Czy można jeździć latem na zimowych oponach?

Opony zimowe (lub śnieżne) różnią się od tych, które stosujemy w cieplejszych miesiącach. Przede wszystkim mają głębszy bieżnik i mogą stawać się zbyt miękkie w wyższych temperaturach. W konsekwencji jazda na niewłaściwym ogumieniu wydłuża drogę hamowania o jedną czwartą i znacznie zwiększa ryzyko wypadku.

Analogicznie, letnie opony wykonane są z mniej elastycznej mieszanki, która twardnieje w niższych temperaturach tracąc przyczepność. Zmiana opon zarówno jesienią, jak i wiosną jest zatem koniecznością i służy zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie jazdy.

Czy warto przekładać zużyte opony na tylną oś pojazdu?

W momencie gdy opony przestają nadawać się do jazdy, należy bezzwłocznie wymienić je na nowe. Przekładanie opon pomiędzy przednią a tylną osią co sezon jest możliwe do czasu, w którym bieżnik jest wystarczająco wysoki do zapewnienia bezpieczeństwa jazdy. Jednocześnie należy pamiętać o tym, żeby na tylnych kołach znalazły się opony w najlepszym stanie, ponieważ to właśnie tylna oś odpowiada za stabilizację toru jazdy. W innym wypadku w trakcie hamowania na zakrętach tylne opony mogą tracić przyczepność, powodując poślizg nadsterowny.

Czy warto inwestować w opony rekomendowane przez producenta? / Skoda

Czy stosowanie opon całorocznych jest bezpieczne?

Obecna technologia wytwarzania opon jest na tyle zaawansowana, że producenci są w stanie zaproponować ogumienie niemal idealnie pasujące do warunków panujących na drogach, zapewniające przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa.

– Należy pamiętać, że opony całoroczne nie są w stanie zachować optymalnych właściwości w skrajnych warunkach pogodowych lub przy bardzo dynamicznej jeździe, dlatego najlepiej wyposażyć się w dwa komplety opon i zmieniać je regularnie – doradza Radosław Jaskulski, trener Skoda Auto Szkoła.

Czy warto inwestować w opony rekomendowane przez producenta?

Przed wprowadzeniem nowego samochodu do oferty zespół ekspertów spędza do dwóch lat opracowując opony najlepiej dopasowane do danego modelu. Serie testów eliminują niepożądane właściwości opon użytkowanych w konkretnym pojeździe. Żadne inne akcesoria nie mają takiego wpływu na właściwości jezdne i bezpieczeństwo jak właśnie koła i opony. Z tego względu warto zainwestować w ogumienie rekomendowane przez producenta samochodów, ponieważ jest ono idealnie dopasowane do układu jezdnego i innych wymogów dla danego modelu.

Czy jazda zimą na letnich oponach autem z napędem 4x4 jest bezpieczna?

Napęd na cztery koła pozwala cieszyć się bardziej dynamicznym przyspieszeniem i zapewnia lepszą przyczepność. Nie oznacza to jednak, że prowadząc samochód z napędem na obie osie można zrezygnować ze zmiany opon zimną.

– W napęd 4x4 wyposażone są najczęściej SUV-y, samochody uterenowione, usportowione czy specjalne wersje limuzyn. W tego typu autach, posiadających często większą masę i wyżej położony środek ciężkości, hamowanie lub jazda na zakręcie staje się jeszcze trudniejsza niż w samochodach osobowych. Z tego powodu, także w tym wypadku jazda na oponach nieprzystosowanych do warunków jezdnych zagraża bezpieczeństwu – podpowiada Radosław Jaskulski.

Skoda Auto Szkoła z Poznania to najbardziej znana i jedna z najstarszych akademii doskonalenia techniki jazdy w Polsce / Skoda

Przechowywanie ogumienia poza sezonem

– Aby opony służyły jak najdłużej, po zakończonym sezonie należy je oczyścić usuwając brud i inne zanieczyszczenia, a następnie ustawić pionowo, obok siebie. Koła kompletne można składować powieszone lub ułożone w stos, jedno na drugim. Miejsce przechowywania powinno być chłodne, suche i nienasłonecznione – radzi trener Skoda Auto Szkoła..

Klientom, którzy nie dysponują odpowiednim miejscem do magazynowania kół Skoda oferuje usługę Hotel Opon. Pracownik hotelu po odebraniu opon do przechowania sprawdza każdą sztukę pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz dokładnie ja oznacza. Tak przygotowane ogumienie czeka na swój sezon w najlepszych możliwych warunkach.