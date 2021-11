CUPRA Formentor VZ5 to najnowszy drapieżnik hiszpańskiej marki należącej do Seata. Skrót VZ pochodzi od słowa Veloz (z hiszp. szybki). Z kolei "5" oznacza pięciocylindrowy rzędowy silnik 2.5 TSI z półki Audi, czyli konstrukcję od lat uznawaną za najlepszą w swojej kategorii przez kapitułę konkursu International Engine of the Year. Na co mogą liczyć kierowcy? A raczej wybrańcy?

CUPRA Fermentor VZ5 w dedykowanym dla tego modelu lakierze Taiga Grey, z detalami z włókna węglowego, czarnym grillem w kolorze Sport Black Matt i na 20-calowych alufelgach wygląda świetnie. W porównaniu z innymi odmianami Formentora wersja VZ5 ma też zmniejszony o 10 mm prześwit. Przedni splitter z włókna węglowego nie tylko zdobi, ale też zapewnia dodatkowe chłodzenie silnika powietrzem. Zwieńczeniem agresywnej sylwetki są cztery rury wydechowe o miedzianej barwie.

Wnętrze VZ5 otula kubełkowymi fotelami ustawionymi nisko na podłodze. Ich skórzana tapicerka może być czarna lub w kolorze petrol blue. Armia elektronicznych asystentów obejmuje m.in. adaptacyjne zawieszenie DCC zapewniające 15 różnych ustawień, adaptacyjny tempomat ACC, programy Exit Assist, Travel Assist czy Emergency Assist. Standardem jest też system multimedialny współpracujący z Apple CarPlay i Android Auto z 12-calowym ekranem dotykowym.

CUPRA Fermentor VZ5 - silnik i przyspieszenie

Wreszcie osiągi. Formentor VZ5 z pięciocylindrowym silnikiem 2.5 TSI dysponuje mocą 390 KM i momentem obrotowym 480 Nm. To tylko 10 KM mniej niż Audi RS Q3 Sportback. Asfalt za pośrednictwem 7-stopniowej skrzyni dwusprzęgłowej DSG zwijają cztery koła jednoczenie. Sprint od 0 do 100 km/h trwa ledwie 4,2 s. Z takim wynikiem można stawać w szranki np. z Porsche Macan Turbo (4,3 s do "setki"), który kosztuje góry pieniędzy więcej. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 250 km/h.

CUPRA Fermentor VZ5 - cena w Polsce

Wreszcie łamiąca wiadomość. Na samochód załapią się tylko wybrańcy - powstanie jedynie 7000 egzemplarzy modelu Fermentor VZ5. W 2022 roku firma zapowiedziała produkcję 999 sztuk tego modelu w unikalnym kolorze Taiga Grey. Zamówienia można już składać. Cena? Od 312 tys. zł. Audi RS 3 i RS Q3 kosztują od 282 tys. zł i 289 tys. zł. Fermentor VZ5 broni się jednak bogatym seryjnym wyposażeniem - z listy dodatków można dobrać tylko lakier i pakiety skórzane. Na podobnie skompletowane auta niemieckiej marki trzeba wydać znacznie więcej.