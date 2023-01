Hyundai Kona nowej generacji to trzy różne warianty napędu, przy tym Koreańczycy nie zapominają o silniku benzynowym. Samochód zaoferuje również obszerne i podatne na aranżację wnętrze z płaską podłogą. Większe nadwozie to także większa pojemność bagażnika oraz wyposażenie z wyższej półki. Co jeszcze zaskoczy kierowców?

Nowy Hyundai Kona zmienił styl i wymiary, jest większy i bardziej przestronny

Hyundai Kona nowej generacji to komfortowe wnętrze oraz pojemność bagażnika większa niż 374 l

Nowa Kona i wyposażenie, Hyundai nie żałuje systemów wspomagania kierowcy

Nowy Hyundai Kona to silnik benzynowy, hybryda i napęd elektryczny

Nowy Hyundai Kona w Polsce, kiedy ceny? rozwiń › Reklama Hyundai Kona nowej generacji ze swoim 4,3-metrowym nadwoziem ustawionym na 19-calowych kołach wygląda jak prototyp, który uciekł z biurka stylisty na ulicę. Znakiem szczególnym są rozciągnięte na całą szerokość auta przednie i tylne światła LED zwane Seamless Horizon. Do tego nie brak słynnych już pikseli znanych z modeli Ioniq 5 i Ioniq 6. Hyundai dumnie podkreśla, że prace nad nową generacją rozpoczął od wersji elektrycznej, a dopiero potem dopasował architekturę pod odmiany spalinowe. Takie podejście dla kierowców oznacza, że nowa Kona obok niespotykanych dotąd proporcji ma też wybijać się na tle konkurencji układem oraz przestronnością kabiny. Potwierdzeniem mogą być wymiary… Nowy Hyundai Kona zmienił styl i wymiary, jest większy i bardziej przestronny Nowa Kona urosła wzdłuż i wszerz, do tego ma dłuższy o 60 mm rozstaw osi (2660 mm), a to przekłada się na komfort w kabinie. Szczególnie dopieszczeni poczują się pasażerowie tylnej kanapy – tu przybyło 77 mm przestrzeni na nogi i 11 mm luzu nad głową w porównaniu z poprzednią generacją. Reklama Swoje trzy grosze do zwiększenia ilości miejsca dokładają też smukłe siedzenia z pamięcią ustawień, które mają ledwie 85 mm grubości. Przestrzeń na wysokości ramion w drugim rzędzie wynosi 1402 mm, zdaniem inżynierów żaden model w klasie nie jest tak obszerny. Hyundai Kona nowej generacji to komfortowe wnętrze oraz pojemność bagażnika większa niż 374 l Konę można otwierać i uruchamiać za pomocą cyfrowego kluczyka w smartfonie lub zegarku. Kierowca ma przed sobą dwa zintegrowane wyświetlacze o przekątnej 12,3 cala. Przeniesienie dźwigni skrzyni biegów z tunelu środkowego na kolumnę kierownicy – wzorem modeli Ioniq – pozwoliło zaprojektować praktyczniejszą konsolę środkową z większymi schowkami. Na pokładzie nie brakuje portów ładowania USB C, jest też ładowarka indukcyjna. Odpowiedni nastrój w kabinie zaaranżuje ambientowe podświetlenie. Poza tym całość wygląda bardzo schludnie i czytelnie. Hyundai obiecuje też większą pojemność bagażnika niż 374 l w poprzedniku. Nowa Kona i wyposażenie, Hyundai nie żałuje systemów wspomagania kierowcy Hyundai rozdaje też szerokim gestem jeśli chodzi o wyposażenie w systemy wspomagania kierowcy. Nowa Kona dostała m.in. asystenta unikania kolizji czołowych, układ utrzymania pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, ostrzeganie o bezpiecznym wysiadaniu, system monitorowania uwagi kierowcy. Do tego inteligentny tempomat oparty na nawigacji czy wspomaganie utrzymania pasa ruchu i asystent jazdy autostradowej. Manewrowanie na parkingu ułatwi system kamer 360 stopni, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z unikaniem kolizji, czujniki przednie i tylne czy asystent unikania kolizji podczas cofania. Na liście jest też zdalne parkowanie – po wciśnięciu klawisza na pilocie Kona sama wjedzie i wyjedzie z miejsca postoju. Reklama Nowa Kona dostała też funkcję bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania (OTA). Ta technologia umożliwia "odświeżenie" sterowników odpowiedzialnych za prace urządzeń elektrycznych czy akumulatora (hybryda i EV). Kierowca może także aktualizować mapy i oprogramowanie multimedialne. Nowy Hyundai Kona to silnik benzynowy, hybryda i napęd elektryczny Hyundai na rynek wprowadzi trzy warianty napędu. Kona będzie dostępna jako samochód w pełni elektryczny, hybrydowy i spalinowy, a dla każdej odmiany przewidziano sportowe wersje N Line. Benzynowa Kona to turbodoładowany silnik 1.6 T-GDi lub jednostka 2.0 pracująca w oszczędnym cyklu Atkinsona. Taką gamę Hyundai zapowiada na rynek koreański. W Europie należy spodziewać się wersji 1.6, która generuje szacunkowo 198 KM mocy i do 265 Nm momentu obrotowego. Bezstopniowa regulacja czasu otwarcia zaworów dopasowuje otwarcie zaworów w zależności od warunków jazdy. Dwulitrowy napęd jest słabszy – daje 149 KM i do 179,5 Nm. Ten silnik stanowi duet z bezstopniową przekładnią IVT. Hybrydowa Kona to specjalnie zestrojony wolnossący silnik benzynowy 1.6 GDI z bezpośrednim wtryskiem połączony z jednostką elektryczną. Taki układ zapewni 141 KM mocy oraz 265 Nm momentu obrotowego, co zdaniem Koreańczyków przełoży się na imponujące przyspieszenie i niskie zużycie benzyny. Nowy Hyundai Kona w Polsce, kiedy ceny? W Polsce nowa Kona powinna pojawić się pod koniec drugiego kwartału. Wtedy też poznamy ceny oraz wyposażenie, ale już dziś można spodziewać się, że samochód przynajmniej powtórzy sukces poprzednika. Wygląda świetnie, przy tym - idąc śladem rodziny Ioniq - także pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów odskoczy konkurencji. Odmiana hybrydowa i spalinowa będzie produkowana w Korei. Kona elektryczna trafi do nas z fabryki w Czechach.