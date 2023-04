Reklama

Jeep Wrangler to samochód legenda i perła w koronie marki od początku istnienia kojarzonej z offroadem. Jego aktualna generacja oferowana jest na rynku od 2018 roku i należy do najpopularniejszych prawdziwych terenówek na świecie. Teraz Jeep zdecydował się na gruntowną modernizację modelu, dzięki której auto zyskało więcej sprytu oraz wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa.

"Jeep Wrangler to archetyp bohatera przygód, uosabiający charakter i ducha marki Jeep" – powiedział Christian Meunier, dyrektor generalny marki Jeep. "Od chwili wprowadzenia tego modelu na rynek, sprzedaliśmy na całym świecie prawie 5 milionów Wranglerów, wyznaczając z każdą nową generacją nowy poziom możliwości 4x4". Jakie zmiany wprowadzono zatem w całej gamie Wranglera?

Jeep Wrangler 2024 – stylistyczna ewolucja

Jeep Wrangler będzie dostępny na rynku amerykańskim w wersjach Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon i Rubicon 392. Jak to bywa w przypadku face liftingu, zmiany stylistyczne nie są rewolucyjne, ale zauważalne. Modyfikacjom podana została m.in. atrapa grilla, która jednak zachowuje charakterystyczny dla marki układ siedmiu pionowych szczelin, a za sprawą zmienionego kształtu umożliwia w wersjach Rubicon montaż fabrycznej wyciągarki Warn. Nowa jest też antena typu stealth zintegrowana z przednią szybą.

Do wyboru jest aż dziesięć nowych standardowych i opcjonalnych wzorów obręczy kół, o średnicy od 17 do 20 cali, w tym obręcze z pierścieniami beadlock z pakietu Xtreme 35. A swobodę jazdy pod gołym niebem mają zapewniać różne warianty składanego dachu. Standardowo mamy miękki dach premium, w opcjach dwa twarde w kolorze czarnym lub nadwozia, a do tego ekskluzywny Sky One-Touch Powertop z elektrycznym sterowaniem. W sumie liczba kombinacji dach, drzwi, przednie szyby ma zapewniać łatwość dopasowania danego modelu do preferencji klientów.

W lepiej wyciszonym (dodatkowe wygłuszenia i akustyczna szyba przednia) wnętrzu największą nowością jest 12,3-calowy ekran dotykowy, największy spośród dotychczas stosowanych we Wranglerze i zintegrowany z systemem multimedialnym Uconnect 5. generacji. Ten ostatni oparty jest o system operacyjny Android i pozwala na zdalne aktualizacje OTA )Over-the-Air), a także współpracuje bezprzewodowo z interfejsami Android Auto i Apple CarPlay. Do dyspozycji użytkowników są podwójne porty USB-C, a także USB-A oraz 12-woltowe gniazdo akcesoriów, oraz 115-woltowe prądu zmiennego dla urządzeń elektronicznych. Seryjne są również elektrycznie sterowane fotele z przodu.

Jeep Wrangler 2024 – nowy standard bezpieczeństwa

Jeep chwali się, że w nowym Wranglerze można korzystać z ponad 85 funkcji z zakresu aktywnego i biernego bezpieczeństwa, a zależnie od wersji standard obejmie takie elementy jak: kurtyny powietrzne dla pasażerów pierwszego i drugiego rzędu, przednie i boczne airbagi, pasy bezpieczeństwa off-road z napinaczami i ogranicznikami napięcia dla drugiego rzędu foteli, system ostrzegania przed kolizją, aktywny tempomat, system monitorowania martwego pola i system wykrywania obiektów na drodze cofania, kamera ParkView oraz systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ESC) z elektronicznym ograniczeniem przechyłu.

Jeep Wrangler 2024 – niepokonany w terenie

Nowością w zmodernizowanym modelu jest zmodyfikowana tylna oś Dana full-float, charakteryzująca się ulepszonym współczynnikiem pełzania (do 100:1). Legendarne możliwości terenowe gwarantują dostępne systemy 4x4 takie jak: Command-Trac part time, Rock-Trac part time i full time i Selec-Trac full time, głębokość brodzenia do 85 cm i kąt natarcia 47,4, kąt rampowy 27,8, kąt zejścia 40,4 stopni i prześwit 32 cm. Wszystkie Wranglery oznaczone symbolem Trail Rated mają także wytrzymałe przednie i tylne osie Dana, dwubiegunową skrzynię rozdzielczą, system kontroli trakcji, zaczepy holownicze (dwa z przodu, jeden z tyłu), hamulce tarczowe na wszystkich czterech kołach i cztery osłony podwozia. Wersje Willys i Rubicon mają solidne, stalowe rurowe progi boczne, ograniczające potencjalne uszkodzenia karoserii podczas jazdy po bezdrożach. W Rubiconie znajdziemy też elektronicznie rozłączany stabilizator poprzeczny.

Jeep Wrangler 2024 – co pod maską?

Na liście dostępnych wariantów silnikowych znajdziemy 2-litrowego benzyniaka o mocy 270 KM, 3,6-litrowy V6 Pentastar o mocy 285 KM oraz 6,4-litrowe V8 o mocy 470 KM zarezerwowane dla wersji Rubicon 392. Paletę uzupełnia hybryda plug-in (PHEV) z turbodoładowanym benzyniakiem 2.0, silnikiem elektrycznym z funkcją generatora oraz elektrycznym silnikiem trakcyjnym zintegrowanym z 8-biegową skrzynią automatyczną i litowo-jonowymi akumulatorami o pojemności 17 kWh. Ta wersja dysponuje mocą systemową 375 KM i momentem 637 Nm. Dotychczas Wrangler z tym napędem był najchętniej kupowaną hybrydą plug-in w Stanach Zjednoczonych.

Wrangler PHEV tak jak obecnie będzie też dostępny w europejskiej gamie modelu. Nie wiadomo jeszcze, czy dołączą do niego inne warianty silnikowe – szanse są raczej niewielkie z uwagi na normy emisji spalin.

Szczegóły dotyczące specyfikacji i cen Wranglerów po face liftingu, dostępnych na Starym Kontynencie powinniśmy poznać po wakacjach.