Skoda odkryła karty podczas show w Pradze.Plan "Let’s explore" przewiduje największą przemianę firmy od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Czeska marka szykuje kierowcom rewolucję nie tylko pod względem designu, ale też jeśli chodzi o technologię. Dlatego Czesi zwiększają tempo transformacji i w ciągu najbliższych 5 lat zainwestują 5,6 mld euro w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację.

Sześciopak premier Skody rozpisany do 2026 roku wygląda imponująco i obejmuje najważniejsze segmenty runku. Każdy model – od najmniejszego 4-metrowego SUV-a po największego niemal 5-metrowca – powstanie w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Wiemy już, jakie auta trafią na polskie drogi…

Skoda Elroq, czyli nowy SUV już na wiosnę 2024 roku. Co to za samochód?

Skoda Elroq to pierwszy nowy model z napędem elektrycznym, który pojawi się już wiosną 2024 roku. Kompaktowy SUV o długości ok. 4,5 m zaoferuje przestronne i przemyślane wnętrze - w końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Także Elroq zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever".

Skoda Elroq to elektryczny następca spalinowego modelu Karoq (WIDEO)

Projektanci mnóstwo pracy włożyli również w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli elektrycznych ma duży wpływ na poprawę zasięgu. Zdaniem Czechów opływowa sylwetka, duży zasięg i funkcjonalna kabina z pojemnym bagażnikiem sprawią, że Skoda Elroq z powodzeniem zastąpi spalinowy model Karoq i przejmie funkcję pierwszego auta w rodzinie. A jako drugi samochód może służyć krótszy o 40 cm kolejny nowicjusz…

Skoda Small, tani elektryczny SUV dla ludu

W 2025 roku na ulice wyjedzie Skoda nazywana dziś pieszczotliwie Small (nowy model w segmencie A0; jak Skoda Fabia). Mimo miejskiego przeznaczenia ten zgrabny SUV o długości 4,10 m będzie największą bombą w historii firmy. Po pierwsze ze względu na cenę. Ma kosztować ok. 25 tys. euro (115 tys. zł). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli zadziała efekt skali i inflacja przestanie szaleć, wówczas najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Skoda Small i jaka pojemność bagażnika?

Druga świetna cecha to przepastny bagażnik – pojemnością ma przypominać kufer modelu Scala. Czyli należy spodziewać się, że Skoda Small w wersji produkcyjnej zapewni ok. 470 l przestrzeni transportowej! To wynik lepszy niż w autach z wyższych klas (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l; porównywalna wielkością Dacia Spring 270/1100 l). Także rozplanowaniem części pasażerskiej nowa Skoda dowiedzie swojej wszechstronności.

Nowa Skoda Small bardziej pojemna niż Skoda Scala i Volkswagen Golf

Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest pokazany niedawno Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund! Akumulator po naładowaniu do pełna zapewni zasięg do 450 km wg WLTP. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Podobnych parametrów należy spodziewać się po najmniejszym SUV-ie Skody. Auto będzie produkowane w zakładzie Grupy Volkswagen w Hiszpanii na tej samej linii co CUPRA UrbanRebel. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Enyaq w nowym stylu i z większym zasięgiem

W 2025 roku Enyaq i Enyaq Coupe przejdą głęboką modernizację. Skoda zmieni wygląd swoich pierwszych elektrycznych SUV-ów – oba modele przyjmą styl Modern Solid, zaprezentowany po raz pierwszy w prototypowym modelu Vision 7S. Postęp techniczny przyczynie się również do zwiększenia zasięgu oraz przyspieszenia ładowania obu aut.

Nowa Skoda Combi hitem jak Octavia kombi

Nowa Skoda Combi o długości 4,7 m zostanie pierwszym elektrycznym samochodem kombi w gamie marki. Zaoferuje design zgodny wytycznymi języka stylistycznego Modern Solid. Lekko podniesiona sylwetka postawi na aerodynamiczny i efektowny wygląd oraz niespotykane dotąd w autach czeskiej marki proporcje. Elektryczne kombi Skody zadebiutuje w 2026 roku. Czesi chcą by ich nowość stała się hitem przynajmmniej takim jak Octavia.

Skoda Space większa niż Superb

Wreszcie Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Ze spłaszczonym grillem, smukłymi światłami i minimalistycznym logo swoją bryłą stawia Skodę przynajmniej o dwie klasy wyżej. Zaimponuje proporcjami i rozmachem sylwetki - nawet Superb ma wyglądać przy nim mizernie. Platforma MEB pozwoli zbudować bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 osób w trzech rzędach siedzeń podatnych na niemal dowolną konfigurację. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i można go ładować z mocą do 200 kW.

Skoda zwiększa zastosowanie materiałów z recyklingu

Skoda w produkcji najnowszych modeli zamierza zwiększyć udział materiałów z odzysku i nadających się do ponownego przetworzenia. Jak ma wyglądać szerokie zastosowanie takich tworzyw pokazuje prototypowy Vision 7S, którego potężne zderzaki i okładziny nadkoli wykonano z opon pochodzących z recyklingu. Podobnie w kabinie. Centralna strefa paneli drzwiowych pokryta jest czarną tkaniną poliestrową z recyklingu. Materiał z drugiego obiegu posłużył do uszycia siedzeń i pokrycia deski rozdzielczej. Z kolei podłogę i bagażnik wykonano w całości z odpornego na zarysowania i zabrudzenia forniru uzyskanego z przetworzonych opon. Tkaniny wykonane są w 100 proc. z recyklingowanej przędzy poliestrowej. Po raz pierwszy Skoda zastąpiła chrom matową farbą. Co prawda Skoda Enyaq już teraz ma pokrowce na siedzenia wykonane z wełny i przetworzonych butelek PET, jednak kolejne etapy idą szerzej. Plany przewidują wdrożenie materiałów kompozytowych wykonanych z plastiku i włókien buraka cukrowego lub miskanta trzcinowego. Badana jest również możliwość wykorzystania łusek ryżowych, włókien konopnych, korkowych i kokosowych.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq w 2023 roku, takie będą auta czeskiej marki

Jednocześnie Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność nie rezygnuje z aut spalinowych. Wręcz przeciwnie, bo odmłądza tę gamę. Jesienią 2023 r. zadebiutuje zupełnie nowa generacja modeli Superb i Kodiaq.

– Skoda Superb nowej generacji i nowy Kodiaq to nasze najważniejsze tegoroczne premiery. Oprócz wariantów wyposażonych w najbardziej zaawansowane silniki benzynowe i wysokoprężne, jedną z innowacji, która przyczyni się do dalszego zwiększenia atrakcyjności obu tych modeli, będzie wprowadzenie drugiej generacji hybrydowego napędu plug-in – powiedział dziennik.pl Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Będzie ona charakteryzować się głównie powiększoną pojemnością akumulatora, a co za tym idzie – większym zasięgiem w trybie bezemisyjnym – zapowiedział.

Nowa Skoda Superb powstanie na tej samej platformie co nowy VW Passat. Oba samochody będą produkowane w Bratysławie (Słowacja). Uruchomienie produkcji niemiecko-czeskiej pary aut korzystającej z tej samej architektury i wielu wspólnych komponentów pochłonie przynajmniej miliard euro i da zatrudnienie 2 tys. osób. Szefowie koncernu utrzymują, że dzięki przeniesieniu produkcji Superba z czeskiego zakładu Kvasiny do Bratysławy, Skoda uzyska w Czechach wolne moce produkcyjne niezbędne do realizacji własnych planów rozwojowych (m.in. produkcja akumulatorów na potrzeby całej Grupy VW).

Nowa Skoda Octavia już nadciąga

Oprócz nowych generacji modelu Superb i Kodiaq, Skoda wkrótce odświeży trzy inne modele. W 2024 roku zadebiutuje odmłodzona stylistycznie i technicznie Octavia. Następnie metamorfozę przejdą Kamiq i Scala. Szczególnie te dwa modele należą do przystępnych cenowo, stąd Czesi postarają się m.in. o silniki spalinowe, które będą spełniać wyśrubowane wymagania nadchodzącej normy Euro 7.

Skoda ratuje silniki spalinowe, 50 modeli dostanie nową jednostkę

Zresztą niedawno Skoda dostała nową misję i zajmie się rozwojem przyszłych silników TSI serii EA 211 dla 50 linii modelowych aż siedmiu marek Grupy Volkswagen. To zlecenie oznacza, że inżynierowie z Mlada Boleslav będą nadal ulepszać i dostosowywać silniki spalinowe do potrzeb oraz przepisów obowiązujących na wielu światowych rynkach (w tym Euro 7). Nie można wykluczyć, że opracują też jednostki przystosowane do spalania e-paliwa, które jako jedyne będzie dozwolone w samochodach po 2035 roku.