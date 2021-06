Honda Civic w nowym wcieleniu to radykalna zmiana stylistyki i napędu. Japoński kompakt będzie dostępny wyłączenie jako hybryda. Z przesuniętą do tyłu kabiną i gładką karoserią hatchbacka styliści zbliżyli się do urody pięciodrzwiowego coupe.

Reklama

Pierwsze zdjęcia prezentują czerwony model w europejskiej specyfikacji, ale odmiana na rynek USA czy Japonii pod względem wyglądu jedynie drobnymi detalami odbiega od wcielenia przeznaczonego dla kierowców ze Starego Kontynentu.

Honda Civic - wnętrze

W środku minimalistyczna deska rozdzielcza z pokaźnym ekranem skupia się na wygodzie kierowcy. Pasażerowie mogą liczyć na znacznie więcej przestrzeni niż w poprzedniku. Honda chce by nowy Civic dawał poczucie użytkowania auta premium, stąd w środku nowoczesne tkaniny i miękkie w dotyku materiały.

Honda zamierza do końca 2022 r. zelektryfikować wszystkie swoje modele wprowadzone na europejskie rynki. Dlatego nowy Civic będzie czwartą hybrydą, po zaprezentowanym niedawno HR-V i wprowadzonych do Polski w 2020 roku Jazzie i CR-V. W skrócie e:HEV "e:" oznacza elektryfikację, a "HEV" – technologię hybrydową opartą na zasilaniu energią elektryczną.

Honda Civic e:HEV - silnik benzynowy i dwie jednostki elektryczne

Hybrydowy napęd, który dostanie nowy Civic z pewnością będzie układem zastosowany już pod karoserią HR-V. Rozwiązanie składa się z dwóch silników elektrycznych współpracujących z benzynową jednostką 1.5 i-VTEC. Układ dostarcza kierowcy 131 KM mocy, a maksymalny moment obrotowy 253 Nm jest dostępny przy 4500 obr./min.

Zespół napędowy e:HEV korzysta z trzech różnych trybów, wybieranych automatycznie, w zależności od warunków i sytuacji drogowej. Honda deklaruje, że przechodzenie z jazdy elektrycznej w hybrydową (gdy potrzeba wysokiego momentu obrotowego) i tryb spalinowy (wyższe prędkości) odbywa się niezauważalnie. Do tego kierowca może ustawić tryb sportowy, normalny i ekonomiczny, a tryb B z silniejszą rekuperacją powinien zapewnić wrażenie jazdy samochodem elektrycznym. Poziom odzyskiwania energii i stopień opóźnienia można dostosować przełącznikiem za kierownicą.

Honda Civic od chwili debiutu w 1972 roku sprzedała się w ponad 27 mln sztuk w 170 krajach. Nowy Civic e:HEV w Europie pojawi się jesienią 2022 roku. Ceny i wyposażenie pozostają tajemnicą.