Nowa Skoda Kodiaq już w Polsce - teraz dwie wersje do wyboru

Nowa Skoda Kodiaq nieśmiało wjeżdża na polski rynek. Na początek w dwóch odmianach silnikowych, w tym z napędem 4x4. Konfigurator przewiduje jedną wersję wyposażenia Selection oraz cztery warianty wnętrza. Niebawem dojdzie Sportline i Laurin & Klement. Na co teraz mogą liczyć kierowcy?

Nowa Skoda Kodiaq jest dłuższa od poprzednika

Reklama

Nowy Kodiaq z prawie 4,8-metrowym nadwoziem jest o 6 cm dłuższy od pierwszej generacji. Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach – teraz może niektórym przypominać duże kombi. Jednak to duży i pełen elegancji SUV dla dużej rodziny, nawet 7-osobowej. Na świat patrzy przez ostro zarysowane reflektory, które przewidziano w dwóch wersjach.

Reklama

Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe reflektory Top LED Matrix z powitalną animacją i wzbogacone kolorowym wsadem o nazwie Crystallinium (przypomina barwny kryształ). Górna sekcja Bi LED i dolny moduł Matrix to łącznie 36 segmentów świetlnych, czyli dwa razy więcej niż w poprzedniku. W nocy ich układ tworzy charakterystyczny dla SUV-ów Skody układ czterech oczu. U dołu większego klosza mamy cienki pasek LED w kształcie litery L, służący jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz.

Nowa Skoda Kodiaq – jaka pojemność bagażnika i wymiary wnętrza?

Nowy Kodiaq przestronność wnętrza wynosi na wyższy poziom. Rozstaw osi co prawda nie uległ zmianie (2791 mm), ale w nowym wydaniu SUV-a sprytnie wygospodarowano dodatkowe miejsce. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę. W wersji 7-osobowej podróżujący w trzecim rzędzie mają o 15 mm więcej przestrzeni nad głową (920 mm).

Bagażnik zwiększono aż o 75 litrów – teraz zapewnia rekordowe 910 l pojemności w wersji 5-osobowej bez składania tylnych siedzeń. Po ich złożeniu ładownia oferuje 2105 l (wzrost o 40 l). W wersji siedmiomiejscowej kufer mieści teraz 340 l, czyli o 70 l więcej niż poprzednio, oraz 845 l po złożeniu siedzeń trzeciego rzędu (lepiej o 80 l). Maksymalna pojemność ładunkowa siedmiomiejscowego wariantu dochodzi do 2035 l, czyli o 30 l więcej niż w pierwszej generacji. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie - SUV Skody jest bezkonkurencyjny.

Nowa Skoda Kodiaq kontra "stary" Kodiaq. Oto różnice w wymiarach

Wymiary (w porównaniu do obecnego modelu) Skoda Kodiaq Długość [mm] 4758 (+61) Szerokość [mm] 1864 Wysokość [mm] 1657 Rozstaw osi [mm] 2791 Przestrzeń nad głową w trzecim rzędzie siedzeń (7 miejsc) [mm] 920 (+15) Pojemność bagażnika [litry] 910 (+75)

Skoda Kodiaq wita nowym wnętrzem

Kodiaq od progu wita nowym układem kabiny. Skoda radyklanie przeprojektowała wnętrze i wykończyła je materiałami wysokiej jakości. Konsola środkowa jest uporządkowana. Zamiast zegarów mamy 10-calowy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. 13-calowy ekran stacji multimedialnej jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w tym modelu – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. Szczęśliwe Skoda nie rezygnuje z przycisków. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. O co w tym chodzi?

Skoda Smart Dials, obrotowe przyciski z wyświetlaczami

Poniżej ekranu stacji multimedialnej znajdują się teraz trzy obrotowe przyciski z 32-milimetrowymi cyfrowymi wyświetlaczami. To właśnie one umożliwiają szybki dostęp do wielu funkcji. Dwa zewnętrzne pokrętła dla kierowcy i pasażera obok sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość wentylatora, kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy i wielkość mapy nawigacji. Centralne pokrętło jest konfigurowane z menu systemu infotainment, a funkcje przełącza się poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do nawiewu przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i klimatyzacji.

Nowa Skoda Kodiaq stawia na silniki spalinowe i tylko z automatyczną skrzynią biegów DSG

Skoda w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla oraz jednostki benzynowe TSI i sprzęga je wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Jednocześnie inżynierowie postarali się o szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa, a lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Najtańszy silnik 1.5 TSI jako miękka hybryda. Mocny 2.0 TSI to 204 KM

Podstawowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Wyżej stoi turbobenzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM.

Nowa Skoda Kodiaq z silnikiem Diesla 2.0 TDI - jakie spalanie?

Reklama

Nowa Skoda Kodiaq jak przystało na SUV-a do dalekich rodzinnych podróży będzie też dostępna z silnikami wysokoprężnymi. Dwie jednostki 2.0 TDI generują odpowiednio 150 KM (360 Nm; średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3-5,9 l/100 km) i 193 KM (400 Nm; 6,0-6,6 l/100 km). Przy czym topowy silnik Diesla i benzynowy są standardowo łączone z napędem 4x4.

Hybryda z silnikiem benzynowym 1.5 TSI i dużym zasięgiem

Kodiaq 2. generacji to także nowa odsłona napędu hybrydowego typu plug-in. Możliwości? Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 100 km zasięgu. Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania.

Nowa Skoda Kodiaq - silniki i moc (tabela)

Silnik Skrzynia biegów Maks. moc wyjściowa kW KM Benzyna 1.5 TSI (mHEV) 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TSI 7-biegowa DSG 4×4 150 204 Diesel 2.0 TDI 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TDI 7-biegowa DSG 4×4 142 193 Hybryda typu plug-in 1.5 TSI 6-biegowa DSG 150 204

Ile kosztuje nowa Skoda Kodiaq - oto cena i wyposażenie Polsce

Nowa Skoda Kodiaq początkowo była dostępna wyłącznie z najmocniejszym silnikiem Diesla 2.0 TDI/193 KM połączonym z 7-biegową skrzynią automatyczną DSG i napędem 4x4. Teraz w konfiguratorze pojawiła się bardziej przystępna cenowo odmiana z dieslem 2.0 TDI o mocy 150 KM i napędem na przednie koła.

Wyposażenie? Wybór jest jeden: wersja Selection. Spis obejmuje m.in. 18-calowe alufelgi, światła LED, trzystrefowa klimatyzacja Climatronic, fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień, podgrzewane fotele przednie z regulacją głębokości siedziska, kluczyk kessy z systemem safe i alarmem, cyfrowy zestaw wskaźników 10,25 cala, stacja multimedialna z ekranem 10 cali, 8 głośników i 1 głośnik centralny, elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z funkcją pamięci, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi, automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat, podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń z uchwytem na kubki, gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej oraz w bagażniku, driver alert – funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, funkcja rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny asystent prędkości, asystent skrętu, kamera wielofunkcyjna, system wspomagania ruszania pod wzniesienia.

Producent przewiduje dwa lakiery niemetalizowane (szary steel i błękit energy) oraz siedem metalizowanych (dopłata 3550 zł, a za czerwień velvet trzeba zapłacić 5500 zł). 20-calowe alufelgi podniosą cenę o 7150 zł. Standardowy wystrój wnętrza Loft można zastąpić jednym z trzech wariantów: Lounge (8200 zł), Suite Black (8900 zł) lub z koniakową tapicerką Suite Cognac (8900 zł; foto niżej).

Nowa Skoda Kodiaq 2.0 TDI kosztuje poniżej 200 tys. zł. Będzie też silnik 1.5 TSI

Nowa Skoda Kodiaq wersji Selection z tańszym silnikiem 2.0 TDI/150 KM kosztuje od 190 850 zł. Mocniejszy wariat 2.0 TDI/193 KM (napęd 4x4) to wydatek od 209 500 zł. Ciągle drogo? Teraz pozostaje czekać na benzynowy silnik 1.5 TSI/150 KM. W drodze są też bogatsze odmiany Sportline i Laurin & Klement.

Nowa Skoda Kodiaq - dane techniczne, wymiary