Sposoby na mażące wycieraczki

Widoczność przez przednią szybę to absolutna podstawa bezpiecznej jazdy. Między innymi z uwagi na ograniczenie widoczności, policja nakłada mandaty na kierowców, którzy nie odśnieżą w całości samochodu i niedokładnie pozbędą się śniegu oraz lodu z szyby. Nie mniejszym zagrożeniem, zwłaszcza po zmroku są też zużyte wycieraczki, które rozmazują wodę i zabrudzenia zamiast dokładnie usuwać je z szyby. Czy zawsze chodzi jednak o stare pióra? Czasami odpowiedzią na pytanie "dlaczego wycieraczki rozmazują" wcale nie jest ich zużycie i konieczność wymiany części na nową.

Dlaczego wycieraczki rozmazują?

Wycieraczki samochodowe nie należą do najbardziej skomplikowanych systemów w aucie, choć producenci i w tym zakresie opracowują swoje własne patenty i rozwiązania. Zasada działania i sam proces usuwania wody z szyby jest jednak prosty, dlatego diagnozowanie problemów z wycieraczkami nie powinno stanowić wyzwania.

Smugi pozostawiane na szybie przez pióra wycieraczek często są efektem zwyczajnego zużycia gumy. Gładka powierzchnia staje się postrzępiona, traci pierwotną sztywność i parametry, które zakłada producent. Po pewnym czasie nie ma wyjścia - pióra wycieraczek trzeba regularnie wymieniać. A co jeśli po wymianie nadal na przedniej szybie zostają irytujące, a po zmroku nawet niebezpieczne smugi?

Smugi od wycieraczek - jak sobie z nimi poradzić?

Gdy świeże pióro nadal smuży, zazwyczaj wskazuje to na zabrudzenie szkła, które może być niewidoczne gołym okiem. Tłuste osady np. z rozlanego na jezdni oleju czy smoły, które lecą na szybę spod kół innych aut, to jeden z najczęstszych powodów powstawania smug. Niektórzy kierowcy skarżą się również, że tłuste ślady pozostawiają najtańsze bądź wadliwe płyny do spryskiwaczy, których skład pozostawia wiele do życzenia. Tak czy inaczej - smugi na szybie często są wynikiem zabrudzenia tejże. Warto odtłuścić ją wtedy preparatem takim, jak IPA czyli alkohol izopropylowy. Różnica gwarantowana.

Wymiana wycieraczek nie zawsze jest konieczna

Wycierając szybę z zabrudzeń, pamiętajmy również o usunięciu osadów, zabrudzeń i tłuszczu z samych piór. Kierowcy często myślą, że żywot wycieraczek dobiega końca, a w praktyce okazuje się, że były one jedynie mocno zabrudzone. Czasami wystarczy nawet przejechać od góry do dołu piórka ręcznikiem papierowym, by zauważyć znaczącą różnicę w jakości usuwania wody z przedniej szyby. Ten zabieg ma również pozytywny wpływ na jej powierzchnię - brak drobin kurzu i piasku sprawia, że szyba znacznie wolniej się rysuje. Warto wprowadzić taką czynność do rutyny np. podczas tankowania auta.

Wycieraczki skaczą po szybie - co poradzić na irytujący problem?

Często zdarza się również, że pióra wycierają szybę całkiem sprawnie, ale wycieraczki skaczą po szybie lub "skrobią" ją wydając okropny dźwięk. Problem dotyczy zarówno starych, jak i nowych aut, a jego źródła mogą być bardzo różne.

By wyeliminować skrzypienie, przeskakiwanie lub skrobanie (kierowcy opisują to zjawisko na różne sposoby) warto zacząć od wszystkich zabiegów opisanych powyżej. Jeśli czyszczenie piór, szyby, a ostatecznie wymiana wycieraczek na nowe nie daje efektu, warto rozważyć ostatnią możliwą opcję.

Zdarza się, że ramię wycieraczki nie przylega do szyby pod właściwym kątem. Guma nie układa się wtedy w pożądany sposób (pochylenie pióra powinno "podążać" za ruchem wycieraczki w każdym kierunku), a my słyszymy skrobanie, najczęściej podczas ruchu wycieraczek w dół, do pozycji wyjściowej. Warto sprawdzić wtedy, czy ramię nie jest krzywe i w miarę możliwości i umiejętności, pochylić je (np. korzystając z kluczy francuskich) lekko w kierunku szyby, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Uwaga! To metoda, którą należy traktować jako ostateczność i nie zalecamy wykonywania tego zabiegu we własnym zakresie - choć ramiona wycieraczek są wykonane najczęściej z giętkiego i niełamliwego metalu, skomplikowanie konstrukcji w nowszych autach (lub wiek elementów układu w autach starszej daty) może doprowadzić do kosztownej usterki.