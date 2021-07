Dacia Duster po kuracji odmładzającej debiutuje na polskim rynku. Ile kosztuje ten samochód? Rumuński producent wręcz krzyczy w swojej informacji: Jak zawsze szokująco przystępna cenowo. Co to oznacza dla kierowców i czego można się spodziewać?

Duster po metamorfozie patrzy na świat przez nowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej w kształcie litery Y. W ten sposób podąża śladem modeli Sandero, Sandero Stepway i Logan, w których debiutowała ta sztuczka stylistyczna. Jednocześnie stałe oświetlenie diodowe w przednich i tylnych lampach to standard. A odmłodzony SUV jest pierwszą Dacią wyposażoną w kierunkowskazy przednie LED. Światła mijania (z seryjną funkcją automatycznego włączania) i oświetlenie tablicy rejestracyjnej także jest diodowe. Rumuński SUV stał się też bardziej opływowy. Od nowa opracowany tylny spoiler, 17-calowe alufelgi czy łożyska kół mają przełożyć się na lepszą aerodynamikę. Dla kierowcy oznacza to mniejsze spalanie i niższą emisję CO2 oraz wyższy komfort podróżowania.

Dacia Duster – nowe wnętrze

We wnętrzu chirurg plastyczny ciął jeszcze głębiej. Tapicerka siedzeń jest w 100 proc. nowa, a gatunek użytych materiałów powinien zapewnić więcej komfortu i skuteczniejsze podparcie ciała. Z kolei cieńsze zagłówki to lepsza widoczność. Nowinką jest również środkowa konsola z podłokietnikiem przesuwanym na długości 70 mm. Skrywa zamykany schowek o pojemności 1,1 litra oraz dwa porty USB dla pasażerów tylnej kanapy.

Standardowe wyposażenie Dacii Duster po liftingu to m.in. komputer pokładowy z ekranem, automatyczne włączanie świateł mijania, asystent podjazdu pod górę, ogranicznik prędkości z podświetlanymi przyciskami sterowania w kierownicy, opony o obniżonym oporze toczenia (4x2) i ogumienie wielosezonowe z oznaczeniem 3PMSF (dla 4x4). Oprócz audio Plug & Music (radio, MP3, USB i Bluetooth) dostępne są dwa nowe systemy multimedialne (Media Display i Media Nav) z większym 8-calowym ekranem.

W przypadku Media Display zestaw obejmuje 6 głośników (w tym dwa boomery i dwa głośniki wysokotonowe z przodu), radio cyfrowe DAB, złącze Bluetooth, dwa porty USB i przewodowe klonowanie ekranu smartfona kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto. Obsługę głosową asystenta iOS lub Google w smartfonie umożliwiają przyciski sterowania w kierownicy. Z kolei Media Nav jest bogatszy pokładową nawigację i łączność bezprzewodową Wi-Fi kompatybilną z Apple CarPlay i Android Auto.

Duster z napędem na cztery koła zyskał system 4x4 Monitor. Ten widok ekranu pozwala kierowcy śledzić wskazania miernika przechyłów bocznych i wzdłużnych, busoli oraz wysokościomierza czy sprawdzać raporty z przejechanych tras.

Dacia Duster - silniki, skrzynia biegów i LPG

Silniki? Tu Dacia stawia na benzynowe jednostki 1.0 TCe o mocy 90 KM i 100 KM oraz 1.3 TCe (130 KM lub 150 KM). Diesel jest jeden - 1.5 dCi/115. Napęd 4x4 można mieć w aucie z silnikiem wysokoprężnym lub najmocniejszą jednostką 1.3 TCe. Alternatywą dla sześciobiegowej skrzyni manualnej jest nowy dwusprzęgłowy automat EDC z 6 przełożeniami.

Na osobny akapit zasługuje Duster Eco-G 100 z instalacją LPG (silnik 1.0 TCe/100 KM). Dwa zbiorniki zabierają na pokład niemal 100 l paliwa: 50 l benzyny i 50 l gazu (bak o całkowitej pojemności 62 l). Większy o 16,2 l zbiornik LPG (w porównaniu do Dustera LPG poprzedniej generacji) wydłużył zasięg o ponad 250 km. Teraz producent deklaruje ponad 1235 km jazdy do kolejnego tankownia benzyny i LPG.

Dacia Duster - wyposażenie z droższych aut

Lista dodatków obejmuje m.in. system monitorowania martwego pola (działa w zakresie od 30 do 140 km/h), wspomaganie parkowania (cztery czujniki i tylna kamera także z dynamicznymi liniami pomocniczymi), asystenta zjazdu (wspiera kierowcę przy prędkości od 5 do 30 km/h). Ale to jeszcze nie wszystko.

Dacia Duster podkradła też rozwiązanie znane z droższych samochodów. Teraz system czterech kamer Multiview na ekranie centralnym pokaże kierowcy otoczenie auta (obiektywy wbudowane w lusterka boczne oraz z przodu i z tyłu). Rozwiązanie powinno przydać się na parkingach czy trasach offroadowych (wyłącza się automatycznie powyżej 20 km/h).

Dacia Duster – jakie ceny w Polsce?

Odnowiona Dacia Duster w Polsce kosztuje od 49 900 zł – za tę samą cenę, jak w przypadku starszego modelu można mieć samochód w bazowej, ale bogatszej wersji Access z silnikiem 1.0 TCe/90 KM i napędem na przód. W sumie gama obejmuje cztery odmiany wyposażenia, pięć silników, dwa rodzaje skrzyń biegów oraz wariant 4x4. Zamówienia na nowego Dustera ruszą od 5 lipca 2021 roku.

