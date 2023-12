Alfa Romeo Milano, czyli nowy mały SUV z Tychów

Ostatnim małym modelem Alfy Romeo było MiTo, czyli miejski hatchback spokrewniony z Fiatem (Grande) Punto. Kolejna mała Alfa nie będzie już jednak hatchbackiem, bo choć w segmencie B takie nadwozie nadal ma mocną pozycję, to jednak Włosi uznali, że to już absolutnie musi być mały SUV (crossover). Koniec, kropka. To nie dziwi o tyle, że baza (Jeep Avenger/Fiat 600e) już jest, poza tym crossover/SUV to jest główny kierunek, w którym motoryzacja będzie się podobno rozwijać.

– Wraz z wprowadzeniem na rynek Milano w 2024 roku Alfa Romeo wzbogaca swoją gamę, która jest teraz w stanie zaspokoić pragnienia wszystkich naszych entuzjastów i nie tylko. Milano to symboliczne "witaj z powrotem" dla wszystkich naszych Alfisti. Właściciele modeli Giulietta i Mito czekali, aby potwierdzić swoją nieustającą miłość do Alfy Romeo, to również "powitanie" każdego nowego klienta poszukującego wyjątkowych sportowych wrażeń w tym segmencie i charakterystycznego piękna włoskiego designu. Milano to pierwszy kamień milowy w procesie przejścia marki na napęd elektryczny i, podobnie jak Tonale, ma do spełnienia ważne zadanie, jakim jest dalsze wzmacnianie globalnej obecności Alfy Romeo – wyjaśnia dyrektor generalny marki, Jean-Philippe Imparato.

Nowa Alfa Romeo Milano, czyli nazwa głęboko zakorzeniona w historii marki

Jakiś czas temu spekulowano, że nowy mały SUV Alfy będzie się nazywał Brennero, ale Włosi nie poszli tym tropem i po nazwanych na cześć słynnych przełęczy Stelvio i Tonale tym razem postawili na tradycję, ale innego typu. Czyli na miasto, w którym w 1910 roku zaczęła się historia marki. Logo Alfy Romeo pełnymi garściami czerpie przecież z mediolańskiej tradycji i symboliki, a że nowy mały SUV będzie pierwszą w pełni elektryczną Alfą Romeo w historii, to i nazwa musiała być odpowiednio przełomowa. No i mamy Milano.

Nowa Alfa Romeo Milano: Kiedy premiera?

Premiera auta odbędzie się w kwietniu 2024 r. w… Mediolanie. Przypadek? No, raczej nie. Alfa Romeo Milano będzie zjeżdżać z taśm zakładów Stellantis w Tychach, gdzie budowany jest już techniczny kuzyn małej Alfy, czyli Jeep Avenger. Wiele wskazuje na to, że – tak jak i Avenger – Milano będzie na większości rynków dostępne wyłącznie w wersji elektrycznej, ale w wybranych krajach (przypuszczalnie także i w Polsce) pojawi się też odmiana spalinowa.