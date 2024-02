Najwyższa estakada w Polsce. Budowa trasy S19

Między Babicą a Jawornikiem w woj. podlaskim powstaje 11,6-kilometrowy odcinek trasy S19. Budowa dwujezdniowej ekspresówki będącej częścią szlaku Via Carpatia stanowi niemałe wyzwanie dla projektantów i wykonawców, bowiem aż 30 proc. drogi stanowić będą estakady. W ciągu tej trasy powstaje właśnie najwyższy tego typu obiekt w Polsce. Liczby, którymi chwali się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad są imponujące.

Budowana właśnie estakada ES-26 usytuowana jest pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Ile ma wysokości i jakich prac wymaga tak spektakularny obiekt?

Reklama

ES-26 - ile wysokości będzie miała najwyższa estakada w Polsce?

Reklama

Konstrukcja o ośmiu przęsłach, mająca 1082 metry długości i 29 metrów szerokości, ma zgrabnie wpisywać się w otaczający ją krajobraz. Najbardziej imponującym wymiarem jest wysokość, która wyniesie 80 metrów, czyli mniej więcej tyle, ile mierzy wieża Kościoła Mariackiego w Krakowie.

Reklama

Projektowanie tak imponującego obiektu w niełatwym terenie stanowiło wyzwanie pod względem posadowienia. Aby wygrać tę nierówną walkę z geologią, projektant w najbardziej niekorzystnych warunkach przewiduje konieczność wykonania pali o średnicy 1,5 m i długości 42 m. Wykonanie estakady będzie wymagało wbudowania ponad 80 tys. m3 mieszanek betonowych różnych klas oraz 16 tys. ton stali, zarówno konstrukcyjnej jak i sprężającej.

Prace na S19 Babica - Jawornik

Nie tylko wspomniana estakada stanowi wyzwanie dla wykonawców. W ramach inwestycji wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa – Strzyżów, zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. W ramach kontraktu powstanie także MOP Jawornik w kierunku Rzeszowa, osiem estakad, pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierzą. Droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

S19 Babica - Jawornik - kiedy otwarcie?

Zawarta umowa przewiduje zakończenie prac budowlanych oraz otrzymanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie 26 miesięcy, co oznacza zakończenie projektu we wrześniu 2026 roku. Należy zaznaczyć, że w okresie realizacji nie są wliczane miesiące zimowe, od 1 grudnia do 31 marca. Prace nad odcinkiem S19 pomiędzy węzłem Babica a Jawornikiem odbywają się w ramach systemu "Projektuj i buduj". Za wykonanie odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, a wartość podpisanej umowy to 1 253 370 000 złotych.