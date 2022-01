Toyota GR Yaris doczekała się nowego, jeszcze bardziej dzikiego wcielenia. W czasie salonu samochodowego w Tokio zadebiutował GRMN Yaris i to w dwóch odsłonach. Z kapelusza wyskoczyły też inne nowości. Japończycy puszczają również oko do kierowców klasycznych modeli marki, jak np. Corolla AE86. Ale po kolei...

GRMN Yaris to dzieło motorsportowego działu Toyota Gazoo Racing, a skrót oznacza Gazoo Racing Masters of Nurburgring (od zwycięskiego zespołu). Samochód powstał na bazie znanego ponad 260-konnego pocisku. Inżynierowie ścieli jego masę o około 20 kg, poszerzyli nadwozie o 10 mm, aby poprawić aerodynamikę, i zmniejszyli wysokość o 10 mm, by uzyskać niższy środek ciężkości. Auto ma jeszcze lepszą sztywność nadwozia niż GR Yaris - zastosowano o 546 punktów spawania więcej i zużyto aż 12 m dodatkowego strukturalnego kleju. To powinno przełożyć się na bardziej bezpośrednią reakcję na polecanie kierowcy.

Toyota GRMN Yaris: mocny silnik i lekka konstrukcja

Masę do 1250 kg udało się zredukować przez szerokie zastosowanie włókna węglowego. Powstała z tego maska silnika, dach i tylny spoiler. W środku czekają lżejsze fotele Recaro z poduszkami powietrznymi. Samochód jest dwuosobowy, zamiast tylnej kanapy wspawano poprzeczne wzmocnienie konstrukcji.

Między przednie koła GRMN Yarisa wepchnięto silnik trzycylindrowy: turbodoładowane 1.6, które na rynku japońskim produkuje 272 KM i 390 Nm momentu obrotowego (w Polsce 261 KM i 360 Nm). Skrzynia biegów ma skrócone przełożenia, a sprzęgło wzmocniono. Napęd 4x4 wykorzystuje mechaniczne szpery (przód/tył). Na tym nie koniec sztuczek…

Toyota GRMN Yaris: nowość w dwóch wersjach

Toyota do GRMN Yarisa przewidziała dwa programy personalizacji: wyścigowy (na tor) i rajdowy. Pierwszy obejmuje m.in. 18-calowe alufelgi BBS dedykowane do tego modelu, amortyzatory Bilstein z regulowaną siłą tłumienia, tylny spoiler z włókna węglowego, boczne nakładki i dodatkowy spoiler przedni.

Z kolei specyfikacja rajdowa to m.in. ochrona podwozia, nowe zawieszenie (zmodyfikowane amortyzatory i łączniki stabilizatora) czy klatka bezpieczeństwa.

Toyota GRMN Yaris: cena i loteria

Samochód zostanie wyprodukowany w limitowanej serii 500 egzemplarzy. I aż szkoda, że nie trafi do Europy. Auta będą dostępne tylko w loterii rezerwacyjnej dla kierowców w Japonii. Ceny startują od 7,3 mln jenów, czyli od około 210 tys. zł. Pięknie nas urządzili…

Toyota GR GT3 Concept: rywal Porsche 911?

Toyota GR GT3 Concept to prototyp samochodu wyścigowego przygotowany dla prywatnych zespołów startujących w kategorii GT3 (królują Porsche 911). Podobnie jak w przypadku GR Yarisa, GR GT3 Concept powstał z wykorzystaniem technologii z samochodów wyczynowych, a nie przez adaptację pojazdów produkcyjnych do użytku w sportach motorowych. Czy GR GT3 pojawi się też w wersji cywilnej? Toyota potrafi zaskoczyć. Szczególnie, że transfer technologii odbywa się też w drugą stronę – z motorsportu do nowych modeli wdrażanych do produkcji seryjnej…

Toyota bZ4X GR Sport Concept: mocny samochód elektryczny

Toyota bZ4X to bateryjny elektryczny SUV, który trafi do sprzedaży w Europie w 2022 roku. Na jego podstawie Japończycy opracowali model bZ4X GR Sport Concept. Osiągi pozostają w tajemnicy, ale opony o dużej średnicy i sportowe fotele podpowiadają poważny potencjał.

Toyota uśmiecha się do klasycznych samochodów

GR Heritage Parts Project – to nowy dział Toyoty, który zajmie się odtwarzaniem części zamiennych do legendarnych modeli z przeszłości. Takie elementy będą dostępne w autoryzowanych salonach jako oryginalne nowe komponenty. Na stoisku Toyoty na targach w Tokio można obejrzeć części GR Heritage Parts, które trafią do dystrybucji w 2022 roku. Są to elementy do modeli Supra A70, Supra A80, Toyota 2000GT, Land Cruiser 40 oraz do Corolli AE86 z nadwoziem Levin i Sprinter Trueno.