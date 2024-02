Mandat dla pasażera może sięgnąć nawet 5000 zł

Kontrola drogowa często skutkuje mandatem dla kierowcy, ale prawo przewiduje również szereg sytuacji, w których i pasażerowie mogą zostać ukarani grzywną. Warto o tym wiedzieć, bo ta może wynieść nawet 5000 zł! Jest kilka sytuacji, których warto się wystrzegać. Dotyczą one kwestii bezpieczeństwa i jazdy pod wpływem alkoholu, dlatego w uniknięciu takiego mandatu powinna nam pomóc nie tylko wizja kary, ale i zwyczajny zdrowy rozsądek.

Mandat dla pasażera za jazdę po alkoholu

Reklama

Pasażer samochodu staje się uczestnikiem ruchu drogowego. Nie nakłada to na niego wielu dodatkowych obowiązków, ale obliguje do zachowania, które nie będzie przyczyniać się do powstawania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Chodzi tu m.in. wszystkim o jazdę pod wpływem alkoholu - pasażer, który wsiada do samochodu z nietrzeźwym kierowcą również jest winny. Prawo mówi bowiem, że każdy, kto widzi nietrzeźwą osobę za kierownicą, powinien powstrzymać ją przed jazdą.

Reklama

Brak reakcji może słono kosztować, bo mandat opiewa nawet na 5000 zł, choć niewykluczona jest także wyższa grzywna. Do 30 000 zł zapłacą bowiem ci, których sprawa na wniosek policji trafi do sądu. Gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, pasażer, który nie odebrał mu kluczyków może zostać nawet uznany współwinnym zdarzenia.

Reklama

Mandat dla pijanego pasażera

A co w przypadku, gdy kierowca jest trzeźwy, a pasażer pijany? Przewożenie osób w stanie nietrzeźwości jest oczywiście legalne tak dla kierującego, jak i dla przewożonego pasażera, ale w niektórych scenariuszach taki układ może skończyć się mandatem. Pasażer, który pod wpływem alkoholu (np. szarpiąc za kierownicę lub zaciągając hamulec ręczny) spowoduje wypadek, kolizję, lub doprowadzi do niebezpieczeństwa na drodze, również musi liczyć się z mandatem, a w niektórych przypadkach w sądzie może on usłyszeć zarzut narażenia drugiej osoby na utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu.

Mandat dla pasażera za jazdę takim autem

Nie tylko kwestie związane z alkoholem mogą stać się problemem dla pasażera. Każdy, kto świadomie wsiądzie do auta z kierowcą, który nie posiada uprawnień, może otrzymać mandat w wysokości 200 zł. Podobnie, na karę może liczyć właściciel samochodu, który porusza się swoim autem bez OC, obowiązkowego przeglądu lub wyposażenia (trójkąta i gaśnicy), nawet jeśli w danym momencie pojazdem kieruje inna osoba.

Grzywna za śmiecenie

Kara od 50 do 200 zł może spotkać pasażerów, którzy z okna samochodu wyrzucają na drogę niedopałki, papierki czy opakowania po jedzeniu i piciu. Zaśmiecanie drogi jest wykroczeniem i w przypadku butelek oraz innych większych śmieci, policja z pewnością będzie egzekwować prawo.

Mandat za brak zapiętych pasów - również dla pasażera

To wykroczenie, które będzie kosztować zarówno kierowcę, jak i pasażera. Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa może skutkować mandatem w wysokości 100 zł. Policja ukarze nie tylko każdego pasażera z osobna, ale i kierującego pojazdem, który nie dopilnował, by wszyscy na pokładzie zapięli pasy. Oprócz mandatu, kierujący może się spodziewać 4 punktów karnych. Według prawa, z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa na miejscu pasażera są zwolnione tylko osoby posiadające specjalne orzeczenie od lekarza i kobiety w ciąży.