Toyota Yaris Cross wyrasta na nowy przebój japońskiej marki w Europie. Potwierdzeniem mogą być liczby. Od startu produkcji w lipcu 2021 roku do dziś na drogi wyjechało ponad 125 tys. szt. tego modelu.

Polska należy do największych europejskich rynków zbytu Yarisa Cross. Ponad 6,5 tys. egzemplarzy sprzedanych do tej pory daje Polsce szóste miejscu, za największymi europejskimi rynkami – Włochami, Francją, Wielką Brytanią, Niemcami i Hiszpanią.

Toyota Yaris Cross hitem, hybryda z Dolnego Śląska rozchwytywana

Yaris Cross – w Polsce i Europie – najchętniej jest wybierany z napędem hybrydowym. Aż 94 proc. aut, które do tej pory opuściły salony (dokładnie 118 089 egz.) skrywa pod maską układ trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, silników elektrycznych, przekładni planetarnej, konwertera i baterii trakcyjnej, którymi zarządza jednostka sterująca PCU. Główne komponenty napędu – silnik benzynowy, przekładnia i silniki elektryczne – są produkowane w polskich fabrykach TMMP w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Teraz Toyota spodziewa się jeszcze lepszych wyników. Na polskim rynku do czterech dotychczasowych wersji – Active, Comfort, Executive i Adventure - dołącza zupełnie nowy i najwyższy wariant Yaris Cross GR Sport.

Nowa Toyota Yaris Cross GR SPORT już dostępna, jakie różnice i pojemność bagażnika?

Najnowszy Yaris Cross GR Sport to crossover podlany pikantnym sosem, który został z przygotowań ponad 260-konnego GR Yarisa w kuchni motorsportowego działu Toyota Gazoo Racing. Lista znaków szczególnych obejmuje m.in. nowy przedni grill z charakterystycznym motywem G, tylny dyfuzor w kształcie litery T, seryjne 18-calowe polerowane alufelgi z czerwonymi zdobieniami. Wersję GR Sport wyróżnia także ekskluzywne połączenie szarego lakieru Dynamic Grey z czarnym dachem.

Poważnym atutem Yarisa Cross GR Sport jest bagażnik o pojemności sięgającej 397 l – to o 20 l lepiej niż C-HR i aż o 111 l więcej od kufra zwykłego Yarisa. Przy takich możliwościach transportowych nawet większa o klasę Corolla 5d z 361-litrowym kufrem blednie. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcjach 40:20:40. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod dzieloną podwójną podłogą. Pomysłowości Toyoty dopełniają solidne haki na siatki oraz elastyczna półka, która unosi się razem z elektrycznie sterowaną klapą.

Yaris Cross GR SPORT wygląda zadziornie, ale styl nie jest tylko błyskotką

W środku czeka sportowy wystrój z czarną podsufitką plus głęboko profilowane i podgrzewane fotele pokryte tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede w kolorach zespołu Toyota Gazoo Racing. Specjalnie do tej wersji kierownicę obszyto perforowaną skórą. Przeszycia czerwoną nicią są także przy lewarku zmiany biegów. Do tego dochodzą aluminiowe nakładki na pedały i nakładki progowe, oznaczenia GR Sport, przycisk Start z logo GR, a także animacja ekranu z akcentami GR.

Zadziorna stylizacja nie jest tylko błyskotką. Na pokrycie obietnic Yaris Cross GR Sport skrywa obniżone o 10 mm zawieszenie. Amortyzatory działają szybciej przy niższych prędkościach, a to skutkuje m.in. bardziej bezpośrednią reakcją układu kierowniczego i wyższym komfortem jazdy. Tylne sprężyny są sztywniejsze dla zwiększenia stabilności nadwozia oraz zapewnienia lepszej przyczepności kół podczas przyspieszania i hamowania. Elektroniczne wspomagania kierownicy także ma działać precyzyjniej, dzięki czemu samochód będzie szybciej i zwinniej skręcać. Nadwozie także wzmocniono w porównaniu do zwykłego modelu. Aerodynamika auta zyskała dzięki dodatkowym okładzinom wewnątrz nadkoli z przodu i z tyłu.

Toyota Yaris Cross GR SPORT tylko jako hybryda 1.5 z polskiej fabryki, zużycie paliwa?

Yaris Cross GR SPORT jest dostępny wyłącznie jako hybryda. Między przednie koła wciśnięto trzycylindrowy silnik benzynowy 1.5/93 KM połączony z jednostką elektryczną o mocy 59 kW. To układ hybrydowy produkowany w zakładach Toyoty na Dolnym Śląsku. Łącznie system zapewnia kierowcy 116 KM. Auto w tej konfiguracji rozpędza się od 0 do 100 km/h w 11,2 s. Producent obiecuje zużycie benzyny na poziomie 4,4 l/100 km.

Yaris Cross w nowej wersji GR Sport z bogatym wyposażeniem

Seryjne wyposażenie Yarisa Cross GR Sport obejmuje m.in. komplet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense 2.5. Na pokładzie jest też dwustrefowa klimatyzacja i nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym HD oraz z bezprzewodowym połączeniem z Apple CarPlay i Android Auto. Standard nowej wersji można rozbudować o pakiet VIP, zawierający wyświetlacz HUD na przedniej szybie, światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS), automatyczną regulację świateł głównych i otwierane bezdotykowo.

Toyota Yaris Cross GR SPORT i cennik modelu

Yaris Cross w wersji GR SPORT kosztuje 130 500 zł po uwzględnieniu Ekobonusa 1,5 proc. za pomocą którego Toyota oddaje klientom obniżkę akcyzy na samochody hybrydowe. Japońska marka zapowiada jednocześnie, że produkcja crossovera w nowym wcieleniu ruszy już w październiku, a pierwsza pula zamówień zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Ekspresowo...

Toyota Yaris Cross Active Comfort Executive Adventure GR SPORT 1.5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T 90 900 zł 94 900 - - 1.5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S - 100 900 - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 101 400 105 300 124 100 128 000 130 500 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 KM e-CVT - 115 200 133 900 137 900 -

Toyota Yaris Cross i dane techniczne