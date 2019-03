Skoda Vision iV to jedna z najjaśniejszych gwiazd salonu samochodowego w Genewie. Przenosi kierowców w nową erę motoryzacji. A przyszłość wcale nie jest taka odległa. Szefowie czeskiej marki jako jeden z priorytetów w rozwoju firmy wybrali właśnie napęd elektryczny i zapowiadają ponad 10 nowych samochodów na prąd. Pojawią się na rynku w ciągu 3 lat - listę premier zaplanowano aż do 2022 roku. A do rewolucji ma przyczynić się właśnie pokazany w Szwajcarii prototyp. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Skoda Vision iV / dziennik.pl

Vision iV to pierwszy samochód Skody zbudowany na uniwersalnej platformie MEB, która zaprojektowana została przez Volkswagena kilka lat temu na potrzeby aut z napędem elektrycznym.

Skoda Vision iV / Skoda / MARTIN SZNAPKA

Z racji dwóch silników elektrycznych zamontowanych z tyłu i z przodu w nowym aucie nie ma tunelu środkowego, który w zwykłych samochodach ogranicza swobodę pasażerów. Pod względem przestronności e-Skoda powinna zadowolić najbardziej wybrednych. Zwłaszcza, że każdy z czterech podróżujących ma własny fotel.

Skoda Vision iV / Skoda / MARTIN SZNAPKA

Deska rozdzielcza to także nowatorski projekt – podzielono ją na dwa poziomy. Górny z wirtualnym kokpitem zamiast analogowych zegarów oraz dotykowym ekranem na środku pełni funkcję informacyjno-rozrywkową. Kierownica o dwóch ramionach zamiast logo marki ma na środku wypisaną nazwę "SKODA". Dolna część kokpitu odpowiada za obsługę klimatyzacji i pozwala bezprzewodowo zintegrować dwa telefony z pokładowym systemem multimedialnym; przewidziano też ładowanie indukcyjne.

Skoda Vision iV / dziennik.pl

Atletycznie zbudowany elektryk Skody dostał 22-calowe koła zmodyfikowane pod względem aerodynamiki. Zamiast lusterek bocznych zastosowano kamerki, które przekazują obraz na ekrany w kokpicie – podobne rozwiązanie już wykorzystuje produkcyjne Audi e-tron.

Skoda Vision iV / Skoda / MARTIN SZNAPKA

Nowe dzieło Skody wprowadza też charakterystyczne elementy, które wyróżnią na drodze seryjne e-auta tej marki. Jednym z nich jest świetlna linia łącząca przednie reflektory wykonane w technice LED. Z tyłu na klapie bagażnika zamiast logo pojawi się duży napis "SKODA".

Skoda Vision iV / dziennik.pl / MARTIN SZNAPKA

Możliwości napędu? Vision iV dwa silniki elektryczne, po jednym przy każdej osi. Razem produkują 306 KM mocy i jednocześnie tworzą napęd na cztery koła. Maksymalny zasięg na pełnych akumulatorach to 500 km. Ładowanie do 80 proc. pojemności baterii trwa 30 minut.

Skoda Vision iV / Skoda / MARTIN SZNAPKA

Skoda imponuje także zaawansowanymi technologiami. Vision iV została przygotowana do 3. poziomu autonomicznej jazdy. Samochód wyposażono w laserowe skanery, czujniki radarowe i kamery. Taki zestaw powinien umożliwić parkowanie i jazdę bez pomocy człowieka, także samodzielne wyprzedzanie czy omijanie nie będzie stanowić problemu.

Skoda Vision iV / dziennik.pl / MARTIN SZNAPKA

Dzięki technologii 5G auto w czasie rzeczywistym łączy się z innymi pojazdami czy infrastrukturą. Specjalny system troszczy się o samopoczucie kierowcy i monitoruje pracę jego serca. W razie zasłabnięcia komputer przejmie kontrolę i jeśli to możliwe automatycznie sprowadzi auto na pobocze.

Skoda Vision iV / Skoda / MARTIN SZNAPKA

Rok 2019 oznacza dla Skody wejście do epoki elektromobilności. 124 lata od założenia tej marki na rynku pojawi się Superb PHEV z napędem hybrydowym plug-in (ładowanie z gniazda zewnętrznego) i w 100 proc. elektryczne Citigo. W 2020 r. Skoda ruszy z produkcją pierwszych aut elektrycznych opartych na platformie MEB, takich jak prototypowy model Vision iV. Wiadomo też, że w ciągu najbliższych 4 lat producent zainwestuje około 2 mld euro w alternatywne układy napędowe i nowe usługi z zakresu mobilności. A do końca 2022 r. wprowadzi na rynek ponad 10 elektrycznych modeli.

Skoda Vision iV / Skoda / MARTIN SZNAPKA