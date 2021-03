Volvo C40 powiększa elektryczną rodzinę Recharge. Nowy model powstał na modułowej platformie podłogowej CMA, którą stworzono wyłącznie na potrzeby samochodów akumulatorowych – korzysta z niej już Polestar 2 i XC40 Recharge. Właśnie ten ostatni SUV podzielił z debiutantem niektóre rozwiązania stylistyczne – przynajmniej do słupka B, ponieważ dalej to już inna bajka. Dosłownie i w przenośni…

Reklama

C40 jest crossoverem w stylu coupe. Stylistycznie nawiązuje do kultowego Volvo P1800 ES, które przez charakterystyczny przeszklony tył jest określane jako "trumna Królewny Śnieżki".

Volvo C40 z zasięgiem 420 km i aktualizacją online

A pod spodem nowego C40 układ napędowy o mocnych parametrach – potencjał dwóch silników elektrycznych (po jednym na oś) to aż 408 KM i 660 Nm! Sprint od zera do 100 km/h zajmie mniej niż 5 sekund. Akumulator 78 kWh (instalacja 400 V) na jednym ładowaniu powinien zapewnić ok. 420 km zasięgu, który będzie można wydłużyć dzięki zdalnej aktualizacji oprogramowania w trakcie użytkowania auta… Możliwość ładowania z mocą do 150 kW pozwala uzupełnić prąd do 80 proc. w 40 min. Plan przewiduje także wprowadzenie wersji z przednim napędem i najpewniej połową mocy oraz zasięgu.

Volvo plus Google, zero skóry

Na pokładzie totalna cyfryzacja i motoryzacyjne rozwiązania opracowane przez Googl’a, stąd m.in. pokładowa nawigacja Google Maps i obsługa sklepu Google Play. Do tego C40 będzie pierwszym Volvo wolnym od… skórzanej tapicerki. Nowy crossover będzie produkowany w belgijskiej Gandawie. Ale to jeszcze nie wszystko...

Volvo tylko elektryczne i wyłącznie przez internet

Razem z premierą C40 Volvo ogłosiło rewolucyjną zmianę modelu biznesowego. Do 2030 r. szwedzka firma zamierza stać się producentem pojazdów z napędem wyłącznie elektrycznym. A w nadchodzących latach wprowadzi na rynek zupełnie nową rodzinę samochodów o takim napędzie - przynajmniej sześć modeli. Do tego auta – odpowiednio skonfigurowane – będą dostępne wyłącznie przez internet, a C40 będzie pierwszym modelem oferowanym tylko w sieci.

– Care by Volvo, do niedawna znana jako usługa abonamentowa Volvo Cars, zostanie przekształcona w rozszerzoną i jeszcze wygodniejszą ofertę dla klientów – powiedział dziennik.pl Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. – Kupując elektryczne Volvo przez internet, klient otrzyma wygodny pakiet usług, obejmujący m.in. serwis, gwarancję, pomoc drogową, opcje ładowania w domu, na wielu rynkach – także ubezpieczenie – skwitował.