Znak B-43 to więcej niż ograniczenie prędkości

Jak wygląda znak ograniczenia prędkości? Wiedzą to nawet dzieci. Nie trzeba być kierowcą, ani nawet posiadaczem prawa jazdy by wiedzieć, że okrągła tablica z czerwoną obwódką i czarną liczbą na białym tle, określa dopuszczalną szybkość jazdy na danym odcinku drogi. Większość zdaje sobie sprawę również z tego, że takie ograniczenie jest odwoływane przez najbliższe skrzyżowanie dróg. Wśród znaków, które stoją przy polskich drogach jest jeszcze jeden typ ograniczenia. Jeden szczegół sprawia, że zasady się zmieniają - warto to wiedzieć, by nie ryzykować mandatu.

Ci, którzy znają przepisy nieco lepiej z pewnością kojarzą prostokątny znak o białym tle, na którym znajduje się dobrze znany znak ograniczenia prędkości. Obecność białego tła w postaci tablicy ma kluczowe znaczenie. O czym mówi znak B-43?

Prostokątny znak "strefa ograniczonej prędkości”

Znak, który często można spotkać np. na drogach prowadzących do miejscowości oznacza wjazd do strefy na obszarze której nie wolno przekraczać prędkości zawartej na znaku. Różni się jednak od dobrze znanego znaku B-33 tym, że tego ograniczenia nie odwołuje skrzyżowanie. W takiej strefie dopuszczalna prędkość może być zmieniona na danym odcinku drogi znakami B-33 „ograniczenie prędkości”, jednak po ich odwołaniu znów obowiązuje prędkość ze znaku B-43 „strefa ograniczonej prędkości”, aż do znaku B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości”.

O czym jeszcze warto pamiętać? Znak B-43 jest najczęściej stosowany w obszarach o wzmożonym ruchu pieszych i tam, gdzie dopuszczalna prędkość musi zostać znacznie obniżona. W tego względu, w strefach ograniczonej prędkości nie jest konieczne m.in. dodatkowe oznakowanie progów zwalniających znakami pionowymi.

Znak B-43 - mandat

Za przekroczenie prędkości w strefie określonej znakami B-43 kierowca może zostać ukarany mandatem. Wysokość kar nie zmienia się w stosunku do pozostałych dróg, przy których stoją "zwyczajne" ograniczenia prędkości wskazane znakami B-33.

