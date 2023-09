Reklama

BMW radykalnie zmienia stylistykę! Na początek sedan wielkości serii 3

To naprawdę będzie przełom. No i zapewne dlatego w szeregach oficjeli BMW daje się wyczuć pewne napięcie. Podczas gdy piątkowa premiera nowych modeli MINI przebiegała w atmosferze radosnej zabawy, o tyle dziś na twarzach przedstawicieli niemieckiego koncernu maluje się chyba jednak lekki niepokój. Nic dziwnego, bokoncept nazwany BMW Vision Neue Klasse (niem. Nowa Klasa) będzie stanowił jeden z większych przełomów w historii marki i podkreśli pełne przejście BMW w nową erę (elektro)mobilności.

Poza tym BMW już kiedyś wykonało manewr pod tytułem "Nowa Klasa" – tym terminem w latach 60. i 70 określano zbiorczo grupę nowych modeli (sedany i coupe), które wtedy zaczęły trafiać na rynek. Wyróżniały je m.in. nowoczesna wówczas konstrukcja, trójbryłowa sylwetka i… sukces, jaki udało się wówczas odnieść. BMW sięga więc po sprawdzoną nazwę i z pewnością liczy na powtórkę. Poza tym wygląd nowego modelu Neue Klasse jest tak inny i zjawiskowy, że dyskusje o bieżącej serii 7 czy słynnych "zębach bobra" powinny szybko pójść w zapomnienie. Nowa klasa na pewno skradnie show na dłużej.

BMW Vision Neue Klasse: na początek sedan wielkości serii 3

–Neue Klasse otwiera nową erę mobilności. To przyszłość, która jednak będzie dostępna dla naszych klientów już od 2025 roku. Tym modelem BMW wjeżdża w nową epokę – cieszy się szef BMW Oliver Zipse. Ale uwaga: Neue Klasse to nie tylko widoczny na zdjęciach sedan – to cała generacja pojazdów, która w najbliższych latach powinna pojawić się w salonach bawarskiej marki. Na początek zapewne pójdą właśnie sedan (zbliżony rozmiarami do serii 3; patrz dalej) oraz SUV, a reszta nowej rodziny dołączy do oferty nieco później.

Wróćmy jednak do naszego dzisiejszego bohatera. W BMW twierdzą, że pamiętali o tradycji, no i dlatego mamy tu tzw. zagięcie Hofmeistera, z przodu widać nieco znajomy kształt typowych bawarskich "nerek" i pewne elementy stylu retro, ale ogólnie samochód robi wrażenie, jak żadne inne BMW z ostatnich lat. Nie wiem, czy w wersji produkcyjnej utrzymają się np. takie lusterka, ale ogólnie możecie przyjąć, że patrzymy na linie, które zostaną z nami na dłużej.

– Wygląd Neue Klasse nawiązuje do tradycji marki, ale z drugiej strony jest tak progresywny, że wygląda, jakbyśmy przeskoczyli jakąś generację aut i od razu wylądowali w przyszłości – wyjaśnia szef designu BMW, Adrian van Hooydonk.

Nowe BMW to popis możliwości technicznych. Jaki napęd i zasięg?

Z przodu centralną część auta stanowi pas obejmujący m.in. "nerki" oraz lampy. Przy dolnych krawędziach bocznych szybach mamy z kolei… wyświetlacze wykonane w technologii E Ink (tzw. papier elektroniczny). BMW chwali się, że stwarza ona zupełnie nowe możliwości zmiany wyglądu pojazdu w taki sposób, aby odpowiadał on upodobaniom estetycznym kierowcy, warunkom środowiskowym, a nawet wymogom funkcjonalnym. W tym wypadku E Ink będzie służył m.in. do wyświetlania animacji powitalnej. Felgi? Tu mają 21 cali. Napęd elektryczny nowej generacji ma zapewniać zasięg nawet o 30 proc. większy niż dotąd.

W tym miejscu mała osobista dygresja, bo trochę bałem się Neue Klasse po tym, jak zobaczyłem jakiś czas temu koncept i Vision Dee. I choć auto, które teraz przede mną stoi, czerpie z tamtego projektu pełnymi garściami, to jednak jest ładniejsze. Bardziej harmonijne i ma – moim zdaniem – więcej ducha typowego dla dawnych BMW.

Futurystyczne wnętrze, czyli BMW z dużym ekranem. Jakie wyposażenie?

W środku rewolucji ciąg dalszy. W stosunku do wspomnianego i Vision Dee mamy kilka różnic (np. w Vision Neue Klasse pojawia się wielki tablet zamocowany poziomo), ale i ważne podobieństwa. Jedno z nich to tzw. Panoramic Vision, czyli wyświetlacz head-up, który będzie ciągnął się przez całą szerokość przedniej szyby. Wygląda to, doprawdy, imponująco. Elementy wykończeniowe w dużej mierze pochodzą z recyklingu i mają podkreślać proekologiczny charakter nowego auta Natomiast ciężko przypuszczać, byśmy mieli w wersji produkcyjnej zobaczyć takie fotele.

Rewolucyjne BMW do produkcji seryjnej jako nowe BMW serii 3 z napędem elektrycznym? Kiedy na rynku?

Jaka przyszłość przed Neue Klasse? Na razie wiemy, ze produkcję będzie początkowo odpowiadała fabryka w Debreczynie (Węgry). Czy model ten zastąpi już od 2025 r. serię 3? Chwilowo wydaje się, że jeszcze nie, ale wiele wskazuje na to, bardzo podobnie do Vision Neue Klasse będzie wyglądała elektryczna wersja serii 3. Początkowo zapewne oba auta będą produkowane równolegle.