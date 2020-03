Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm – to dwa nowe modele, które legendarna marka z Mediolanu postanowiła sprezentować kierowcom. Tym samym włoski producent odwołał się do tradycji. Przypominamy, że skrót GTA oznacza "Gran Turismo Alleggerita" i powstał w 1965 roku wraz z Giulią Sprint GTA, specjalną wersją stworzoną na bazie odmiany Sprint GT.

Wtedy nadwozie Giulii Sprint GT zastąpiła lżejsza o 205 kg aluminiowa konstrukcja o masie 745 kg (w stosunku do 950 kg wersji cywilnej). Druga modyfikacja objęła silnik 1570 cm3 z dwoma wałkami i podwójnym zapłonem, który w "zwykłej" konfiguracji osiągał moc 115 KM. Inżynierowie Autodelty, oficjalny zespół wyścigowy Alfy Romeo, pracowali nad nim aż do osiągnięcia 170 KM. Sukces w zawodach był natychmiastowy. Od tamtego czasu nazwa GTA weszła do zbiorowej wyobraźni jako niekwestionowana sportowa ikona Alfy Romeo i kojarzyła się ze wszystkimi sportowymi samochodami stajni z Mediolanu.

Teraz producent z Italii odwołuje się do czasów świetności by uczcić 110. urodziny. Na razie pochwalił się jednym zdjęciem, ale o prezencję aut można być spokojnym. Alfa Romeo od 1910 roku uwodzi stylem i elegancją, więc Giulia GTA i GTAm powinny miażdżyć wyglądem oraz proporcjami. Z pewnością od nowa opracowano aerodynamikę obu modeli, by były jeszcze bardziej "dociśnięte" do asfaltu. O ile uroda pozostaje tajemnicą, to już można rozkoszować się potencjałem tych aut…

Znaki na niebie i ziemi mówią, że Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm zawrócą w głowie osiągami jeszcze bardzie niż najmocniejsza obecnie odmiana Quadrifoglio (510 KM), na której powstały. Inżynierowie, wzorem kolegów z lat 60., odchudzili konstrukcję z zielonym listkiem koniczyny o ok. 100 kg (hurtowe ilości włókna węglowego), a pod maską ma pracować skonstruowany z Ferrari benzynowy silnik 2.9 V6 Bi‑Turbo, którego moc zwiększono do ok. 540 KM! Możliwości? Nieoficjalnie mówi się, że sprint do 100 km/h ma trwać znacznie mniej niż 4 sekundy!

Prawdziwym popisem fantazji inżynierów Alfy Romeo jest nowa Giulia GTAm. To limuzyna stworzona specjalnie na tor, ale z homologacją dopuszczającą do ruchu drogowego. W kabinie nie ma tylnej kanapy i paneli drzwi. Przewidziano za to fabrycznie montowany pałąk, dwa fotele kubełkowe i sześciopunktowe pasy szelkowe. Jak dawniej w świecie wyścigów przy wysiadaniu trzeba pociągnąć za specjalny pasek.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Alfa Romeo Giulia GTA i jej ekstremalna wersja, Giulia GTAm, zostaną wyprodukowane w limitowanej edycji 500 sztuk. Każdy samochód dostanie tabliczkę z numerem i specjalny certyfikat. Dzięki temu już za życia auta staną się kolekcjonerską gratką, podobnie jak ich słynny prekursor z 1965 roku. Mamma Mia!



