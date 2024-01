Fabryka BMW w Monachium kończy produkcję aut spalinowych. Wiemy od kiedy

Można żartować, że akurat w przypadku BMW elektromobilność ma sporo zalet, bo opadną np. problemy z Vanosem, Valvetronikiem i rozciągającymi się łańcuchami rozrządu, w niepamięć odejdą też nietrwałe wtryskiwacze, pompy HPFP, hałasujące zawory wastegate, awaryjne pompy oleju i masa innych problemów, z jakimi borykały się modele BMW na przestrzeni ostatnich lat, ale wątpię, by wielu miłośnikom marki było akurat z tego powodu mocno do śmiechu. Idę o zakład, że wielu z nich będzie wolało zostać przy swoich nie zawsze bezawaryjnych, ale mające duszę i charakter autach spalinowych.

Niemniej jednak zakończenie produkcji samochodów z "tradycyjnym" napędem akurat w fabryce w Monachium to pewnego rodzaju symbol i znak czasów. Jak podkreśla w swoim komunikacie BMW, monachijskie zakłady są przykładem płynnego przejścia do ery elektromobilności. I tak, od 2015 r. seria 3 w wersji plug-in jest montowana na tej samej linii co wersje spalinowe, a od 2021 r. z tej samej linii zjeżdża też w pełni elektryczne i4. Obecnie co drugi pojazd wyprodukowany w Monachium jest wyposażony w pełni elektryczny układ napędowy.

Reklama

Z fabryki w Monachium wyjeżdżać będą modele Neue Klasse

Reklama

Od 2026 r. produkcja modelu Neue Klasse (czytaj TUTAJ) w zakładach w Monachium będzie prowadzona równolegle z obecnymi modelami. Rok później, czyli od końca 2027 r. zakłady te staną się pierwszą fabryką w globalnej sieci produkcyjnej BMW Group, która będzie wytwarzać wyłącznie pojazdy elektryczne. Wraz z rozpoczęciem produkcji w nowych zakładach w Debreczynie na Węgrzech, modele Neue Klasse będą montowane również w Shenyang w Chinach i San Luis Potosí w Meksyku.

– Monachium to serce BMW. Tutejsze zakłady są innowacyjne i elastyczne. Neue Klasse, podobnie jak w latach 60., ponownie stworzy fundament, na którym nasze zakłady zdefiniują się na nowo. Fakt, że ta kompleksowa transformacja odbywa się w tym samym czasie, w którym obecnie produkowanych jest około 1000 pojazdów dziennie, jest powszechną praktyką w Monachium, a jest to możliwe dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników. Cieszymy się, że możemy poprowadzić monachijskie zakłady ku w pełni elektrycznej przyszłości – powiedział Peter Weber, dyrektor zakładów BMW Group w Monachium.