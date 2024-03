To nie SUV, to SAV. To nie X3, to Neue Klasse Vision X. Przynajmniej na razie…

Zaraz, powyżej napisałem "SUV"? Oczywiście, mój błąd. BMW robi przecież SAV-y (Sport Activity Vehicle), a nie jakieś tam SUV-y. W każdym razie pierwszy w pełni elektryczny SAV oparty na nowej architekturze wejdzie do produkcji seryjnej w fabryce w Debreczynie (Węgry) w 2025 r. Czyli już niebawem.

– Model studyjny BMW Vision Neue Klasse X pokazuje szerokie spektrum naszego przyszłego portfolio modeli BMW. Czy to sportowa limuzyna ze wszystkimi jej wariantami, czy nowoczesna rodzina SAV – Neue Klasse może reprezentować różnorodność wszystkich modeli, które inspirują naszych klientów dziś i będą inspirować w przyszłości. Tym samym podkreślamy, że Neue Klasse to znacznie więcej niż tylko samochód czy konkretna koncepcja, to nowa definicja marki BMW (…) – cieszy się Oliver Zipse, CEO niemieckiej firmy.

Reklama

"Nerki" już nie zdominują przedniej części karoserii. Przypadek?

Reklama

BMW podkreśla, że dzięki nowej architekturze udało się osiągnąć długi rozstaw osi, krótkie zwisy karoserii i charakterystyczne proporcje. Duże powierzchnie szyb oraz panoramiczny szklany dach tworzą wrażenie lekkiej, przestronnej przestrzeni, którą uzupełniają tekstylia w ciepłych kolorach. I, pomijając samozachwyt bijący z materiałów BMW, muszę uczciwie przyznać, że to najlepszy projekt, jaki od dawna pokazali. Czyżby memy z bobrami zrobiły jednak swoje?

Centralnie umieszczona atrapa chłodnicy ("nerki") to ciekawa sprawa także dlatego, że w koncepcie pokazanym jesienią jeszcze jej nie było. Jeszcze ciekawsze jest natomiast to, że nie dominuje ona już przedniej części nadwozia, lecz subtelnie nawiązuje do historycznych modeli Neue Klasse. I dobrze. Z tyłu w oczy rzucają się rozciągnięte ku środkowi lampy, które według BMW stanowią poziomą interpretację charakterystycznego kształtu litery "L". Ich elementy wykonane w technologii 3D posiadają indywidualnie sterowane natężenie światła.

– BMW Vision Neue Klasse X daje pogląd na modele X w ramach Neue Klasse – mówiAdrian van Hooydonk, szef BMW Group Design. – Modele X zawsze będą mocnymi charakterami. Monolityczne, klarowne, z indywidualną, pionową interpretacją sygnatury świetlnej BMW.

BMW Vision Neue Klasse X: co we wnętrzu? Jaki napęd?

Kierownica z przyciskami wielofunkcyjnymi, centralny wyświetlacz dotykowy oraz BMW Panoramic Vision (patrz niżej) mają zapewnić łatwą i intuicyjną interakcję kierowcy ze samochodem. System Panoramic Vision wyświetla istotne informacje na całej szerokości przedniej szyby. W modelach seryjnych Neue Klasse będzie on uzupełniony o udoskonalony wyświetlacz BMW 3D Head-up. Ciekawostka: temat kolorystyczny aktualnie znajdujący się na wyświetlaczach "przenoszony" będzie nie tylko na oświetlenie ambientowe, ale także na… podświetlone powierzchnie tekstylne deski rozdzielczej. Bajer, pytanie czy wejdzie do produkcji seryjnej.

Za napęd odpowiada układ BMW eDrive szóstej generacji. Oprócz ulepszonych silników elektrycznych, technologia ta obejmuje nowe, okrągłe ogniwa akumulatorów litowo-jonowych, charakteryzujące się gęstością energii o ponad 20 proc. wyższą niż w przypadku dotychczasowych ogniw pryzmatycznych. Przejście na system 800 V przyspiesza ładowanie nawet o 30 proc., co umożliwi uzyskanie zasięgu rzędu 300 km w ciągu dziesięciu minut. Ogólnie zasięg ma być nawet do 30 proc. wyższy niż w obecnie produkowanych elektrykach BMW.

Co ciekawe, we wnętrzu znalazły się całkowicie roślinne i mineralne tworzywa niezawierające ropy naftowej. W BMW Vision Neue Klasse X znajdziecie w dolnej części boczków drzwi i na konsoli środkowej. W produkcji elementów formowanych wtryskowo po raz pierwszy zastosowano tworzywa sztuczne z odpadów z morza. W niektórych komponentach udział surowca wtórnego pozyskiwanego m.in. ze zużytych sieci rybackich wynosi już 30 proc.