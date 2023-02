Reklama

Mercedes GLE w obecnej odsłonie zadebiutował na rynku w 2019 roku, a w 2020 doczekał się wersji Coupé. Teraz obydwa warianty nadwoziowe poddane zostały kuracji odmładzającej, by zwiększyć ich atrakcyjność względem konkurentów w segmencie premium, takich jak Audi Q7, BMW X5 czy Range Rover Sport. Poza “klasycznymi” wersjami zmiany objęły również usportowione odmiany ze stajni AMG. Czego można zatem oczekiwać po nowej odsłonie GLE?

Jak to w przypadku face liftingów bywa, zmiany w wyglądzie nie są rewolucyjne, raczej kosmetyczne, ale zwracają uwagę. W przypadku GLE objęły one m.in. pas przedni ze zmodyfikowanym zderzakiem oraz reflektorami z nową sygnaturą świetlną. Nowy design zyskały również tylne lampy LED.

Mercedes GLE w nowej odsłonie stawia na sportową elegancję

Co ciekawe, wariant Coupe Mercedesa GLE seryjnie będzie oferowany teraz z pakietem AMG Line. Taki zestaw upiększający wyróżnia diamentowy grill ze wzorem Mercedes-Benz w kolorze chromu, przedni, bardziej wyrazisty zderzak AMG z chromowanym elementem wykończenia, boczne listwy progowe AMG i nakładki nadkoli w kolorze nadwozia, a także tylny zderzak AMG ze zintegrowanym dyfuzorem.

Reklama

Mercedes GLE teraz prawie jak Maybach GLS, jakie zmiany?

We wnętrzu Mercedes GLE chwali się nowymi detalami wykończenia inspirowanymi rozwiązaniami z luksusowego Mercedesa-Maybacha GLS czy najnowszej klasy S. To np. chromowane środkowe i boczne kratki nawiewów powietrza (wcześniej miały czarne obramówki), nowe kombinacje kolorystyczne wykończenia, w tym opcja “Manufaktur” z lakierem fortepianowym, ambientowe oświetlenie z tą sam paletą barw, co w klasie S oraz kierownica najnowszej generacji z powierzchniami sensorycznymi na ramionach, dzięki którym kierowca może obsługiwać wyświetlacz zegarów i centralny. Nowością na liście opcji jest układ Energizing Air Control, który monitoruje jakość powietrza w samochodzie i redukuje drobne cząstki i dużą część innych składników zanieczyszczeń.

SUV Mercedesa jeszcze bardziej inteligentny

Aktualizację dostał również system informacyjno-rozrywkowy MBUX z asystentem głosowym “Hej Mercedes”, który teraz ma być jeszcze bardziej interaktywny. Do tego, dzięki sztucznej inteligencji, jest zdolny do uczenia się, a tym samym lepszego dopasowania do wymagań użytkownika. Wchodzące w skład systemu 12,3-calowe ekrany zegarów i dotykowy można zindywidualizować za pomocą trzech stylów wyświetlania (klasyczny, sportowy, dyskretny) i czterech trybów (nawigacja, pomoc, serwis, teren).

Mercedes GLE i nowa dzielność w terenie?

W trybie terenowym system MBUX wyświetla dodatkowe informacje, takie jak nachylenie terenu, kąt przechyłu i kąt skrętu kierownicy. Dzięki dostępnej w pakiecie parkingowym kamerze 360 stopni oferuje funkcję “przezroczystej maski”, pokazując na centralnym ekranie widok spod przodu pojazdu, w tym przednie koła i ich położenie, co ułatwia pokonywanie przeszkód w terenie. Zresztą na bezdrożach nowy Mercedes GLE ma się czuć jak ryba w wodzie, zwłaszcza w wersjach spalinowych, do których można zamówić pakiet Off-Road Engineering, który dodaje zawieszenie pneumatyczne Airmatic, osłonę podwozia i 30 mm dodatkowego prześwitu.

Standardem w MBUX jest bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto. Co więcej, Mercedes GLE obsługuje też zdalne aktualizacje (over the air - OTA), dzięki którym najnowsze wersje oprogramowania pokładowych systemów są udostępniane użytkownikom na bieżąco. Za ich pomocą da się też dodawać nowe funkcje wpływające zarówno na komfort (np. usługi strumieniowego przesyłania muzyki), jak i bezpieczeństwo (np. asystent manewrowania z przyczepą).

Silnik Diesla i benzynowy, nowy Mercedes GLE to więcej mocy

Wszystkie dostępne w nowej palecie Mercedesa GLE silniki w ramach face liftingu są już zelektryfikowane. Oznacza to, że kierowcy do wyboru mają łagodne hybrydy z technologią 48-voltową, w tym benzynowego 381-konnego GLE 450 lub nowe, wysokoprężne 300 d i 450 d o mocy odpowiednio 269 KM i 367 KM. Ofertę uzupełniają dwie hybrydy plug-in: benzynowa GLE 400 e o mocy systemowej 280 KM oraz z dieslem GLE 350 de o mocy 245 KM, które imponują elektrycznym zasięgiem sięgającym odpowiednio nawet 107 i 109 km w cyklu WLTP.

Mercedes-AMG GLE również odświeżony, jakie silniki?

Podobnie jak “zwykłe” wersje GLE tak i warianty AMG poddane zostały face liftingowi, ale z zachowaniem cech charakterystycznych dla sportowych modeli z Afalterbach. Zmiany objęły pas przedni (na masce widnieje teraz emblemat AMG zamiast gwiazdy Mercedesa – znak rozpoznawczy wszystkich przyszłych pojazdów AMG) oraz reflektory ze światłami do jazdy dziennej, tylne ledowe lampy oraz alufelgi. Wzbogacono również wyposażenie seryjne, a wspólne dla wszystkich modeli AMG GLE są również w pełni zmienny napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ oraz zawieszenie pneumatyczne AMG RIDE CONTROL+ z adaptacyjną regulacją tłumienia.

Tak jak dotychczas paleta silników obejmuje wariant GLE 53 z 3-litrowym silnikiem V6 o mocy 435 KM oraz GLE 63 S dysponujące mocą 612 KM. Pierwszy pozwala przyspieszać do setki w 5 s, a drugi w 3,9 s!

Nowy Mercedes GLE w Polsce, kiedy cena?

Wszystkie modele GLE po face liftingu trafią do salonów dilerskich Mercedesa w Europie w lipcu 2023 roku. Bliżej premiery poznamy też ceny w Polsce.