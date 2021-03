Volvo XC60 to najpopularniejszy model szwedzkiej marki. Od debiutu w 2009 roku przez dekadę na drogi wyjechało niemal 1,7 mln sztuk obu pokoleń. Obecna generacja w 2020 roku skusiła niemal 200 tys. chętnych, co stanowi prawie 30 proc. sprzedaży skandynawskiej firmy. W Europie XC60 był najpopularniejszym SUV-em średniej wielkości premium, a globalnie załapał się do pierwszej piątki najchętniej wybieranych aut z wyższej półki. Czas leci, konkurencja nie śpi, stąd Volvo wprowadza nową odsłonę hitu…

Reklama

Odmłodzone Volvo XC60 mądrzejsze z Google

Volvo zdecydowało o przejściu całej gamy na motoryzacyjne rozwiązania opracowane przez Googl’a. Odmłodzone XC60 pod rękę z S90, V90 i V90 Cross Country będą korzystać z Android Automotive OS, który Szwedzi nazywają GAS (Google Automotive OS). W praktyce dostaniemy m.in. pokładową nawigację Google Maps i obsługę sklepu Google Play z aplikacjami przydatnymi do użytku w samochodzie. Asystent Google umożliwi kierowcy sterowanie funkcjami auta poprzez wydawanie komend głosowych, w wielu językach. Głosowo można m.in. ustawić temperaturę, wybrać właściwy adres w nawigacji, sterować odtwarzaniem muzyki (także ze Spotify) oraz wysyłać wiadomości SMS. Przy tym mapy Google mają działać również w trybie offline, czyli nawet jeśli urwie się dostęp do internetu. Z danych nawigacyjnych będzie też korzystał nowy system wspomagający kierowcę ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Z wyprzedzeniem poinformuje o ograniczeniach prędkości, czy zakrętach na trasie.

XC60 po modernizacji w maju

Oprócz zmian pod karoserią projektanci pokusili się też o kosmetykę nadwozia. XC60 dostało nowy grill i przemodelowany zderzak. Na liści wyposażenie doszły nowe kolory lakierów oraz wzory felg.

Dodatkowe możliwości personalizacji to między innymi wybór opcji luksusowych bez tapicerki skórzanej czy też nowa tapicerka materiałowa City Weave. W wersji R-Design będzie oferowany nowy, granatowy lakier. Rury wydechowe XC60 po liftingu będą schowane za zderzakiem.

Odmłodzone Volvo XC60 do sprzedaży trafi w maju 2021 roku.