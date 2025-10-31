Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG?

Benzyna 95 kosztuje 5,89 zł, czyli o 5 groszy więcej niż przed tygodniem – wynika z najnowszego raportu e-petrol.pl. Diesel zdrożał 9 groszy i za litr kierowcy płacą 6,04 zł. To oznacza, że średnia cena ON po prawie trzech miesiącach powróciła ponad poziom 6 zł. Cena LPG drugi tydzień z rzędu wynosi 2,59 zł/l.

Także analitycy BM Reflex wskazują na rosnące ceny. Benzyna 95 zdrożała w skali tygodnia 4 grosze do poziomu 5,88 zł/l. Olej napędowy to skok o 8 groszy na litrze do 6 zł/l. LPG za to potaniał o symboliczny 1 grosz na litrze do ceny 2,62 zł/l.

Takich cen paliw nie było od 5 lat

– Wzrost cen paliw przed Dniem Wszystkich Świętych, czyli okresem wzmożonego ruchu na drogach nie zmienia faktu, że tegoroczne wyjazdy będą dla kierowców tankujących olej napędowy najtańsze od listopada 2021 roku, a dla kierowców samochodów benzynowych lub z instalacją LPG – od listopada 2020 roku. Olej napędowy jest aktualnie 12 groszy/l tańszy niż przed rokiem, a benzyna 95 o 19 groszy/l. Za autogaz natomiast płacimy mniej o 45 groszy/l w porównaniu z rokiem ubiegłym – wyliczają eksperci BM Reflex.

150 litrów paliwa na głowę. Orlen rusza z promocją od 31 października

Dalej za drogo? Ulgę dla portfeli kierowców mogą przynieść promocje. Orlen akcję rabatową uruchomi już w piątek 31 października. Podstawową zniżkę 20 groszy za każdy litr paliwa otrzyma każdy uczestnik programu VITAY podczas tankowania dowolnego rodzaju benzyny lub oleju napędowego. Z kolei zakup np. kawy, hot doga, napoju czy innego produktu z asortymentu sklepu stacji daje 35 groszy rabatu.

Kierowcy z tańszego tankownia mogą korzystać do wtorku 11 listopada do godz. 23.59. Promocja obejmuje trzy tankowania w tym okresie. Każde po maksymalnie 50 litrów. Oznacza to, że w ramach jesiennej akcji można kupić do 150 litrów benzyny czy diesla z rabatem.

Auchan sprzedaje benzynę 95 taniej o 50 groszy

Sieć hipermarketów Auchan także uruchomiła promocję na paliwo na swoich stacjach. Efekt? Kierowcy rzucili się na przecenioną benzynę 95 i tańszy olej napędowy. Ile można skorzystać? Benzyna 95 i olej napędowy w obu przypadkach kosztują po 5,50 zł za litr. To średnio o ponad 50 groszy na litrze mniej wobec cen podawanych przez analityków.

Tanią benzynę 95 oraz diesla na stacjach Auchan można tankować do niedzieli 2 listopada 2025 roku. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i czynne całą dobę (7 dni/24 h).

Gaz LPG za 2,22 zł/l. Skolim uruchomił stację paliw i rozbił bank. Jakie ceny?

Rajem dla kierowców wybierających się na Podlasie może być stacja paliw, którą Skolim uruchomił w miejscowości Czeremcha. Benzyna 95 i olej napędowy kosztuje tam po 5,53 zł/l. Z kolei użytkownicy samochodów z instalacją LPG mogą tankować ulubione paliwo za 2,22 zł/l.

Gratką jest również diesel B0 - to olej napędowy pozbawiony biododatków, stąd zachowuje układ wtryskowy silników wysokoprężnych w świetnej kondycji. Właśnie taki ON sprzedaje na swojej stacji Skolim w cenie klasycznych paliw, czyli po 5,53 zł za litr.