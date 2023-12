Czym objawiają się zatkane odpływy w samochodzie?

Aby dobrze ugryźć temat, musimy zacząć od objawów. Nadmierne parowanie, woda stojąca na dywanikach, czy w miejscach, w których nie powinno jej być, korozja profili zamkniętych (progów, dołów drzwi): to podstawowe znaki, które mogą świadczyć o zatkanych kanalikach odpływowych w samochodzie.

Odpływy mają prostą rolę, która wynika z ich nazwy: odprowadzają wodę kontrolowanymi otworami i kanalikami tak, by nie szkodziła konstrukcji samochodu. Znaczna większość z nich przechodzi schowana w karoserii, a wszelkie uszkodzenia, czy zapchania mogą być bardzo destrukcyjne dla auta.

W jaki sposób zapychają się kanaliki odpływowe w samochodach?

Odpływy zapychają się najczęściej przez brud. Duże znaczenie może mieć długotrwały postój samochodu pod drzewem: opadające liście gniją na samochodzie, blokując wodzie drogę ucieczki. Rzadkie opłukanie samochodu w takich punktach to główny powód, dla którego woda może się zbierać w środku auta i w profilach zamkniętych.

Jak znaleźć kanały odpływowe w samochodzie?

Każdy model samochodu może mieć kanaliki poprowadzone w różnych miejscach. Najłatwiejszy sposób, by znaleźć odpływy, to po prostu znaleźć informację u producenta. Podstawowe miejsca jednak są dość uniwersalne dla każdego auta.

Są to przede wszystkim otwory na samym dole drzwi. Szyba, chociaż jest uszczelniona, na dole od strony zewnętrznej nie jest do końca szczelna. Aby uniknąć tworzenia się "kałuży" w środku elementu, producenci zostawiają kilka otworów po zewnętrznej stronie tak, by woda mogła swobodnie wypłynąć. Miejsce jest zabezpieczone antykorozyjnie, więc dopóki nie gromadzi się tam stojący brud i woda ma możliwość ucieczki, to drzwi nie powinny rdzewieć mimo stałego kontaktu z wilgocią.

Samochody z szyberdachem na pewno będą miały kanaliki odprowadzające wodę z okna dachowego. Te najczęściej idą w słupkach samochodu do tylnej lub przedniej końcówki progów, gdzie woda ucieka pod samochód. Zatkanie tych odpływów może prowadzić do uszkodzeń uszczelki szyberdachu, co w prostej linii prowadzi do przeciekania. Jeśli taki kanalik jest drożny, ale zatka się odpływ na samym dole, przy progu, to możecie spotkać się wówczas z korozją, co wymaga kosztownej naprawy blacharskiej.

Analogicznie do aut z szyberdachem, w podobnych miejscach można szukać odpływów w kabrioletach lub samochodów typu targa. Te będą przebiegały najczęściej w okolicach przednich słupków i tylnych nadkoli.

Uniwersalnym miejscem na odpływy są też klapka wlewu paliwa, czy przednie podszybie. Kanaliki w tych miejscach przebiegają przez nadkola i są szczególnie narażone na zatkanie.

Jak odetkać kanaliki odpływowe w samochodzie?

Odpływy w samochodzie bez problemu odetkacie samodzielnie, bez specjalistycznych narzędzi. Pierwszym krokiem, który powinniście wykonać, to dokładna diagnoza: czy gdzieś gromadzi się nadmierna wilgoć, czy zbiera woda. Szukajcie pod dywanikami, patrzcie, czy wykładzina jest mokra. Zerknijcie też pod maską w okolicach podszybia, w bagażniku (obok koła zapasowego), czy pod wlewem paliwa. Zdiagnozujcie także doły drzwi, czy kanaliki są drożne, czy widocznie zatkane.

W większości przypadków pomaga po prostu ręczne przeczyszczenie miękką szczotką lub drucikiem miejsc, w których powinna odpływać woda. Szczególnie pomocne jest też skorzystanie z myjni ciśnieniowej lub powietrza pod ciśnieniem, by "przepchnąć" brud wewnątrz kanalików. Wszystko jednak zależy od miejsc, w których poprowadzone są odpływy. Niekiedy producent ma własne zalecenia, w jaki sposób odetkać kanaliki i wtedy najlepszym sposobem będzie zastosowanie się do instrukcji.

Czy warto czyścić odpływy w samochodzie?

Regularne czyszczenie odpływów wody w samochodzie to bardzo prosta, ale też bardzo podstawowa czynność, którą należy wykonywać regularnie. Usuwanie zalegającego brudu nie tylko pomoże utrzymać auto w lepszym stanie, ale też znacznie przedłuży jego życie. Dotyczy to przede wszystkim stanu blacharskiego, ale też wnętrza pojazdu, które od wody bardzo szybko się niszczy i gnije.