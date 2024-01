Lexus odleciał! Oto nowy SUV prosto z Tokio

Lexus LBX Morizo RR wyskoczył z pudełka podczas salonu samochodowego w Tokio. Jego stworzenie pobłogosławił i doglądał sam prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, prezes zarządu i dyrektor reprezentatywny Toyota Motor Corporation, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. Sam przyznaje, że jego miłość do samochodów rozpoczęła się około 60 lat temu od pierwszej wizyty na torze Fuji. Zabrał go tam ojciec w jego urodziny – Akio miał wtedy sześć czy siedem lat.

Dziś Toyoda uwielbia motorsport – pod pseudonimem Morizo regularnie startuje w rajdach, wyścigach i testuje nowości przed wdrożeniem do produkcji. Stąd też jego przydomek w nazwie auta. Nowy LBX Morizo RR to samochód zbudowany i zestrojony według jego autorskiej receptury. Oto pikantna nowość z kuchni Lexusa…

Nowy Lexus LBX Morizo RR z silnikiem 1.6 turbo jak Toyota GR Yaris

Lexus LBX Morizo RR korzysta z tej samej platformy co klasyczny LBX, który właśnie wjeżdża na polski rynek. Jednak pod spodem kryje się technika z zupełnie innej bajki. Między przednie koła zamiast hybrydy 1.5 wepchnięto najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy o oznaczeniu G16E-GTS znany z takich modeli jak Toyota GR Yaris i GR Corolla.

Nowy Lexus zmiana z planszy. Oto 305 KM mocy i napęd 4x4 (zobacz WIDEO)

Turbodoładowany silnik 1.6 z intercoolerem produkuje aż 305 KM i 400 Nm! To o 25 KM więcej niż nowy GR Yaris. W efekcie Lexus LBX Morizo RR ma moc hot hatcha z segmentu C, masę SUV-a klasy B (ok. 1300 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący przynajmniej 4,3 kg/KM. Jednostkę wraz z 8-biegową przekładnią automatyczną Direct Shift pochylono lekko w stronę kabiny, a to dla uzyskania lepszego rozkładu masy. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia – takiej kombinacji chciał Akio Toyoda. Do tego stały napęd na cztery koła sterowany elektronicznie i obniżone o 10 mm zawieszenie. Z takimi parametrami nowy Lexus zmiata z planszy nie tylko SUV-y własnej kategorii. Osiągi?

Lexus LBX Morizo RR - jakie osiągi i przyspieszenie?

Trzycylindrowe serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów. Dzikus! Wciśnięcie gazu zamienia benzynę w gardłowy dźwięk podwójnego wydechu. Czasy przyspieszeń pozostają tajemnicą, ale można spodziewać się sprintu od zera do 100 km/h w ok. 5 sekund.

Tak wygląda nowy Lexus LBX Morizo RR, detale robią różnicę

Pod względem stylistycznym Lexus LBX Morizo RR to wilk w owczej skórze. Od hybrydowego LBX-a różni się dyskretnymi, ale istotnymi detalami. Przód z ostrzej stylizowanym zderzakiem ma sportowe rysy. Specjalnie dla tej wersji powstały alufelgi o średnicy 19 cali owinięte plasterkiem opony w rozmiarze 235/45 R19.

Lakier Sonic Chrome połączono z czarnym dachem. Żółte dodatki - zaciski hamulców, antena i przednia listwa - nawiązują do barw, w których Akio "Morizo" Toyoda występuje podczas wyścigów. We wnętrzu z tapicerką w kolorze Ochre pasy bezpieczeństwa też mają żółty kolor.

Nowy Lexus trafi do sprzedaży? Takim ludziom się nie odmawia

Lexus LBX Morizo RR to na razie prototyp. Czy trafi na rynek? Japoński producent umie zaskakiwać. A to, że Akio Toyoda, który odegrał kluczową rolę w rozwoju tego auta, nazywa go swoim "ulubionym Lexusem i kumplem", może wskazywać na skierowanie auta do produkcji. Przecież prawnukowi założyciela Toyoty się nie odmawia…