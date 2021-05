Jeep Wrangler 4xe powiększa rodzinę amerykańskiej marki w Polsce. Po mniejszych Renegade 4xe i Compass 4xe to już trzeci model ładowany z gniazdka. I z tego trio najbardziej spektakularny. Pod względem stylistycznym to dobry znajomy ale po wizycie w sklepie elektrycznym. Stąd na karoserii czarno-niebieski emblemat 4xe oznaczający napęd hybrydowy typu plug-in, a pod klapką na lewym tylnym błotniku port ładowania akumulatora. Do tego niebieskie haki plus błękit podkreślający logo marki i nazwę samochodu. Jednak to co najważniejsze jest pod eko-złoceniami...

Jeep Wrangler 4xe - silnik i napęd

W konstrukcji zespołu napędowego inżynierowie zastosowali silnik elektryczny 145 KM z turbobenzynowym 2.0 wspieranym przez zintegrowany silnik elektryczny 61 KM, który może pełnić rolę generatora. Napęd na cztery koła przenosi 8-biegowy automat. W efekcie układ hybrydowy dostarcza aż 380 KM i 637 Nm. To najpotężniejszy Wrangler na rynku. I najszybszy – ta terenówka w kształcie małej stodoły od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,4 sekundy! A to już rewir Golfa GTI, bo kultowy hot hatch VW z benzynowym 2.0 TSI/245 KM "setkę" załatwia w 6,3 s… Przy tym wielki moment obrotowy zawstydzi silnik Diesla. Jeep podkreśla również, że napęd elektryczny wydatnie podnosi sprawność Wranglera PHEV podczas jazdy terenowej.

W dodatku zastosowanie pokaźnego pakietu akumulatorów (o pojemności 17,3 kW i napięciu 400 woltów; waga 124 kg) ładowanego z sieci zewnętrznej daje Jeepowi najważniejszą przewagę nad konwencjonalnymi hybrydami bez wtyczki. To auto może przez 40 km zachowywać się jak samochód elektryczny i jeździć wyłącznie w trybie bezemisyjnym do prędkości autostradowych. Do tego ładując baterię energią z domowej instalacji fotowoltaicznej można kolejne kilometry pokonywać za darmo i z czystym sumieniem, bo przecież energia słoneczna należy do najbardziej zielonych na świecie. Poza trybem EV układ napędowy potrafi pracować także w systemie hybrydowym lub E-Save, który pozwala ładować baterię podczas jazdy. Tradycyjne "tankowanie elektronów" do pełna w przypadku zamontowanego w garażu easyWallbox dzięki ładowaniu z mocą 2,0 kW potrwa ok. 9,5 godz., przy podłączeniu do instalacji 7,4 kW skróci się do dwóch i pół.

Hybrydowy zespół napędowy Wranglera 4xe ma trzy tryby działania, zwane E Selec. Kierowca może nimi sterować za pomocą przycisków. Niezależnie od tego, nowy Jeep przełącza się na hybrydę, gdy akumulator zbliża się do minimalnego stanu naładowania.

Jeep Wrangler 4xe i tryb hybrydowy

Domyślny łączy moment obrotowy z silnika 2,0-litrowego i silnika elektrycznego. W tym trybie układ napędowy najpierw będzie korzystał z akumulatora, a następnie dodawał napęd z jednostki spalinowej, gdy akumulator osiągnie minimalny stan naładowania.

Jeep Wrangler 4xe i tryb elektryczny

Wrangel jedzie bez hałasu i bez spalin, dopóki energia w akumulatorze nie osiągnie minimalnego poziomu lub kierowca nie potrzebuje większego momentu obrotowego - wówczas uruchamia się silnik benzynowy.

Jeep Wrangler 4xe i tryb eSave

W tym ustawieniu system daje priorytet napędowi z silnika spalinowego, oszczędzając akumulator do późniejszego wykorzystania, np. do jazdy EV w terenie lub w mieście. Kierowca może również wybierać pomiędzy oszczędzaniem i ładowaniem akumulatora w trybie eSave poprzez ikonki na ekranie multimediów Uconnect.

Jeep Wrangler 4xe, jak jeździ w terenie?

Wrangler 4xe ma zapewnić niesamowite możliwości terenowe. I nie są to słowa rzucone na wiatr – hybryda w każdej wersji nosi odznakę Trail Rated, potwierdzającą uzdolnienia. Jeep przekonuje przy tym, że natychmiastowa dostępność momentu obrotowego silnika elektrycznego zapewnia bardziej precyzyjną i kontrolowaną jazdę podczas wspinania się i pełzania, nie ma potrzeby zwiększania obrotów silnika, aby ruszyć kołami, co minimalizuje gwałtowne przeciążenie układu napędowego i maksymalizuje kontrolę prędkości.

Hybrydowy Jeep jest dostępny w trzech wersjach: 4xe, Sahara 4xe i Rubicon 4xe. Modele Wrangler 4xe i Wrangler Sahara 4xe są wyposażone w systemy 4x4 full-time, przednie i tylne osie Dana 44 kolejnej generacji i system Selec-Trac z dwubiegową skrzynią rozdzielczą z przełożeniem redukcyjnym 2,72:1. Do tego tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Trac-Lok zapewnia lepszą przyczepność i lepsze możliwości poruszania się w trudnych warunkach (jazda po piasku, żwirze, śniegu lub lodzie).

Wrangler Rubicon 4xe jest wyposażony w system Rock-Trac 4x4, który obejmuje dwubiegową skrzynię rozdzielczą o przełożeniu redukcyjnym równym 4:1, system 4x4 full-time, oś przednią i tylną Dana 44 kolejnej generacji, elektroniczną blokadę przedniej i tylnej osi Tru-Lock. Maksymalne przełożenie pełzające to 77,2:1, dzięki czemu pokonanie jakiejkolwiek przeszkody ma być dziecinnie proste. Wrangler 4xe wyposażony jest też w system kontroli prędkości Selec-Speed Control z funkcją Hill-ascent oraz Hill-descent Control. Dla kierowcy magia tych nazw oznacza, że może kontrolować prędkość samochodu podczas jazdy w górę i w dół za pomocą dźwigni zmiany biegów.

Podwozie hybrydowego Wranglera chronią specjalne płyty. W zależności od wersji przewidziano odłączany elektrycznie przedni stabilizator, dzięki czemu koło uniesione w górę ma szansę z powrotem dotknąć nawierzchni. Najbardziej terenowy model Rubicon 4xe ma kąty natarcia/rampowy/zejścia o wartościach 44/22,5/35,6 stopni; prześwit wynosi 27,4 cm, a głębokość brodzenia 76 cm.

Jeep Wrangler 4xe wyposażenie

Wrangler 4xe już w standardzie jest porządnie wyposażony, a oferuje m.in. system multimedialny Uconnect z 8,4-calowym ekranem dotykowym i nawigacją, integrację smartfona poprzez Apple CarPlay i Android Auto), system monitorowania martwego pola z funkcją wykrywania obiektów na drodze cofania, kamerę tylną, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z funkcją ERM (elektronicznym systemem przeciwdziałania dachowaniu), asystenta parkowania przodem i tyłem oraz dostęp bezkluczykowy. Lista opcji obejmuje tempomat adaptacyjny, systemy ostrzegania o zagrożeniu najechania na poprzedzający pojazd oraz nową przednią kamerę (standard w modelu Rubicon) ułatwiającą jazdę terenową.

Jeep Wrangler 4xe, jaka cena w Polsce?

Jeep Wrangler Sahara 4xe kosztuje od 303 500 zł. Ekskluzywny model "80th Anniversary" to 316 tys. zł. A najbardziej terenowy Rubicon 4xe z oponami niczym napięty biceps Schwarzeneggera został wyceniony na przynajmniej 310 tys. zł.