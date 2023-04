Reklama

CUPRA Tavascan na 21-calowych kutych felgach kradnie show na historycznym lotnisku Tempelhof w Berlinie. Nowy SUV coupe to krewniak Volkswagena ID.5, Skody Enyaq Coupe i Audi Q4 Sportback e-tron. Jednak bije je na głowę designem oraz możliwościami napędu. Tak jak model Formentor stanowił punkt zwrotny w 5-letniej historii marki, jako pierwszy własny model, tak debiutant zaczyna pisać nowy rozdział w dziejach hiszpańskiej firmy…

Tavascan został zaprojektowany i opracowany w Barcelonie. Stąd południowa uroda wysportowanej sylwetki. Kiedy jeszcze jako prototyp debiutował we Frankfurcie w 2019 roku okrzyknięto go marzeniem. Dziś sen stał się jawą i wersja produkcyjna zapowiada styl oraz technologię kolejnych modeli producenta z Martorell. A listę premier rozpisano do 2030 roku. Oto szczegóły…

CUPRA Tavascan jedzie do Polski, co to za samochód i jakie wymiary?

Rozmach nadwozia podkreślają światła Matrix LED składające się z trzech trójkątów. Tavascan oparty na platformie MEB Grupy VW mierzy 4644 mm długości, 1861 mm szerokości, 1597 mm wysokości a rozstaw osi wynosi 2766 mm. Pod względem trafnych proporcji to dziś najładniejszy samochód w gamie hiszpańskiej marki. Projektanci mnóstwo pracy włożyli nie tylko w design, lecz także w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli elektrycznych ma duży wpływ na poprawę zasięgu.

CUPRA Tavascan, jakie wnętrze i wyposażenie?

We wnętrzu wita 15-calowy ekran stacji multimedialnej i seryjne sportowe fotele kubełkowe. Później będzie można zażyczyć jeszcze głębiej profilowane siedzenia CUP. Komfort prowadzenia podniesie również wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, wówczas wskazówki nawigacji są nakładane na widok drogi za szybą. Wnętrze, mimo ściętego dachu, zapowiada się wygodne i obszerne.

CUPRA Tavascan i pojemność bagażnika?

Bagażnik o pojemności 540 l należy do największych wśród samochodów elektrycznych, a dzięki pomysłowym akcesoriom da się go dobrze wykorzystać. Funkcjonalność podnoszą schowki oraz solidne haki na torby z zakupami. To przemyślany samochód, który z powodzeniem może pełnić funkcję pierwszego auta w rodzinie. Szczególnie, że możliwości napędu zachęcają do długich wyjazdów…

CUPRA Tavascan, napęd, moc, przyspieszenie i zasięg?

Tavascan będzie dostępny z akumulatorem o pojemności 82 kWh (77 kWh netto) w dwóch wersjach napędu. Tavascan VZ to topowy wariant o mocy 340 KM! Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny 285 KM i 545 Nm, a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną 109 KM i 134 Nm. W ten sposób powstaje elektryczny napęd 4x4. System ma zdolność wysłania do 30 proc. mocy na przód, gdy wymagana jest większa przyczepność. Stąd nowy SUV marki CUPRA ze startu zatrzymanego do 50 km/h przyspieszy w zaledwie 2,4 sekundy. Sprint od 0 do 100 km/h twa tylko 5,6 sekundy! Żaden seryjny model Grupy VW oparty na platformie MEB nie jest tak szybki.

CUPRA Tavascan VZ imponuje mocą i osiągami

Dociśnięcie gazu wbije plecy w fotel i utrzyma, dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Z tak dużym momentem obrotowym manewry będą przypominać jazdę motocyklem. Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze akumulator zadziała jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła sprawi, że CUPRA Tavascan VZ stabilnie wejdzie i wyjdzie z zakrętów. Ta umiejętność niejednemu może zaimponować. Swoje trzy grosze do tego zachowania dokłada zawieszenie adaptacyjne DCC Sport, które odpowiadają za zwinność i komfort jazdy. To wszystko przy zasięgu 517 km.

CUPRA Tavascan VZ i Tavascan Endurance, wersja szybka i na długie dystanse

Bazowy CUPRA Tavascan Endurance to samochód nastawiony na wydajność. Tylny silnik dostarcza 286 KM mocy (545 Nm). W tej wersji energii z akumulatora 77 kWh powinno wystarczyć na przejechanie 550 km. Duży zasięg to także zasługa skutecznej rekuperacji energii oraz opcjonalnej pompy ciepła, które działają wydajniej niż klasyczny układ ogrzewania. Co ciekawe, Tavascan w trybie jazdy z automatycznie korygowanym poziomem rekuperacji reaguje na auta przed nami czy samoczynnie zwalnia przed zakrętami. Siłą odzyskiwania energii można również zarządzać za pomocą łopatek przy kierownicy, umożliwiając wybór pomiędzy czterema różnymi ustawieniami.

CUPRA Tavascan i ładowanie w 7 minut

CUPRA oferuje szybkie ładowanie prądem stałym DC o mocy do 135 kW – wówczas uzupełnienie energii w akumulatorze od 10 proc. do 80 proc. pojemności trwa mniej więcej pół godziny. Do zwiększenia zasięgu o 100 km wystarczy jedynie 7 minut pod ładowarką. W dłuższej podróży doceni się funkcję automatycznego planowania ładowania i postojów.

Kierowców ucieszy również asystent zautomatyzowanego parkowania Assisted Parking z funkcją Trained Parking, który zapamiętuje drogę do często używanego miejsca parkingowego i potrafi ją samodzielnie powtórzyć, wstawiając tam samochód samodzielnie. Super!

CUPRA Tavascan, kiedy ceny w Polsce?

CUPRA Tavascan pojawi się w Polsce w 2024 roku. Wtedy też poznamy ceny i szczegóły wyposażenia.

CUPRA Terramar, to pierwszy SUV z hybrydą plug-in

Także w 2024 roku dołączy CUPRA Terramar. Efektownie wystylizowany SUV będzie miał 4,5 m długości. Pod długą maskę dostanie silniki konwencjonalne oraz hybrydę plug-in nowej generacji, która ma zapewnić około 100 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym. Samochód będzie produkowany na Węgrzech w fabryce Audi w Gyor.

CUPRA UrbanRebel, tani samochód elektryczny

W 2025 roku na ulice wyjedzie CUPRA UrbanRebel, czyli miejski samochód elektryczny. Model pokazany w połowie 2022 roku w Hiszpanii to prototyp, ale w 99 proc. właśnie tak ma wyglądać model seryjny.

Technicznym bliźniakiem jest pokazany niedawno Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej będzie oferowany jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund! Akumulator po naładowaniu do pełna zapewni zasięg do 450 km wg WLTP. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 procent w ciągu 20 minut. VW zapowiada cenę poniżej 25 tys. euro (ok. 117 tys. zł). Nie można wykluczyć, że CUPRA UrbanRebel będzie dostępny w podobnych pieniądzach.