Skoda zamknęła pierwszy kwartał 2019 roku z wynikiem niemal 308 tys. dostarczonych aut na całym świecie, zwiększając tym samym udział w globalnym rynku o 3,3 proc. A niedawno licznik marki pokazał 22 mln wyprodukowanych samochodów.

– W ciągu ostatnich pięciu lat sprzedaliśmy ponad jedną czwartą wszystkich pojazdów wyprodukowanych w historii naszej firmy. Przekroczenie 22 milionów wyprodukowanych samochodów to kolejny kamień milowy, który motywuje nas do konsekwentnego kontynuowania tego wzrostu, poprzez m.in.: wprowadzenie na rynek ponad 30 nowych modeli do końca 2022 r. w ramach naszej ofensywy produktowej – powiedział Bernhard Maier, prezes Skoda Auto.