Audi i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności o kondycji rynku aut elektrycznych w Polsce. Zielonych tablic na drogach stale przybywa, ale to samochody BEV to niejedyne oblicze elektromobilności. Oprócz 100-procentowych elektryków, popularność zdobywają hybrydy plug-in. Spalinowe modele, które dają możliwość jazdy w trybie elektrycznym to bezpieczna przystań dla tych, którzy wciąż nie są gotowi, by przesiąść się do elektryka.

Program dopłat "NaszEauto" zdecydowanie ożywił rynek. Jak podaje PSNM w comiesięcznym raporcie, na koniec września 2025 r. łączna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) wynosiła 112 286 szt. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych wyniósł rekordowe 8,9%. Coraz więcej samochodów na prąd i perspektywy na dalszy rozwój tego rynku pociągnęły za sobą również zmiany w kwestii infrastruktury.

Wystarczy porównać dane rok do roku, by zobaczyć, jak szybko przybywa ładowarek przy polskich drogach. Na koniec września 2025 r. w Polsce funkcjonowały 11 173 (+40% r/r) ogólnodostępne punkty ładowania, w tym 7278 AC (+30% r/r) oraz 3895 DC (+65% r/r). Wzdłuż sieci TEN-T było dostępne 1146 punktów ładowania, czyli o 43% więcej niż we wrześniu 2025 roku.

Audi stawia na elektromobilność

Swoimi wyliczeniami dzieli się też Audi. Na spotkaniu w Audi City Warszawa, statystyki prezentował Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce. Jeden model z gamy cieszy się szczególnym "wzięciem". Jakie auta wybierają kierowcy, którzy kierują kroki do salonów Audi?

Wśród BEV największą popularnością w gamie Audi cieszy się Q4 e-tron, które odpowiada za ponad połowę sprzedaży elektrycznych modeli marki w Polsce. W okresie od stycznia do końca września 2025 zarejestrowano w Polsce 1285 samochodów elektrycznych marki Audi - to przyrost względem analogicznego okresu z 2024 roku aż o 58 procent. Katalogowa cena modelu opartego o platformę MEB to 213 500 PLN. Dzięki takiej cenie, Q4 e-tron może być objęty dotacją, a to pozwala kierowcom cieszyć się znacznie niższą ratą w leasingu bądź wynajmie długoterminowym.

– Klienci coraz rzadziej pytają „czy elektryk da sobie radę?”, a częściej – „który model będzie lepiej dopasowany do mojego stylu jazdy”. Naszym atutem jest oferowanie modeli elektrycznych w różnych segmentach i bardzo atrakcyjnej ofercie finansowej – zauważa Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce.

Takie elektryki kupują klienci

Z danych marki Audi wynika, że większość sprzedanych w Polsce samochodów elektrycznych marki mieści się w przedziale cen katalogowych na poziomie 250–400 tys. zł. Kierowcy chętnie doposażają zamawiane samochody w dodatkowe pakiety. Najdroższe sprzedane auto elektryczne w omawianym okresie to Audi RS e-tron GT w katalogowej cenie 957 320 zł.

Q4 e-tron to niekwestionowany hit, który odpowiada za 52 procent sprzedaży modeli BEV z gamy Audi. Jakie samochody uplasowały się na dalszych lokatach? Numerem dwa okazało się Audi Q6 e-tron (co czwarty kupujący), na na trzecim miejscu - Audi A6 e-tron (co piąty kupujący).

Hybrydy plug-in coraz popularniejsze

Audi zapewnia, że mimo rosnącego udziału aut BEV, hybrydy plug-in pozostają ważnym elementem w portfolio produktowym marki Audi. Najczęściej wybierane modele PHEV to SUV-y z rodziny Q.

–Nie każdy kierowca jest jeszcze gotowy na w pełni elektryczny napęd w swoim samochodzie. Hybrydy plug-in wypełniają tę przestrzeń – to w dzisiejszych realiach realistyczne rozwiązanie dla kierowców chcących zrobić pierwszy krok w kierunku elektromobilności – podsumowuje Zadworny.

Sprzedaż hybryd plug-in z gamy Audi wzrosła o 19% rok do roku. Dla porównania, w pełni elektryczne modele e-tron cieszą się sprzedażą o 58% większą w porównaniu z analogicznym okresem 2024.