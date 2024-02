Tankujesz samochód? Ta wiedza ułatwi ci życie

Podjeżdżasz pod dystrybutor? Warto wiedzieć, że mała strzałka umieszczona na zegarach, obok wskaźnika poziomu paliwa, wskazuje, z której strony znajduje się wlew paliwa. To jednak nie wszystko. Istnieje kolejny trik, który ułatwia tankowanie. Da się go zastosować w większości nowych i używanych samochodów.

Sprytny projekt klapki wlewu paliwa sprawia, że ma ona dodatkowe, ukryte zastosowanie. Choć rozwiązanie stosowane jest od lat, nadal wielu kierowców zwyczajnie o nim nie wie. Niektórzy tankują całe życie i nie zdają sobie sprawy z istnienia sprytnego patentu.

Reklama

Odkręcasz korek wlewu paliwa? Odłóż go tutaj

Reklama

Gdy następnym razem odkręcisz korek wlewu paliwa, umieść go w specjalnie przewidzianym do tego miejscu. Tak - nie musisz odkładać go na dach lub trzymać w ręku - w wielu samochodach jest na niego przewidziane specjalne miejsce. Tradycyjnie jest to mały wieszak na klapce wlewu, ale każdy producent podchodzi do tego rozwiązania po swojemu.

Zazwyczaj są to zaczepy, które pozwalają powiesić korek na drzwiczkach - tak jak na powyższym zdjęciu. Istnieją jednak inne rozwiązania, np. stożek, który umieszcza się w gnieździe zlokalizowanym na klapce lub "szyna", w którą wkłada się wewnętrzną stronę korka. Ile producentów, tyle sposobów na rozwiązanie prostego problemu. Dzięki temu trudniej zapomnieć o zakręceniu korka po tankowaniu - wielu kierowcom zdarzyło się zostawić go na dachu.

Prosty trik dzięki któremu nie zapomnisz o korku wlewu paliwa

To rozwiązanie występuje w wielu nowszych autach, choć spotyka się je również w samochodach 10, 15 czy 20-letnich. Nie ma reguły - w wybranych modelach korek trzyma się na dodatkowym sznurku lub jest zamocowany plastikową linką. Czasami rozwiązanie ułatwiające tankowanie nie istnieje w ogóle, a w jeszcze innych autach… korka wlewu paliwa nie znajdziemy wcale. Nowe modele m.in. Forda czy Volvo mają system bezkorkowy, który eliminuje potrzebę jego odkręcania.

Czy taki system ma wady? Na co dzień jest to wygodne rozwiązanie, choć trzeba pamiętać, że jeśli staniemy przed koniecznością uzupełnienia paliwa z kanistra, będzie to nieco trudniejsze i będzie wymagać specjalnego lejka. System zwany Easy Fuel ma bowiem specjalne zabezpieczenie przed wlaniem niewłaściwego paliwa, a blokada zwalnia się tylko po włożeniu końcówki odpowiedniego pistoletu.