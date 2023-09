Słowa Thomasa Schäfera, dyrektora generalnego Volkswagena, (pozornie?) nie zostawiają wątpliwości. Otóż pan Schäfer zapytany o przyszłość Seata odparł tak: "przyszłość Seata to Cupra". Tylko tyle i aż tyle, ale – czego należało się spodziewać – natychmiast rozgorzała gorąca dyskusja. Według "Autocara" i Schäfera obecne modele Seata będą produkowane do czasu, aż skończy się rynkowy żywot danej generacji. Co dalej? Nazwa "Seat" nie zostanie uśmiercona, ale nikt oficjalnie nie podaje na razie, jakie są wobec niej plany.

"Autocar" spekuluje na przykład, że pod marką Seat produkowane będą… inne środki transportu. Na przykład elektryczne skutery lub jakieś małe auta osobowe. Ale podkreślmy – to na razie jedynie spekulacje.

Seat nie zostanie uśmiercony, ale zapewne dostanie zupełnie inną rolę

Jeśli jednak sytuacji przyjrzymy się na chłodno, to szybko dojdziemy do wniosku, że ludzie podejmujący decyzje w Grupie VAG mogą mieć trochę racji. No bo utrzymywanie obok siebie obu tych brandów faktycznie może nie mieć ekonomicznego uzasadnienia. Tymczasem ofensywa modelowa Cupry trwa, czego dowodzi m.in. koncept o nazwie DarkRebel, o którym zresztą szerzej napiszemy już niebawem.

Na koniec ciekawostka. Otóż dział prasowy polskiego oddziału Seata poinformował dziennik.pl, że informacje publikowane m.in. przez "Autocar" są nieco na wyrost. Naszym zdaniem stanowisko nadesłane do nas przez Katarzynę Dziomdziorę wcale nie obala całkowicie podanych powyżej informacji, ale spójrzcie sami – oto treść oświadczenia: