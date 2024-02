Nowe BMW serii 5 Touring: jakie silniki? Dostępny każdy rodzaj napędu. W tym – diesle

Silniki benzynowe, wysokoprężne, układy hybrydowe plug-in oraz napęd elektryczny: wszystkie dostępne rodzaje napędu montowane będą na wspólnej linii produkcyjnej w zakładach w Dingolfing. Planowane wprowadzenie na rynek w Niemczech i w wielu innych krajach europejskich oraz w Japonii nastąpi w maju, apozostałe rynki dołączą w czerwcu 2024 r.

W porównaniu z poprzednim modelem nowa seria 5 Touring znacząco urosła: na długość "piątce" kombi przybyło 97 mm (teraz: 5060 mm), szerokość zwiększyła się o 32 mm (teraz: 1900 mm), a wysokość – o 17 mm (1515 mm). BMW chwali się, że mamy tu największy rozstaw osi w klasie, który zresztą też urósł (o 20 mm, do 2995 mm). Z przodu wzrok przyciągnie podświetlana atrapa grilla (opcja; tzw. BMW Iconic Glow), w przypadku modeli elektrycznych i hybryd plug-in standardowym wyposażeniem będą 18- lub 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich (największy przewidziany rozmiar to aż 21 cali!). Oczywiście dostępny będzie też pakiet sportowy M, zamówić będzie można również pakiet M Pro i karbonowe elementy zewnętrzne.

Nowe BMW serii 5 Touring: jakie wnętrze?

W środku na kierowcę czeka typowy dla nowych BMW tzw. zakrzywiony wyświetlacz. Zestaw ekranów obejmuje zegary o przekątnej 12,3 cala oraz tzw. wyświetlacz kontrolny (multimedia) o przekątnej 14,9 cala. Standardowo nowe BMW serii 5 Touring będzie wyposażone w całkowicie… wegańskie wnętrze. Opcjonalnie zamówisz tapicerkę BMW Individual wykonaną ze skóry Merino i dostępną w kilku wariantach, w tym – dwukolorowych. Inne elementy wyposażenia, które można wybrać opcjonalnie, obejmują szklany dach panoramiczny oraz system nagłośnienia Surround marki Bowers & Wilkins z 18 głośnikami. Fotele sportowe montowane będą seryjnie, za słynne siedzenia komfortowe trzeba będzie, co jasne, dopłacić.

Multimedia oparte na BMW OS 8.5 oferują m.in. zmodyfikowany ekran początkowy oraz funkcję szybkiego dostępu "QuickSelect". Do wyposażania standardowego należy system nawigacyjny BMW Maps bazujący na chmurze, opcjonalnie dostępny jest BMW Live Cockpit Professional, który obejmuje wyświetlacz BMW Head-Up oraz funkcję wyświetlania Augmented View na tzw. ekranie kontrolnym lub na zestawie wskaźników.

Nowe BMW serii 5 Touring oferuje więcej miejsca, zwłaszcza z tyłu, oraz, jak obiecuje producent, wyższy komfort akustyczny. Pojemność bagażnika we wszystkich wariantach nowego BMW serii 5 Touring wynosi od 570 do 1700 l – niezależnie od zastosowanej technologii napędu. Elektrycznie sterowana klapa bagażnika to wyposażenie standardowe, tak samo zresztą jak funkcja zdalnego (czyli z poziomu bagażnika) odblokowywania oparcia tylnej kanapy (dzielona w proporcji 40:20:40). Schowki pod podłogą bagażnika zmieszczą siatkę oddzielającą przestrzeń bagażową, roletę bagażnika oraz kabel do ładowania modeli elektrycznych i hybryd plug-in.

Nowe BMW serii 5 Touring: te silniki kupisz na początek. Będzie też elektryk w dwóch wersjach mocy

Wszystkie jednostki wysokoprężne dostępne w nowym BMW serii 5 Touring są wyposażone w 48-woltową technologię mild hybrid oraz zostały połączone z 8-stopniową skrzynią automatyczną. Czterocylindrowy silnikDiesla (520d i 520d xDrive) generuje 197 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Latem oferta zostanie uzupełniona o sześciocylindrową jednostkę wysokoprężną, równocześnie pojawią się dwa warianty wyposażone w najnowszą generację napędu hybrydowego plug-in.

Natomiast elektryczne i5 M60 xDrive Touring dostanie dwie jednostki napędowe, napęd na wszystkie koła i moc rzędu 601 KM. Maksymalny moment obrotowy wyniesie 820 Nm przy wykorzystaniu funkcji M Launch Control lub M Sport Boost. Sprint 0 do 100 km/h? W 3,9 s (!). Prędkość maksymalną elektronicznie ograniczono do 230 km/h. Wersja i5 eDrive40 Touring z kolei dostanie jeden silnik o mocy 340 KM umieszczony przy tylnej osi oraz maksymalny moment obrotowy do 430 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h dla BMW i5 eDrive40 Touring wynosi 6,1 s.

W przypadku obu i5 modeli akumulator umieszczony w podłodze zapewnia pojemność użytkową na poziomie 81,2 kWh. Zasięg zwiększają m.in. adaptacyjna rekuperacja oraz pompa ciepła wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia wnętrza, napędu i zestawu baterii. Zasięg wynosi od 445 do 506 km (WLTP) w przypadku BMW i5 M60 xDrive Touring i od 483 do 560 km (WLTP) w BMW i5 eDrive40 Touring. Akumulator można ładować prądem przemiennym do 11 kW i opcjonalnie z mocą do 22 kW. Ładowanie prądem stałym możliwe jest z mocą do 205 kW.

Nowe BMW serii 5 Touring: jakie zawieszenie?

Niemal trzymetrowy rozstaw osi, szeroki rozstaw kół i rozkład masy na obie osie w stosunku 50:50 powinny zapewnić przyjemne doznania z jazdy. W standardzie dostajemy sportowy układ kierowniczy, zaś i5 Touring i modele hybrydowe plug-in będą również wyposażone w pneumatyczne zawieszenie tylnej osi z automatyczną regulacją jego poziomu. To pewnego rodzaju krok w tył, bo dotąd miechy przy tylnej osi były standardem w każdej wersji silnikowej serii 5 kombi (np. F11, G31).

Opcjonalnie oferowane będą: sportowy układ jezdny, sportowy układ hamulcowy oraz adaptacyjny układ jezdny Professional (standard w BMW i5 M60 xDrive Touring) z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, aktywnym układem kierowniczym i z czymś, co BMW nazywa "systemem zarządzania dynamiką poprzeczną". Dla topowego modelu zamówić można również zawieszenie adaptacyjne M Professional z aktywną stabilizacją przechyłów bocznych oraz funkcją Active Roll Comfort.

Nowe BMW serii 5 Touring i jazda autonomiczna. Jakie ceny? Ile kosztuje nowe BMW serii 5?

W USA, Kanadzie i w Niemczech dostępny będzie tzw. asystent autostradowy, który przy prędkościach do 130 km/h pozwoli kierowcy zdjąć ręce z kierownicy. Nowe BMW serii 5 Touring standardowo wyposażone jest w asystenta parkowania, który obejmuje kontrolę ruszania, asystenta przyczepy, kamerę cofania i asystenta cofania. Natomiast opcjonalny asystent parkowania Professional umożliwia zautomatyzowane parkowanie i manewrowanie na odcinku do 200 m, sterowane również za pomocą smartfona spoza pojazdu.

I na koniec niespodzianka z gatunku tych niemiłych. Ile kosztuje nowe BMW serii 5 Touring? Otóż konfigurator jest już dostępny, i to ta dobra wiadomość. Wyposażenie seryjne, jak na BMW, jest przyzwoite, ale ceny wersji 520d/197 KM ruszają od 280 500 zł, podczas gdy za stary model trzeba było na dzień dobry zapłacić o ok. 20 tys. zł mniej (np. cennik z początku 2023 r. podaje dla 520d Touring kwotę rzędu 258 500 zł). Inflacja inflacją, ale różnica jest odczuwalna.

Ceny pozostałych odmian nowego BMW serii 5 Touring wyglądają następująco: 520d xDrive wymaga dalszej solidnej dopłaty względem 520d – od 295 500 zł. Wersja i5 eDrive40 Touring: od 355 500 zł, zaś i5 M60 xDrive Touring – od 510 500 zł.