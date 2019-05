Skoda wjeżdża w erę elektromobilności i zaczyna pisać nowy rozdział w niemal 125-letniej historii tworzenia aut. Szefowie marki należącej go Grupy Volkswagen - jako jeden z priorytetów w rozwoju firmy - wybrali właśnie napęd elektryczny i zapowiadają ponad 10 nowych samochodów na prąd. Pojawią się one na rynku w ciągu najbliższych 3 lat – listę premier zaplanowano aż do 2022 roku. Fundamentem rewolucji ma być wprowadzona właśnie na rynek nowa globalna marka iV, zajmującą się rozwojem aut elektrycznych oraz rozbudową infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania e-samochodów. A pierworodnymi młodej rodziny są pokazane dziś w Bratysławie dwa modele – elektryczne CITIGOe oraz nowy Superb z napędem hybrydowym typu plug-in.

– Nadszedł właściwy czas, by Skoda wkroczyła do ery elektromobilności. Jesteśmy w stanie spełnić podstawowe wymagania klientów: duży zasięg, szybkie ładowanie i – co szczególnie ważne – przystępne ceny – powiedział Bernhard Maier, prezes Skoda Auto. – Przewidujemy, że nowe zelektryfikowane systemy napędowe do 2025 r. będą stanowić około 25 proc. całkowitej sprzedaży Skody – stwierdził.

Skoda Superb z napędem hubrydowym plug-in / dziennik.pl

Na co mogą liczyć kierowcy? Pierwszym zelektryfikowanym autem tej marki, które pojawi się w sprzedaży będzie odmłodzona Skoda Superb z napędem hybrydowym plug-in (ładowanie akumulatorów z gniazdka). Pod nowymi szatami inżynierowie ukryli duet turbobenzynowego silnika 1.4 TSI/156 KM z jednostką elektryczną o mocy 85 kW. W sumie kierowca dostaje pod nogę 218 KM i 400 Nm, a za ich przeniesienie na koła odpowiada 6-biegowa dwusprzęgłowa przekładania DSG. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji - umieszczony przed tylną osią litowo-jonowy - akumulator o pojemności 13 kWh, który w 3,5 godziny można do pełna naładować z gniazdka. Superb już dzisiaj spełnia normę Euro 6d w zakresie emisji spalin, która będzie obowiązywać od 2021 r.

Przeprojektowana stylistyka wymusiła nieznaczne wydłużenie nadwozia - limuzynie przybyło 8 mm do 4869 mm, a kombi 6 mm do 4862. Rozstaw osi pozostał bez zmian. Pod względem miejsca w środku odmłodzone auto to stary znajomy - na przednich fotelach, jak i na tylnej kanapie oferuje mnóstwo przestrzeni. Bagażnik? Ciągle jeszcze nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie / Skoda

W ocenie producenta, silnik spalinowy będzie wykorzystywany głównie przy średnich i dużych prędkościach. Podczas podróży z niską oraz zmienną prędkością napęd zapewni elektryczna część układu – wówczas ostrzegając pieszych i rowerzystów specjalnym dźwiękiem Superb plug-in zapewni ok. 55 km zasięgu według nowego cyklu WLTP. Mało? Badania przeprowadzone w Niemczech dowodzą, że 80 proc. codziennie pokonywanych tras nie przekracza 50 km. Dla użytkownika hybrydowego Superba oznacza to, że "na prąd" dojedzie do pracy, wepnie auto do gniazdka (firmowego = za darmo?) na ładowanie i wrócić do domu, a po drodze zrobi zakupy. W ocenie konstruktorów elektryczność jest tańsza od paliwa, dlatego kierowcy mogą zaoszczędzić, regularnie doładowując akumulator zamiast tankować na stacji. Hybrydowy Superb ma też być długodystansowcem – przy wykorzystaniu energii elektrycznej i benzyny z 50-litrowego zbiornika powinien pokonać 850 km.

Skoda Superb z napędem hubrydowym plug-in / dziennik.pl

Poza odmianą hybrydową Skoda do napędu odmłodzonego Superba przewidziała sześć jednostek spalinowych. Silniki benzynowe będą trzy – 1.5 TSI/150 KM oraz 2.0 TSI (190 KM lub 272 KM z napędem 4x4). Najsłabszy w całej gamie turbodiesel 1.6 TDI zapewni 120 KM. Przy okazji modernizacji producent wprowadza diesle o oznaczeniu TDI evo przystosowane do najnowszych norm emisji spalin 6d-TEMP – jednostka 2.0 TDI dostarczy 150 KM mocy, ale najwięcej frajdy z jazdy zapewnią dwulitrowe 190-konne TDI.

Skoda Superb z napędem hubrydowym plug-in / Dziennik Gazeta Prawna

Na pokładzie odmłodzonego Superba zmiany są odczuwalne. Skoda sięgnęła po lepsze materiały i nowe wyposażenie. W hybrydzie - na jednym poziomie z wirtualnymi zegarami 10,25 cala zamiast analogowych – umieszczono standardowo ekran o przekątnej 9,2 cala. To centrum sterowania wszelkimi multimediami oraz zarządzania napędem elektryczno-spalinowym. Klasa wyświetlanych grafik nie jest może na poziomie Audi, ale te w Skodzie imponują liczbą dostępnych konfiguracji widoku obu wyświetlaczy, w tym szeroką mapą nawigacji.

Skoda Superb z napędem hubrydowym plug-in / Dziennik Gazeta Prawna

Inżynierowie są jednak szczególnie dumni z zastosowanych po raz pierwszy w aucie Skody nowych reflektorów Full LED matrix, które nocą mają zaskoczyć zasięgiem i barwą światła przypominającą dzień. System oświetlenia zastosowany w Superbie składa się z modułu LED dla świateł drogowych i mijania, trzech kolejnych segmentów LED dla świateł drogowych oraz napisu "SKODA Crystal Lighting" na obudowie. Wąski pasek LED obejmuje kierunkowskazy, światła do jazdy dziennej i światła pozycyjne. Powyżej znajdują się drobne, przypominające igły struktury LED, będące częścią nowej funkcji Coming/Leaving Home. Podczas uruchamiania i opuszczania Superb automatycznie włącza i wyłącza poszczególne elementy świateł przednich i tylnych w ustalonej kolejności – efektowna animacja może robić wrażenie. Dodatkowo, odświeżony Superb po raz pierwszy został wyposażony w dynamiczne kierunkowskazy.

Skoda Superb z napędem hubrydowym plug-in / Skoda / ĹKODA AUTO

Kiedy w Polsce? - Premiera odświeżonej Skody Superb odbędzie się na początku czwartego kwartału 2019 roku – powiedziała dziennik.pl Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR marki Skoda.

Skoda Superb z napędem hubrydowym plug-in / Skoda

Kolejnym modelem nowej marki iV stworzonej przez Skodę będzie całkowicie elektryczne CITIGOe i wygląda na to, że ze swoją miejską 3,6-metrową karoserią ten model może stać się dla Kowalskiego przepustką do świata samochodów elektrycznych.

Skoda CITIGOe / dziennik.pl

Możliwości napędu Skody CITIGOe już na kartce robią wrażenie. Elektryczny silnik generuje 61 kW oraz 210 Nm. Energia jest przechowywana w zestawie akumulatorów litowo-jonowych o pojemności energetycznej 36,8 kWh, które składają się z 168 ogniw. Taki magazyn elektryczności powinien wystarczyć na pokonanie 265 km.

Ładowanie zależy od mocy ładowarki. W domowych warunkach z wykorzystaniem ładowarki naściennej po podpięciu pod prąd zmienny (7,2 kW) uzupełnienie pustego akumulatorowa do 80 proc. potrwa 4 godziny i 8 minut. Zwykłe gniazdko to ponad 12,5 godziny ładowania. Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, akumulator CITIGOe można naładować do 80 proc. jego pojemności w godzinę.

Skoda CITIGOe będzie oferowana w pięciodrzwiowym nadwoziu / Dziennik Gazeta Prawna

Jazda? CITIGOe przyspieszy od 0 do setki w 12,5 sekundy. Zryw z 60 km/h do 100 km/h zajmie 7,6 s. Prędkość maksymalną celowo ograniczono do 130 km/h. Krótko mówiąc, napęd elektryczny jest gwarancją tego, że pierwsza e-Skoda za każdym razem będzie nabierać szybkości bezszelestnie, bez ociągania. A silnik ucieszy płynnością rozpędzania.

Skoda CITIGOe / Dziennik Gazeta Prawna

– Pierwszy w pełni elektryczny model CITIGOe zostanie wprowadzony do sprzedaży w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku. Spekulacje cenowe oczywiście już od dłuższego czasu trwają, lecz my oficjalnie niczego nie możemy potwierdzić. Jeszcze chwila cierpliwości – powiedziała nam Gorzan.

Wróble jednak ćwierkają, że najmniejszy model marki będzie też najbardziej przystępnym cenowo autem na prąd Grupy VW w Polsce. Cena? Skoda CITIGOe musi być tańsza niż VW e-UP, który kosztuje ok. 100 tys. zł.

Przez najbliższe cztery lata Skoda zainwestuje 2 mld euro w rozwój e-mobilności i nowych usług. Tylko w Czechach do 2025 roku za 32 mln euro stworzy 7 tys. punktów ładowania. Dla porównania obecnie w Polsce auta elektryczne mogą skorzystać z 660 stacji ładowania, a najwięcej, bo ok. 1,5 tys. punktów do roku 2022 roku planuje uruchomić kontrolowana przez skarb państwa Polska Grupa Energetyczna.

Skoda CITIGOe / Skoda