, niezależnie od rodzaju nadwozia, będzie dostępna w wielu wersjach napędowych. TSI, eTSI, TDI oraz e-Hybrid - do wyboru, do koloru. Paletę jednostek w odmianie hatchback otworzy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM, połączony z 6-biegową, manualną skrzynią biegów. W Leonie 5D zobaczymy także 300-konny wariant 2.0 TSI z 7-biegową skrzynią DSG i napędem na przednią oś.

W Cuprze Leon Sportstourer benzynowe jednostki są mocniejsze - w ofercie pojawi się wersja 2.0 TSI o mocy 204 KM, z napędem na obie osie 4Drive. Topowy benzynowy wariant to z kolei 2.0 TSI o mocy 333 KM. Najmocniejsza seryjna wersja Cupry Leon proponuje specjalnie dostrojony tryb jazdy Cupra, opcjonalne hamulce Akebono, 7-stopniową skrzynię DSG oraz napęd na 4 koła, o którym warto powiedzieć nieco więcej. Układ przeszedł gruntowną modernizację, której efekty powinny spodobać się miłośnikom sportowej jazdy.

Moment obrotowy rozdzielany jest między osiami płynnie, a system umieszczony na tylnej osi jest sterowany elektrohydraulicznie za pomocą dwóch niezależnych sprzęgieł, co umożliwia indywidualną kontrolę momentu obrotowego na każdym z tylnych kół. Dzięki temu pojawił się również tryb Drift, który kieruje pełną moc na koła tylnej osi i żongluje niutonometrami tak, by Cuprą dało się jeździć w poślizgu nadsterownym.

Elektryfikacja i diesel. Taka jest oferta Cupry

Oprócz odmian benzynowych, w ofercie pojawią się też warianty eTSI (miękka hybryda), TDI (diesel) oraz e-Hybrid (hybryda plug-in). Ten pierwszy to dobrze znany układ o mocy 150 KM, z silnikiem 1.5 TSI oraz instalacją 48-woltową. Silnik dostępny dla wersji 5D i Sportstourer oferowany jest z przekładnią DSG.

Diesel, wprowadzony do oferty z myślą o klientach flotowych, to jednostka 2.0 TDI o mocy 150 KM. Będzie dostępna tylko z 7-stopniową przekładnią DSG.

Hybryda typu plug-in, czyli e-Hybrid będzie występowała w dwóch wariantach mocy. Dla obu wersji nadwozia dostępne będą hybrydy o mocy 204 KM i 272 KM. Zelektryfikowany układ przeszedł gruntowną modernizację - sercem jest teraz jednostka 1.5 TSI, akumulator ma 19,7 kWh pojemności netto, a zdaniem producenta elektryczny zasięg przekracza 100 km. Pojawiła się też możliwość szybkiego ładowania DC z mocą 50 kW, a domowe uzupełnianie energii ze stacji Wallbox będzie możliwe z mocą 11 kW czyli ponad trzykrotnie większą niż w dotychczasowym modelu. W hybrydowych modelach, dostęp z poziomu aplikacji My CUPRA pozwoli również ustawić zagrzać lub schłodzić wnętrze przed jazdą.

Cupra Leon 2025 - kiedy w sprzedaży?

Efekty pozostałych zmian mają być odczuwalne na drodze - układ jezdny został dostrojony tak, by prowadzenie było jeszcze bardziej precyzyjne i sportowe, a cyfrowi asystenci i systemy czuwające nad bezpieczeństwem jazdy (predykcyjny tempomat adaptacyjny (ACC), asystent podróży (Travel Assist), systemy Side Assist, Exit Assist oraz Emergency Assist) zostały zaktualizowane w zgodzie z najnowocześniejszymi standardami. Nad całym procesem czuwali specjaliści z siedziby marki w Martorell.

Oficjalne wprowadzenie odświeżonych modeli na rynek nastąpi w trzecim kwartale bieżącego roku. Pierwsze sztuki Cupry Leon 5D i Cupry Leon Sportstourer po liftingu mają stanąć w salonach jeszcze w tym 2024 roku.