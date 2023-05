Reklama

Ford Tourneo Courier to najmniejszy 5-osobowy wariant Tourneo obok zaprezentowanych w ubiegłym roku 7-miejscowego Connecta oraz 9-miejscowego Customa. Jak podkreślają przedstawiciele marki, wszystkie adresowane są do aktywnych klientów i oferują doskonałe właściwości użytkowe. Co ważne, odegrają też istotną rolę w planie elektryfikacji, począwszy od 2024 roku będą bowiem dostępne w wersjach E-Tourneo z napędem elektrycznym, podobnie zresztą jak ich dostawcze bliźniaki znane pod nazwą Transit.

Produkcja Tourneo Couriera rozpocznie się jeszcze w tym roku w fabryce w Krajowie w Rumunii, tej samej, w której powstają modele Puma, natomiast E-Tourneo zacznie wyjeżdżać z rumuńskich zakładów w 2024 roku.

Reklama

Tourneo Courier – dobra baza i trzy wersje do wyboru

Auto zostało zaprojektowane na zmodyfikowanej platformie B2E, którą wykorzystują również takie modele jak Fiesta i Puma. W oryginalnym kompaktowym nadwoziu (długość poniżej 4,4 m) łączy cechy minivana i uniwersalnego samochodu rodzinnego, a do tego ma wyróżniać się bogatym wyposażeniem. Do wyboru będą trzy wersje: luksusowa Titanium, stylowa Trend oraz widoczna na zdjęciach Active. Ta ostatnia zwraca uwagę modnymi, offroadowymi akcentami w nadwoziu i opcjonalnym kontrastowym malowaniem dachu inspirowanym modelem Bronco. Standardem w Tourneo Courier Active mają być specjalne, 17-calowe alufelgi poprzeczki dachowe, wzmocnienia nadkoli, płyty ochronne i tapicerka, podkreślająca terenowy styl tego modelu.

Tourneo Courier – nawet 500 l w bagażniku więcej

We wnętrzu konstruktorom udało się wygospodarować więcej miejsca niż w poprzedniej generacji modelu. Długość podłogi jest teraz większa o 182 mm, a odległość między nadkolami o 200 mm. Nad głowami jest też dodatkowe 9 mm przestrzeni więcej za sprawą zwiększonej wysokości. W efekcie pojemność bagażnika wzrosła o ponad 44 proc. do 570 l przy standardowym ustawieniu siedzeń i nawet 2162 l po rozłożeniu dzielonego w stosunku 60/40 oparcia tylnej kanapy – to ponad 500 l więcej niż dotychczas. W przedziale bagażowym znajdziemy liczne schowki, a w wersji elektrycznej także 44-litrowy bagażnik z przodu.

Tourneo Courier może holować przyczepy o masie do 1000 kg, natomiast E-Tourneo – do 700 kg.

Tourneo Courier – nowe technologie

W wyposażeniu modelu uwagę zwraca spłaszczona z góry i z dołu kierownica oraz nowy kokpit z cyfrowym zestawem zegarów o przekątnej 12 cali i również 12-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego SYNC4 zapewniające bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto. Multimedia dzięki wbudowanemu modemowi pozwolą na zdalne aktualizacje oprogramowania, a także na komunikację z autem i dostęp do niego za pomocą aplikacji FordPass.

Na liście elektronicznych asystentów kierowcy będą mogły znaleźć się m.in. inteligentny system oświetlenia, tempomat, monitorowanie koncentracji prowadzącego, przednie i tylne czujniki parkowania, wspomaganie ruszania pod górę, inteligentny ogranicznik prędkości, system utrzymania na wybranym pasie ruchu, aktywne wspomaganie hamowania, kamera cofania, system rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania przed jazdą pod prąd. W ramach opcji dostępne będą: tempomat adaptacyjny z systemem utrzymania na pasie ruchu i funkcją Stop & Go, system ostrzegania o obiektach w martwym polu lusterek z funkcją wykrywania ruchu poprzecznego, asystent unikania kolizji na skrzyżowaniach i wspomaganie hamowania awaryjnego podczas cofania.

Reklama

Tourneo Courier – najpierw benzyniak, potem elektryk

Już latem będzie można zamawiać nowego Forda z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.0 EcoBoost o mocy 125 KM, który do przeniesienia momentu na przednie koła wykorzysta manualną 6-biegową skrzynię lub 7-biegową przekładnię automatyczną, dwusprzęgłową. Standardem w benzyniaku będzie też system Auto Start-Stop i aktywna żaluzja wlotu powietrza, która zamyka się, gdy chłodzenie nie jest potrzebne, dzięki czemu poprawia aerodynamikę i zmniejsza zużycie paliwa.

W 2024 roku do produkcji wejdzie E-Tourneo Courier, które dostanie silnik elektryczny o mocy 136 KM. Ford nie podaje jeszcze pełnej specyfikacji technicznej tego wariantu, zapewnia jednak, że baterie auta będzie można ładować prądem zmiennym z mocą 11 kW od 10 do 100 proc. w 5,7 godziny lub na szybkich ładowarkach o mocy do 100 kW. Wówczas uzupełnienie energii z poziomu 10 do 80 proc. potrwa niespełna 35 minut. Ta sama szybka ładowarka pozwoli na zwiększenie zasięgu o kolejne 87 km w 10 minut. Elektryczny E-Tourneo Courier będzie mógł poruszać się z maksymalną prędkością do 145 km/h. Seryjnie wyposażony zostanie również w system one-pedal, który pozwoli na jazdę z użyciem praktycznie tylko pedału akceleratora bez konieczności korzystania z hamulca. Co ważne, klienci decydujący się na zakup elektrycznej wersji dostaną roczny bezpłatny dostęp sieci ładowania Blue Oval Charging Network, która do 2024 roku ma obejmować 500 tys. publicznych ładowarek w Europie.

Tourneo E-Courier – ważny element strategii

E-Tourneo Courier jest jednym z 10 w pełni elektrycznych modeli, które Ford będzie oferował na Starym Kontynencie do 2024 roku. Warto wiedzieć, że koncern w najbliższych latach w sektor aut elektrycznych planuje zainwestować aż 50 mld dolarów, a do 2026 roku chce produkować nawet 2 mln samochodów bateryjnych rocznie. Amerykański koncern planuje osiągnąć zerowy poziom emisji dla wszystkich swoich sprzedawanych w Europie aut do 2035 roku.